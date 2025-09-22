„The Financial Times“: vienas iš scenarijų – Rusijos įsiveržimas į Baltijos valstybių teritoriją

Kaip rašoma publikacijoje, pastarąjį strategų teiginį iš esmės liudija ne tik praėjusią savaitę užfiksuotas atvejis, kai į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos dronai, bet ir paskutinysis atvejis, kuomet Estijos oro erdvę pažeidė rusų naikintuvai.
Tąkart kai kuriuos dronus Lenkijoje numušė NATO oro pajėgos, o po šio įvykio sąjungininkai dislokavo daugiau naikintuvų prie rytinės sienos.
Kaip pažymi „The Financial Times“ autorius, NATO šią savaitę savo ruožtu aptars, kaip reaguoti į Rusijos veiksmus, kai agresorė su naikintuvais pažeidė Estijos oro erdvę.
O dalis Aljanso narių įsitikinę, kad tokiu atveju reikėtų oro erdvę pažeidusius rusų naikintuvus numušti. Vis tik dalis kitų sąjungininkų, ypač JAV atstovai, įsitikinę, kad tai būtų pavojingas padėties eskalavimas.
Leidinyje taip pat pažymima, kad Rusija gali palaipsniui stiprinti provokacijas prieš NATO. Vienas iš jau anksčiau aptartų scenarijų – Rusijos sausumo pajėgų įsiveržimas į vienos iš Baltijos valstybių teritoriją, prisidengiant siekiu neva apginti ten gyvenančius rusus.
Kremliaus tikslas – parodyti, kad NATO 5-asis straipsnis neveikia
Be to, „The Financial Times“ autorius atkreipia dėmesį, kad pagrindinis Kremliaus tikas – parodyti, kad NATO 5-asis straipsnis, galintis užtikrintis abipusę pagalbą sąjungininkėms, neveikia.
O tai esą galėtų lemti tai, kad rusai, matydami apatiškumą, vėliau bandytų užkariauti vieną po kitos mažesnes Europos valstybes.
Ir nors Baltijos valstybėse yra dislokuota JAV pajėgų, straipsnio autorius kelia klausimą, ar amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas iš tiesų pasiryžtų suduoti atsaką.
Publikacijoje cituojamas buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris sakė: „Jei įvyktų įsiveržimas ir puolimas... ko Putinas galėtų tikėtis? Amerikos šeštojo laivyno atvykimo į Baltijos valstybių teritoriją ar kvietimo susitikti Aliaskoje?“
Vis tik net jei Amerika liktų nuošalyje Baltijos valstybių krizės atveju, britai, prancūzai, vokiečiai ir kanadiečiai yra dislokavę pajėgas, kurios yra pasiryžusios kovoti.
Tuo metu Lenkija ir Suomija – abi gerai ginkluotos šalys – žino, kad jų pačių saugumas yra glaudžiai susijęs su Estijos, Latvijos ir Lietuvos likimu.
Kaip rašoma publikacijoje, Lenkija ir Suomija, tikėtina, stotų ginti Baltijos valstybes.
Ir nors Rusijos vadovui Vladimirui Putinui būtų rizikinga išbandyti NATO šalių valią ginti aljanso rytinę sieną, tačiau praeitis liudija – jis iš tiesų gali ryžtis neapgalvotiems žingsniams, tai liudija ir Kyjivo užpuolimas 2022 m.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!