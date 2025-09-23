Trumpas reikalauja, kad Europa nebepirktų rusiškos naftos, priekaištauja dėl imigracijos

„Jos turi tuoj pat nutraukti visus energijos pirkimus iš Rusijos. Priešingu atveju mes visi gaištame laiką“, – sakė D. Trumpas apie Europą savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje.
D. Trumpas apie imigraciją
Kalbėdamas apie imigraciją D. Trumpas tiesmukai pareiškė, kad Europos sąjungininkės dėl imigracijos eina į „pragarą“, ir tuo pat metu išreiškė savo griežtą poziciją šiuo klausimu.
„Atėjo laikas užbaigti nepavykusį atvirų sienų eksperimentą“, – sakė jis.
„Jūsų šalys eina į pragarą“, – sakė jis, taip pat užsipuldamas Londono merą Sadiqą Khaną, pirmąjį Vakarų valstybės sostinės merą musulmoną.
Maža to, D. Trumpas apkaltino JT, kad šios „finansuoja išpuolį“ prieš Vakarus remdamos masinę migraciją, ir teigė, kad organizacija parėmė neteisėtą atvykimą į Jungtines Valstijas.
„Jungtinės Tautos finansuoja išpuolį prieš Vakarų šalis ir jų sienas, – sakė jis, kreipdamasis į pasaulio lyderius per kasmetinį JT aukšto lygio renginį, nurodydamas piniginę paramą, kurią organizacija teikė skurstantiems migrantams. – JT remia žmones, kurie nelegaliai atvyksta į Jungtines Valstijas.“
Apie Palestinos valstybę
D. Trumpas savo kalboje sakė, kad kelių valstybių – Vašingtono sąjungininkių – paskelbtas Palestinos valstybės pripažinimas yra „atlygis“ ginkluotai grupuotei „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“.
„Tai būtų atlygis už [„Hamas“] siaubingus žiaurumus, įskaitant spalio 7-osios, net ir tuo atveju, kai jie atsisako paleisti įkaitus ar sutikti su paliaubomis“, – sakė jis.
