Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas pasakė, ar karo atveju padėtų Baltijos šalims ir Lenkijai

2025-09-21 18:23 / šaltinis: BNS
2025-09-21 18:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pažadėjo ginti Lenkiją ir Baltijos šalis, jei Rusija eskaluotų savo agresiją po neseniai įvykusio Maskvos įsiveržimo į Estijos oro erdvę.

Donaldo Trumpo pažadas Baltijos šalims ir Lenkijai: jei reiks, padės apsiginti nuo Rusijos (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pažadėjo ginti Lenkiją ir Baltijos šalis, jei Rusija eskaluotų savo agresiją po neseniai įvykusio Maskvos įsiveržimo į Estijos oro erdvę.

REKLAMA
11

Paklaustas, ar padėtų ginti Europos Sąjungai (ES) priklausančias šalis, jei Rusija išplėstų karo veiksmus, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Taip, padėčiau. Padėčiau.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trys Rusijos MiG-31 naikintuvai penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. ES ir NATO pasmerkė tai kaip naują pavojingą provokaciją, tačiau Maskva tai neigė.

REKLAMA
REKLAMA

NATO oro gynybos paramos misijai Baltijos šalyse priskirti Italijos F-35 naikintuvai kartu su Švedijos ir Suomijos aviacija buvo pakelti perimti Rusijos naikintuvus ir juos įspėti.

REKLAMA

Estija paprašė pirmadienį sušaukti skubų Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį po penktadienį įvykusio įsiveržimo.

Paklaustas, ar jis buvo informuotas apie situaciją Estijoje, D. Trumpas atsakė, kad taip, ir pridūrė: „Mums tai nepatinka.“

Jo pareiškimas pasirodė maždaug dvi savaitės po to, kai apie 17 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Tuomet D. Trumpas bandė sumenkinti incidentą.

„Tai galėjo įvykti per klaidą“, – rugsėjo 11-ąją žurnalistams sakė D. Trumpas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis teigia kitą savaitę susitiksiantis su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis teigia kitą savaitę susitiksiantis su Trumpu (20)
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Turite susitaikyti su realybe“: Trumpo pasiuntinys Donbasui prognozuoja Baltijos šalių likimą (207)
Putinas pasirodė su karine uniforma: įvardijo, kokia šio signalo esmė (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas prakalbo, kam naudingas karas Ukrainoje: „Reikia apversti aukštyn kojomis“ (15)
Andrius Kubilius (nuotr. BNS)
Kubilius įspėjo dėl Europos gynybos: tai būtų didelė mūsų klaida (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų