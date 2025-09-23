Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas reikalauja, kad Europa nebepirktų rusiškos naftos, priekaištauja dėl imigracijos

2025-09-23 18:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 18:20

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareikalavo, kad Europos sąjungininkės tuoj pat nustotų pirkti naftą iš Rusijos, ir apkaltino Kiniją bei Indiją, kad jos, pirkdamos naftą, finansuoja karą Ukrainoje.

D. Trumpas reikalauja, kad Europa nebepirktų rusiškos naftos, priekaištauja dėl imigracijos. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareikalavo, kad Europos sąjungininkės tuoj pat nustotų pirkti naftą iš Rusijos, ir apkaltino Kiniją bei Indiją, kad jos, pirkdamos naftą, finansuoja karą Ukrainoje.

0

„Jos turi tuoj pat nutraukti visus energijos pirkimus iš Rusijos. Priešingu atveju mes visi gaištame laiką“, – sakė D. Trumpas apie Europą savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje.

D. Trumpas apie imigraciją

Kalbėdamas apie imigraciją D. Trumpas tiesmukai pareiškė, kad Europos sąjungininkės dėl imigracijos eina į „pragarą“, ir tuo pat metu išreiškė savo griežtą poziciją šiuo klausimu.

„Atėjo laikas užbaigti nepavykusį atvirų sienų eksperimentą“, – sakė jis.

„Jūsų šalys eina į pragarą“, – sakė jis, taip pat užsipuldamas Londono merą Sadiqą Khaną, pirmąjį Vakarų valstybės sostinės merą musulmoną.

Maža to, D. Trumpas apkaltino JT, kad šios „finansuoja išpuolį“ prieš Vakarus remdamos masinę migraciją, ir teigė, kad organizacija parėmė neteisėtą atvykimą į Jungtines Valstijas.

Jungtinės Tautos finansuoja išpuolį prieš Vakarų šalis ir jų sienas, – sakė jis, kreipdamasis į pasaulio lyderius per kasmetinį JT aukšto lygio renginį, nurodydamas piniginę paramą, kurią organizacija teikė skurstantiems migrantams. – JT remia žmones, kurie nelegaliai atvyksta į Jungtines Valstijas.“

Apie Palestinos valstybę

D. Trumpas savo kalboje sakė, kad kelių valstybių – Vašingtono sąjungininkių – paskelbtas Palestinos valstybės pripažinimas yra „atlygis“ ginkluotai grupuotei „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“.

„Tai būtų atlygis už [„Hamas“] siaubingus žiaurumus, įskaitant spalio 7-osios, net ir tuo atveju, kai jie atsisako paleisti įkaitus ar sutikti su paliaubomis“, – sakė jis.

