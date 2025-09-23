Prieš susitikimą su Trumpu – Zelenskio pokalbis su Kelloggu

Kaip Ukrainos lyderis pažymėjo „Telegram“ kanale, jis informavo K. Kelloggą apie padėtį fronte ir kontratakos operacijos prie Dobropilės ir Pokrovsko rezultatus.
Be to, šalys taip pat aptarė Ukrainos ir JAV bendradarbiavimo plėtrą, ypač abipusiai naudingus susitarimus dėl dronų ir amerikietiškų ginklų pirkimo, kuriuos Kyjivas pasiūlė Vašingtonui.
„Dėkoju Keithui Kelloggui už paramą ir pagalbą, o JAV prezidentui Donaldui Trumpui – už pastangas užbaigti karą ir nutraukti žudynes“, – pridūrė V. Zelenskis.
Prezidento kanceliarijos spaudos tarnyba atskirai pažymėjo, kad Keithas Kelloggas įvertino Ukrainos karių pasiekimus kontrpuolimo operacijoje.
Trumpas susitiks su Zelenskiu
Pirmadienį Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Kaip rašo „Ukrainska pravda“, abiejų šalių prezidentų susitikimas numatomas jau šį antradienį, Niujorke.
Pasak K. Leavitt, antradienį D. Trumpas taip pat dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje, kur „pasakys svarbią kalbą“.
„Prezidentas taip pat surengs dvišalius susitikimus su JT generaliniu sekretoriumi bei Ukrainos, Argentinos ir Europos Sąjungos lyderiais“, – pridūrė ji.
