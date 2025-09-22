Rusai užsipuolė Estiją

Trys Rusijos naikintuvai penktadienį įskrido į NATO narės Estijos oro erdvę ir ten išbuvo 12 minučių, kol buvo išlydėti NATO lėktuvų, pranešė Talinas.
Naikintuvai MiG-31, kurie skrido virš Suomijos įlankos, buvo išjungę savo atsakiklius ir nesusisiekė su Estijos oro eismo kontrole, pridūrė Baltijos šalis.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį neigė Estijos pateiktą įvykių versiją teigdamas, esą Rusijos karinės pajėgos veikia „griežtai laikydamosi tarptautinės teisės, įskaitant tą, kuri susijusi su skrydžiais“.
„Mes manome, kad tokie pareiškimai yra tušti, nepagrįsti ir yra tęsinys (Estijos – ELTA) visiškai nesustabdomos politikos, kuria siekiama eskaluoti įtampą ir provokuoti konfrontacinę atmosferą“, – žurnalistams aiškino D. Peskovas.
Estijai pareikalavus skubių diskusijų pagal NATO aljanso steigimo sutarties 4 straipsnį, šalių narių deleguoti nuolatiniai atstovai antradienį susirinks aptarti oro erdvės pažeidimą.
4-uoju straipsniu šį mėnesį jau pasinaudojo Lenkija, kai jos oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
