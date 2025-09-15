Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Donaldas Tuskas: politikai privalo sustabdyti Lenkijoje stiprėjančias prorusiškas nuotaikas

2025-09-15 11:41 / šaltinis: BNS
2025-09-15 11:41

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sekmadienį pareiškė, kad šalyje auga prorusiškų nuotaikų banga, ir pridūrė, kad politikai privalo ją sustabdyti.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

0

Po to, kai antradienio naktį Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę, socialiniuose tinkluose kilo įvairiausių spekuliacijų, tvirtinančių, kad už incidentą atsakinga ne Maskva, o Kyjivas, ir kad tai buvo Ukrainos provokacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Auga prorusiškų nuotaikų banga ir priešiškumas Ukrainos kovai, kurį Kremlius kursto pasinaudodamas tikromis baimėmis ir jausmais, – socialiniame tinkle „X“ nurodė D. Tuskas. – Politikų vaidmuo – sustabdyti šią bangą, o ne ja pasinaudoti. Tai patriotizmo ir brandos išbandymas visai Lenkijos politinei erdvei.“

Praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija, regis, įvykdė didžiausią NATO narės oro erdvės pažeidimą nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą, D. Tuskas pareiškė, kad Lenkijos kariuomenė ir tarnybos turi pakankamai informacijos, kas atsakingas už įsiveržimą

„Mes nereaguosime į manipuliacijas ir dezinformaciją iš Rusijos. Lenkija yra tikra dėl šaltinių, paleidimo vietų ir šio akto tarptautiškumo“, – penktadienį sakė lenkų premjeras, turėdamas omenyje šalies informacinėje erdvėje sklandančią dezinformaciją.

Jis taip pat paragino Lenkijos politikus savo komentarus ir vertinimus grįsti tik patikrinta informacija, gaunama iš valstybės institucijų ir patikimų šaltinių, įskaitant kariuomenę ir žiniasklaidą.

Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Rusijos naktinio puolimo prieš Ukrainą metu Lenkijos oro erdvę taip pat pažeidė dronai. Tuos, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, numušė Lenkijos ir NATO sąjungininkų lėktuvai.

Remiantis prezidento kanceliarijos pateikta informacija, Lenkijos sieną kirto 21 dronas.

Europos pareigūnai tai apibūdina kaip Rusijos bandymą išbandyti NATO ryžtą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu.

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai neigė padarę ką nors neteisėto. Po incidento Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad Maskva „neplanavo atakuoti“ jokių taikinių Lenkijoje.

