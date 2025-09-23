Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV ir sąjungininkės pasižadėjo ginti NATO teritoriją nuo Rusijos įsibrovimų

2025-09-23 07:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 07:57

Jungtinės Amerikos Valstijos pirmadienį patvirtino, kad gins NATO teritoriją nuo įsibrovimų, Rusijai pakartotinai pažeidus Europos NATO narių oro erdvę. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Amerikos Valstijos pirmadienį patvirtino, kad gins NATO teritoriją nuo įsibrovimų, Rusijai pakartotinai pažeidus Europos NATO narių oro erdvę. 

0

„Jungtinės Valstijos remia mūsų NATO sąjungininkes šių oro erdvės pažeidimų akivaizdoje. Noriu pasinaudoti šia pirmąja proga pakartoti ir pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkės gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – per skubiai surengtą Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį Niujorke sakė JAV ambasadorius Mike'as Waltzas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija turėtų tuojau pat nutraukti tokį pavojingą elgesį, sakė naujai paskirtas ambasadorius. 

„Tikimės, kad Rusija ieškos būdų neaštrinti padėties, o ne rizikuos ją plėsti“, – pridūrė M. Waltzas. 

Jis pabrėžė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas skyrė labai daug laiko ir pastangų, siekdamas užbaigti „siaubingą“ Rusijos ir Ukrainos karą. Rusija turėtų tiesiogiai derėtis su Ukraina dėl karo nutraukimo, sakė M. Waltzas. 

Lenkija numuš Rusijos lėktuvus

Tiesiogiai kreipdamasis į Rusijos vyriausybę, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis perspėjo, kad jos lėktuvai bus numušti. 

„Jei kita raketa ar orlaivis be leidimo, tyčia ar per klaidą, įskris į mūsų erdvę ir bus numuštas, o nuolaužos nukris NATO teritorijoje, būkite malonūs čia atėję nedejuoti. Jūs buvote įspėti“, – sakė R. Sikorskis. 

Pastarosiomis savaitėmis NATO sąjungininkės pareiškė didėjantį susirūpinimą dėl Rusijos įvykdytų jų oro erdvės pažeidimų. Estija penktadienį pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai 12 minučių skraidė jos oro erdvėje. Rusija tai neigia. Anksčiau daug Rusijos dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę, Rusijai bombarduojant Ukrainą. Rumunija taip pat pranešė apie Rusijos droną, įskridusį į jos oro erdvę. 

Rusija neigia oro erdvės pažeidimus 

Rusijos ambasadoriaus JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis apkaltino NATO šalis „skleidžiant akivaizdų melą". 

„Faktai įrodo, kad rugsėjo 19 d. trys Rusijos naikintuvai MIG 31 atliko suplanuotą skrydį iš Karelijos į aviacijos bazę Kaliningrado srityje, griežtai laikydamiesi tarptautinių oro erdvės naudojimo taisyklių. Rusijos lėktuvai nenukrypo nuo sutarto maršruto ir neįskrido į Estijos oro erdvę“, – teigė jis. 

Nėra jokių įrodymų, kad tariamai Lenkijoje rasti dronai yra rusiškos kilmės, sakė jis. 

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad NATO yra pasirengusi imtis visų būtinų veiksmų NATO teritorijai ginti. 

„Esame budrūs. Reaguojame į padėtį. Ir jei mums teks susidurti su lėktuvais, kurie be leidimo veikia NATO oro erdvėje, mes tai padarysime. Jungtinė Karalystė palaiko savo draugus“, – sakė ji. 

JK yra pasiryžusi didinti spaudimą Rusijai, kol ji nebaigs neteisėto karo prieš Ukrainą, pridūrė ji. 

JT: grėsmė Europos saugumui 

Generalinio sekretoriaus padėjėjas Miroslavas Jenča sakė, kad Rusijai priskiriamus NATO oro erdvės pažeidimus JT laiko grėsme Europos saugumui. 

„Šie pastarieji incidentai dar labiau išryškino ir taip didelę įtampą, keliančią grėsmę Europos saugumui, karui tęsiantis Ukrainoje. Suverenių šalių oro erdvės pažeidimai yra nepriimtini“, – sakė jis JT Saugumo Tarybos posėdyje. 

Paminėjęs neseniai įvykusius Rusijos dronų ir naikintuvų įsiveržimus į Estiją, Lenkiją ir Rumuniją, M. Jenča paragino nedelsiant deeskaluoti padėtį. 

Saugumo Taryba susirinko Estijos prašymu. Pagal tarptautinę teisę 15 narių JT Saugumo Tarybos rezoliucijos yra privalomos ir gali būti nagrinėjamos tarptautiniuose teismuose. Ji daugiausia svarsto konfliktus, keliančius grėsmę pasaulio taikai. Rusija turi veto teisę, todėl dėl karo Ukrainoje Saugumo Tarybos rankos yra surištos.

