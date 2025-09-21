„Tiesiog užtepta pudra“: makiažo specialistė sukritikavo Trumpo mėlynių slėpimą

Mažai kas yra praleidęs daugiau laiko tyrinėdamas D. Trumpo odą nei Brandi Boulet. Kanadietė kino ir televizijos grimo meistrė padėjo aktoriui Sebastianui Stanui įsikūnyti į jauną D. Trumpą filme „The Apprentice“, rašo „The Washington Post“.
Šis darbas reikalavo kruopščiai analizuoti archyvines būsimojo prezidento nuotraukas, kad būtų tiksliai atkartota jo odos tekstūra, prakaitas, kapiliarai ir būdingas įdegis.
Todėl, kai prezidento rankoje pradėjo kartkartėmis pasirodyti mėlynė – pirmąkart pastebėta 2024 m. pavasarį, o vasarą – dar dažniau, B. Boulet nustebo, jog ją maskuojantis asmuo dirba prastai.
Pavyzdžiui, rugpjūčio 25 d. susitikime su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu Ovaliajame kabinete mėlynė buvo aiškiai matoma – violetinės spalvos dėmė ant dešinės rankos, nors mėlynių buvo pastebėta ir ant kairės.
„Šiek tiek užtepė pudros“
Kai ranka padengta makiažu, kaip rugsėjo 2 d. renginyje apie JAV kosmoso komandos perkėlimą į Alabamą ar rugsėjo 3 d. susitikime su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu, ji atrodo blyškiai smėlio atspalvio, kuri neatitinka D. Trumpo odos tono ir sukuria kitokio pobūdžio dėmę.
„Kaip galima būti tokioje pozicijoje ir neturėti žmogaus, kuris tinkamai paslėptų mėlynę?“ – stebisi B. Boulet.
Ir priduria: „Atrodo, kad kas nors tiesiog užtepė šiek tiek pudros.“
Politikoje sakoma: svarbu ne nusikaltimas, o jo slėpimas. Mėlynė, žinoma, nėra nusikaltimas, bet akivaizdūs bandymai ją užmaskuoti sulaukė dėmesio.
Šis reiškinys susipina su trimis plačiai aptartomis D. Trumpo temomis: jo oda, jo rankos ir jo sveikata. Kritikai tuo nedelsdami pasinaudojo.
„Donaldo Trumpo rankos atrodo tarsi tuoj nukris“, – neseniai podkaste pareiškė kongresmenė Jasmine Crockett.
„Kalbame apie rankas?“ – pakomentuota Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo „X“ paskyroje, kur buvo paskelbtas D. Trumpo rankų vaizdo įrašas, po to, kai prezidentas išjuokė gubernatoriaus „keistus rankų judesius“.
„Šis slėpimas dar neprofesionalesnis nei Epsteino atveju“, – sakė Jimmy Kimmelis rugsėjo 2 d. savo laidoje, rodydamas nuotrauką, kurioje matyti akivaizdžiai makiažu padengta ranka.
Jis teigė: „Kaip kas nors galėjo leisti jam taip pasirodyti?“
Tuo tarpu paklausus Baltųjų rūmų, ar jie nori pakomentuoti kritiką dėl akivaizdžiai padažytos prezidento rankos, spaudos sekretoriaus pavaduotojas nukreipė į liepos mėnesio pareiškimą.
Jame makiažas neminimas – tik mėlynės kilmė: JAV prezidento gydytojas Seanas Barbabella apibūdino mėlynę kaip „nedidelį minkštųjų audinių sudirginimą dėl dažno rankų paspaudimo ir aspirino vartojimo, kuris yra standartinės širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos dalis. Tai gerai žinomas ir nekenksmingas aspirino terapijos šalutinis poveikis.“
