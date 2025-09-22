Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO naikintuvai praėjusią savaitę Baltijos šalyse 6 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025-09-22 17:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 17:32

Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 6 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). Dar vieną kartą sąjungininkų lėktuvai patruliavo palei Estijos, Latvijos ir Lietuvos sieną su Rusija bei Baltarusija.

NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)

Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 6 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). Dar vieną kartą sąjungininkų lėktuvai patruliavo palei Estijos, Latvijos ir Lietuvos sieną su Rusija bei Baltarusija.

REKLAMA
0

Ministerijos duomenimis, rugsėjo 17 d. dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į žemyninę Rusijos dalį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 18 d. sąjungininkų naikintuvai kilo atpažinti orlaivio IL-20, kuris skrido iš žemyninės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį.

REKLAMA
REKLAMA

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių grupių, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos į Kaliningradą. KAM teigimu, pirmojoje grupėje atpažinti du rusiški orlaiviai SU-30 ir su SU-35. Antrojoje grupėje sąjungininkų naikintuvai vyko atpažinti galimai du orlaivius SU-35S. Atpažintas orlaivis SU-30, tačiau antrojo orlaivio identifikuoti nepavyko. 

REKLAMA

Rugsėjo 19 d. kilta atpažinti trijų orlaivių MIG-31, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Taip pat naikintuvai vyko atpažinti du orlaivius SU-30, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal.

Rugsėjo 20 d. NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti du orlaivius SU-30, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal.

REKLAMA
REKLAMA

Tą pačią dieną sąjungininkų oro policijos naikintuvai patruliavo tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros.

Visai atvejais Rusijos orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio ir skrydžio plano. Taip pat nebuvo palaikomas radijo ryšys su Regioninių skrydžių valdymo centru (RSVC), išskyrus rugsėjo 17 ir 18 dienas.

ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.

Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
MiG-31 (nuotr. SCANPIX)
Rusai užsipuolė Estiją (18)
Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)
NATO surengs pokalbius dėl Rusijos naikintuvų įsiveržimo į Estijos oro erdvę (2)
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (21)
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
NATO „akys danguje“ stebi Rytų flangą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų