  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Griežtas Lenkijos premjero kirtis: numušime rusų naikintuvus

2025-09-22 18:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-22 18:40

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pakomentavo Čekijos prezidento Petro Pavelo šeštadienį išsakytus teiginius, kad NATO šalys galėtų numušti Rusijos naikintuvus, jei jie įskristų į sąjungininkių oro erdvę.

Lenkijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pakomentavo Čekijos prezidento Petro Pavelo šeštadienį išsakytus teiginius, kad NATO šalys galėtų numušti Rusijos naikintuvus, jei jie įskristų į sąjungininkių oro erdvę.

13

Jis taip kalbėjo po penktadienio incidento, kai rusų naikintuvai buvo pažeidę Estijos oro erdvę.

„Esame pasirengę bet kokiam sprendimui sunaikinti bet kokį objektą, galintį kelti mums grėsmę, kaip kad rusų naikintuvai, jei jie praskristų virš mūsų teritorinių vandenų“, – sakė D. Tuskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad tokie scenarijai privalo būti atidžiai apsvarstyti prieš priimant sprendimą, kuris gali lemti rimtą konflikto eskalaciją.

„Susidūrus su ne visai aiškiomis situacijomis, tokiomis kaip neseniai įvykęs Rusijos naikintuvų praskridimas virš (Lenkijos energetikos milžinės „Orlen“) „Petrobaltic“ gręžimo platformos, tačiau be jokių pažeidimų, nes tai nebuvo mūsų teritoriniai vandenys, reikia būti labai atsargiems prieš priimant sprendimą dėl bet kokių veiksmų, kurie galėtų reikšmingai paaštrinti konfliktą“, – sakė jis.

Premjeras pridūrė, kad norint priimti tokį sprendimą, jis turėtų būti visiškai įsitikinęs, kad Lenkija turės kitų sąjungininkų paramą ir palaikymą.

„Turėčiau būti šimtu procentų tikras (...), kad visi sąjungininkai tai mato lygiai taip pat, kaip ir mes. Turėčiau būti šimtu procentų tikras, kad jei konfliktas pasiektų labai rimtą lygį, nebūtume vieni“, – kalbėjo jis.

Paaiškėjo, ar nukritę rusų dronai nešė sprogmenis

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pirmadienį pareiškė, kad nė vienas Rusijos dronas, prieš dvi savaites įskridęs į jo šalies teritoriją, nenešė sprogmenų.

Kaip pranešta, naktį į rugsėjo 10-ąją apie 20 rusų dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę, kai Maskva vykdė didelio masto ataką prieš Ukrainą. Dėl šio incidento, kurį Varšuva pavadino provokacija, Lenkija ir jos NATO sąjungininkės pakėlė savo aviaciją ir numušė kelis dronus, kurie pripažinti kėlusiais potencialią grėsmę.

Iki šios dienos keliose Lenkijos vietovėse – tiek rytuose, tiek centrinėje dalyje – buvo surasti 18 dronų fragmentai.

Per susitikimą su žiniasklaidos atstovais šiaurinėje Lenkijos dalyje esančiose Serakovicėse D. Tuskas paskelbė, kad nuolaužų analizė ir paieška dar nesibaigė.

„Stengiamės būti labai kruopštūs ir vengti panikos šiuo klausimu“, – sakė jis.

Prabilo, ar numuštų rusų naikintuvus

Paklaustas apie įvairius vertinimus dėl tikslaus oro erdvę pažeidusių dronų skaičiaus, premjeras juokaudamas atsakė, kad rusai nepasakė, kiek bepiločių jie ketina panaudoti.

„Žinosime, kiek dronų nukrito, kai visus juos rasime“, – paaiškino jis.

D. Tuskas vis dėlto pabrėžė, kad nė vienas iš į Lenkijos teritoriją įskridusių dronų nekėlė realios grėsmės.

„Šiuo metu nėra jokios priežasties manyti, kad kuris nors iš tų radinių kėlė riziką, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas. – Iki šiol nebuvo nė vieno atvejo, kad būtų apginkluotų dronų, kurie galėtų sprogti ar sukelti grėsmę gyventojams arba jų turtui.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karininkas iš Ukrainos pasakė skaudžią tiesą svajokliams: nėra tokios šalies, kuri turėtų sprendimą prieš dronus (nuotr. SCANPIX)
Karininkas iš Ukrainos pasakė skaudžią tiesą svajokliams: nėra tokios šalies, kuri turėtų sprendimą prieš dronus (1)
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (21)
Nereikia jokių „raudonųjų linijų“: ukrainiečiai parodė, kur jau gali pasiekti jų ginkluotė (nuotr. SCANPIX)
Ką Europa turi atsakyti į Rusijos dronus? Pasiruošta jau turėjo būti „vakar“ (49)
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
NATO „akys danguje“ stebi Rytų flangą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

numušite
numušite
2025-09-22 18:49
taip kaip dronus - vietoj drono namą suchujarinot
Atsakyti
Dar ne
Dar ne
2025-09-22 18:54
Su visa pagarba, bet net raketas šalia skrendančias bijote numušti.
Atsakyti
Rici
Rici
2025-09-22 18:50
Pasakoriai,tik savus sugebat apšaudyt
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
