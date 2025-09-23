Putinas „laiko pirštą ant branduolinio mygtuko“ – analitikė įspėja apie atsitiktinio karo riziką

Penktadienį trys Rusijos MiG-31 lėktuvai pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę. Tai buvo dar viena Kremliaus provokacija po neseniai įvykusių incidentų su dronais virš Lenkijos ir Rumunijos.
R. Koffler įspėja, kad tokie veiksmai yra dalis pavojingo V. Putino žaidimo, kuriuo siekiama patikrinti NATO reakciją ir sumažinti Europos jautrumą jos suvereniteto pažeidimams. Tačiau grėsmė yra kur kas rimtesnė, pabrėžia ji.
Praėjusią savaitę Rusija surengė didelio masto pratybas „Zapad-2025“, kurių kulminacija buvo taktinio branduolinio smūgio modeliavimas. Procesą asmeniškai stebėjo V. Putinas.
Anot R. Koffler, „branduolinio karo rizika šiandien yra didžiausia“.
„Tai, apie ką baisu pagalvoti, yra realiau nei dauguma pasirengę pripažinti“, – rašo analitikė.
Pasak jos, Rusija rengia branduolinio ginklo panaudojimo scenarijus, o V. Putinas ir Generalinis štabas jį laiko ne tik atgrasymo faktoriumi, bet ir realiu kariniu įrankiu.
Pavojingas sąlygos atsitiktiniam karui
Be to, pasitikėjimo tarp Maskvos ir Vakarų stoka, reguliarios provokacijos ir lygiagrečios NATO ir Rusijos pratybos sudaro pavojingas sąlygas atsitiktiniam karui.
„Situacija primena 1983 m. krizę per NATO karines pratybas „Able Archer“, kai dėl sovietų įtarimų pasaulis atsidūrė ant branduolinio karo slenksčio“, – rašoma „The Telegraph“.
Šiandien, karo Ukrainoje, tiesioginių ryšių tarp Rusijos ir NATO nebuvimo ir abipusių kaltinimų dėl puolimo planų fone, „karo migla“ gali tapti fatališka, įspėja R. Koffler.
„Tragiškų pasekmių turinčio klaidingo įvertinimo tikimybė yra visiškai reali“, – apibendrino analitikė.
