  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Politico“: Trumpas pagaliau pavadino Rusiją agresore kare

2025-09-15 12:13
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 12:13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagaliau pavadino Rusiją agresore kare prieš Ukrainą, skelbia „Politico".

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagaliau pavadino Rusiją agresore kare prieš Ukrainą, skelbia „Politico“.

2

Sekmadienį jis apie tai komentavo žurnalistams. D. Trumpas kalbėjo apie aukas kare Ukrainoje.

„Šią savaitę žuvo 8 000 karių iš abiejų šalių. Rusijos karių žuvo šiek tiek daugiau, bet kai esi agresorius, prarandi daugiau“, – cituojamas jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas grasina sankcijomis, bet nori Europos veiksmų

Anksčiau D. Trumpas vengė taip atvirai įvardyti Rusiją. Buvo ir atvejų, kai D. Trumpas dėl karo kaltino pačią Ukrainą.

Vis dėlto pastaruoju metu, atrodo, D. Trumpo pozicija koreguojasi. Jo administracija ėmė spausti Vladimirą Putiną pareiškimais.

„Aš sustabdžiau septynis karus ir maniau, kad šis man bus lengvas, bet jis pasirodė esąs sudėtingas“, – sekmadienį sakė D. Trumpas,

„Manau, kad turiu viską derinti pats. Jie (Zelenskis ir Putinas – red. past.) nekenčia vienas kito. Jie nekenčia vienas kito taip stipriai, kad negali kvėpuoti“, – pridūrė jis.

JAV administracija susiduria su vis didesniais raginimais taikyti griežtesnes sankcijas Rusijai.

Sekmadienį D. Trumpas pareiškė, kad planuoja tai padaryti, bet tik tada, kai Europa nustos pirkti rusišką naftą ir sugriežtins savo sankcijas.

