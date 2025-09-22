Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusai užsipuolė Estiją

2025-09-22 13:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 13:12

Rusija pirmadienį neigė, kad jos lėktuvai pažeidė NATO oro erdvę, ir įspėjo, esą tokius kaltinimus reiškiančios šalys rizikuoja „įtampos eskalacija“.

MiG-31 (nuotr. SCANPIX)

MiG-31 (nuotr. SCANPIX)

5

Trys Rusijos naikintuvai penktadienį įskrido į NATO narės Estijos oro erdvę ir ten išbuvo 12 minučių, kol buvo išlydėti NATO lėktuvų, pranešė Talinas.

Naikintuvai MiG-31, kurie skrido virš Suomijos įlankos, buvo išjungę savo atsakiklius ir nesusisiekė su Estijos oro eismo kontrole, pridūrė Baltijos šalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį neigė Estijos pateiktą įvykių versiją teigdamas, esą Rusijos karinės pajėgos veikia „griežtai laikydamosi tarptautinės teisės, įskaitant tą, kuri susijusi su skrydžiais“.

„Mes manome, kad tokie pareiškimai yra tušti, nepagrįsti ir yra tęsinys (Estijos – ELTA) visiškai nesustabdomos politikos, kuria siekiama eskaluoti įtampą ir provokuoti konfrontacinę atmosferą“, – žurnalistams aiškino D. Peskovas.

Estijai pareikalavus skubių diskusijų pagal NATO aljanso steigimo sutarties 4 straipsnį, šalių narių deleguoti nuolatiniai atstovai antradienį susirinks aptarti oro erdvės pažeidimą.

4-uoju straipsniu šį mėnesį jau pasinaudojo Lenkija, kai jos oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)
NATO surengs pokalbius dėl Rusijos naikintuvų įsiveržimo į Estijos oro erdvę (2)
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (21)
Donaldo Trumpo pažadas Baltijos šalims ir Lenkijai: jei reiks, padės apsiginti nuo Rusijos (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas pasakė, ar karo atveju padėtų Baltijos šalims ir Lenkijai (127)
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
NATO „akys danguje“ stebi Rytų flangą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Žinojom iš anksto
Žinojom iš anksto
2025-09-22 14:39
Putinas neigia savo karą Ukrainoje.
Putinas neigė Š.Korėjos karių dalyvavimą jo kare.
Putinas neigė, kad keleivinį MH17 numušė Rusija.
Putinas neigs.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
