Po dronų atakos prieš Lenkiją – žinia iš NATO: pradedamas pajėgų pastiprinimas rytiniame flange

ES dėl rusų dronų Lenkijoje iškvietė Rusijos ir Baltarusijos ambasadorius
Europos Sąjunga (ES) iškvietė Rusijos ir Baltarusijos ambasadorius Briuselyje, kad pareikštų protestą dėl, anot bloko, tyčinio ir pavojingo rusiškų dronų įsiveržimo į Lenkijos teritoriją, penktadienį pranešė bloko pareigūnas.
„Mes labai aiškiai pareiškėme, kad šis beatodairiškas veiksmas reiškia rimtą eskalavimą iš Rusijos pusės ir kelia tiesioginę grėsmę ES piliečių saugumui“, – sakė vienas ES pareigūnas.
Jis nurodė, kad ambasadoriai atvyko ketvirtadienį.
Kelios Europos šalys taip pat atskirai iškvietė Rusijos diplomatus dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo.
Lenkija ir jos sąjungininkai NATO anksti trečiadienį pasiuntė karinių orlaivių numušti keliolikos rusų dronų, įskridusių į Lenkijos oro erdvę. Tai buvo pirmas toks dronų reidas nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį.
Griežta kritika Trumpui: jo sprendimai dėl Rusijos sustiprino Kremliaus puolimą
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad Rusijai būtina atimti išteklius, reikalingus karui prieš Ukrainą tęsti, rašo „Unian“.
Pasak jo, JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėjo įvesti griežtas sankcijas Rusijai, tačiau vietoj to surengė viršūnių susitikimą su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu Aliaskoje. Apie tai R. Sikorskis kalbėjo „Fox News“ eteryje.
„Turime pakeisti Vladimiro Putino planus. Privalome jį įtikinti, kad jis negalės užkariauti Ukrainos priimtinomis sąnaudomis. Tam reikia įvesti griežtesnes sankcijas Rusijai“, – pabrėžė Lenkijos diplomatijos vadovas.
R. Sikorskis dar kartą akcentavo, kad Rusija turi būti atskirta nuo karo tęsimui būtinų išteklių, ir sukritikavo neseniai priimtus Trumpo sprendimus dėl Maskvos.
„Turėjome gauti sankcijas, tačiau vietoj to gavome Aliaską. Ir, kaip jūs minėjote, nuo tada atakos tik sustiprėjo“, – sakė ministras.
Rasta daugiau Lenkijos oro erdvę pažeidusių dronų nuolaužų
Lenkijoje aptikta daugiau šalies oro erdvę pažeidusių ir numuštų dronų nuolaužų. Jos rastos viename kaime netoli Bilgorajaus, Liublino vaivadijoje, ketvirtadienio vakarą pranešė Vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Galecka.
„Informuotos visos tarnybos. Policija atliks savo pareigas ir užtikrins teritorijos saugumą“, – socialiniame tinkle X parašė ji.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis penktadienį po vidurnakčio surengė spaudos konferenciją pasienio mieste Terespolyje, susijusią su sienos uždarymu dėl bendrų Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų. Per ją ministras sakė, kad išsamesnė informacija bus pateikta, kai policija ištirs nuolaužas.
Naktį iš antradienio į trečiadienį Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tuo metu Rusijai vykdant oro antskrydį prieš Ukrainą. Tai buvo didžiausias tokio pobūdžio pažeidimas per pastarąją Lenkijos istoriją. Visi objektai, kėlę grėsmę, buvo numušti.
Iki ketvirtadienio vakaro dronų fragmentai buvo rasti penkiose Lenkijos vaivadijose šalies rytuose ir centrinėje dalyje.
Orbanas: Rusijos dronai įskrido į Lenkiją, nes „lenkai iki ausų įsivėlę į karą“
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pavadino Rusijos dronų skrydį virš Lenkijos nepriimtinu, tačiau, jo teigimu, toks incidentas buvo tikėtinas, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Prancūzija iškvies Rusijos ambasadorių dėl nepriimtino dronų įsiveržimo į Lenkiją
Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją yra „absoliučiai nepriimtinas“, penktadienį pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras ir pridūrė, kad dėl šio incidento bus iškviestas Rusijos ambasadorius.
Užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot „France Inter“ radijui sakė, kad ambasadorius „bus iškviestas šįryt“.
„Mes jam pasakysime, kad nebūsime įbauginti (…) Nesvarbu, ar tai padaryta tyčia, ar įvyko atsitiktinai, tai labai rimta, visiškai nepriimtina“, – sakė jis.
„Tai sąmoninga Rusijos strategija mus įbauginti ir išbandyti“, – pridūrė J. N. Barrot.
Incidentą, per kurį Lenkijos ir NATO pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį numušė kelis dronus, Lenkija pavadino tyčiniu „precedento neturinčiu“ išpuoliu prieš šalį, NATO ir Europos Sąjungą.
Maskva neigė, kad taikėsi į Lenkiją, sakė, kad nėra jokių įrodymų, jog dronai buvo rusiški.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad įtariamas Rusijos dronų įsiveržimas galėjo įvykti per „klaidą“.
Prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį pareiškė, kad po incidento Prancūzija dislokuos tris naikintuvus, padėsiančius apsaugoti Lenkijos oro erdvę.
„Jų misija bus aptikti ir, jei reikia, sunaikinti dronus, keliančius grėsmę Lenkijos teritorijai. Kitos šalys padarys tą patį“, – sakė J. N. Barrot.
Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, kad maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimas į lenkų oro erdvę galėjo įvykti per klaidą.
„Taip pat norėtume, kad dronų ataka prieš Lenkiją būtų buvusi klaida. Bet taip nebuvo. Ir mes tai žinome“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Lenkijos premjeras.
Ketvirtadienį JAV prezidentas, komentuodamas incidentą, žurnalistams nurodė, kad „tai galėjo būti klaida“.
„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.
„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.
Lenkų užsienio reikalų ministras po rusų dronų įsibrovimo atvyko į Kyjivą saugumo derybų
Lenkų užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis po rusų dronų įsibrovimo į Lenkijos oro erdvę penktadienį atvyko į Kyjivą saugumo derybų.
Trečiadienio nakties dronų reidas pakurstė susirūpinimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą išplitimo.
Ukrainiečių užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paskelbė nuotrauką, kurioje užfiksuota, kaip jis pasitinka R. Sikorskį geležinkelio stotyje Kyjive.
„Rusijai eskaluojant terorą prieš Ukrainą ir provokacijas prieš Lenkiją, tvirtai laikomės drauge“, – socialiniuose tinkluose parašė A. Sybiha.
„Šiandien surengsime svarbias derybas apie mūsų bendrą saugumą, Ukrainos priėmimą į ES (Europos Sąjungą) ir NATO, spaudimą Maskvai“, – pridūrė jis.
Vizitas surengtas Rusijai ir jos svarbiai sąjungininkei Baltarusijai anksti penktadienį pradėjus dideles bendras karines pratybas.
Lenkija ir jos sąjungininkai NATO anksti trečiadienį pasiuntė karinių orlaivių numušti keliolikos rusų dronų, įskridusių į Lenkijos oro erdvę. Tai buvo primas toks dronų reidas nuo Rusijos didelio masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį.
Maskva neigė, kad taikėsi į Lenkiją, ir pareiškė, jog nėra įrodymų, kad tie dronai buvo rusiški.
Kelios Europos šalys iškvietė Rusijos diplomatus dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo
Švedija, Nyderlandai, Ispanija ir kelios kitos šalys ketvirtadienį išsikvietė Rusijos diplomatus po to, kai trečiadienį naktį rusų dronai įsiveržė į Lenkijos oro erdvę.
Ketvirtadienį Nyderlandų užsienio reikalų ministras Davidas van Weelas (Deividas van Vėlas) sakė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių, teigdamas, jog Maskvos įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra nepriimtinas. Jį citavo Nyderlandų naujienų agentūra ANP.
„Rusijos beatodairiškas Lenkijos oro erdvės pažeidimas kelia grėsmę mūsų Europos saugumui. Todėl šiandien (ketvirtadienį) liepiau iškviesti Rusijos ambasadorių“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė ministras.
Trečiadienį Nyderlandų ministras pirmininkas Dickas Schoofas (Dikas Schofas) nurodė, kad šalies oro pajėgos, įskaitant naikintuvus F-35, teikė paramą numušant rusų dronus lenkų oro erdvėje.
Maskva teigia, kad dronai į Lenkijos oro erdvę įskrido atsitiktinai, taip pat tvirtina, esą nėra įrodymų, kad jie buvo rusiški, tačiau Nyderlandų premjeras ANP šiuos teiginius atmetė, sakydamas, kad tai buvo arba šiurkštus aplaidumas, arba rimtas NATO oro erdvės pažeidimas.
Sikorskis kirto Trumpui: „Ne, tai nebuvo klaida“
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis atsakė JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kuris pareiškė, kad Rusijos dronų skrydis į Lenkijos teritoriją galėjo būti „klaida“, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Ne, tai nebuvo klaida“, – trumpai pakomentavo JAV prezidento spėjimą Lenkijos diplomatijos vadovas.
R. Sikorskio įrašas pasirodė netrukus po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimas „galbūt buvo klaida“.
JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris po incidento, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai įskrido į Lenkiją, patvirtino, jog Vašingtonas tokioje situacijoje rems sąjungininkus.
Lenkijoje rasta jau 17 rusų dronų nuolaužų
Liublino vaivadijoje rastos dar vieno rusiško drono nuolaužos. Tai jau 17-ojo Rusijos drono nuolaužos, praneša TVP.
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų
Prancūzija ir Vokietija ketvirtadienį ėmėsi veiksmų sustiprinti Lenkijos oro erdvės gynybą, o Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba rengiasi skubiam posėdžiui dėl Maskvos dronų jos teritorijoje.
Varšuva šį incidentą, dėl kurio Lenkijos ir NATO pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį numušė kelis dronus, pavadino tyčiniu, precedento neturinčiu išpuoliu prieš šalį, Aljansą ir Europos Sąjungą (ES).
Pigūs Rusijos dronai išbandė milijardinę NATO gynybą: išryškėjo spragos
Pigūs Rusijos dronai atskleidė NATO silpnybes: Aljanso šalys buvo priverstos panaudoti milijardus kainuojančią ginkluotę, kad numuštų dronus. Ekspertai įspėja – tokia taktika neefektyvi, o Ukraina rodo, kad su šia grėsme galima kovoti daug paprasčiau ir pigiau.
Trumpas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkiją galėjo įvykti per klaidą.
„Tai galėjo būti klaida“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.
„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.
Šie D. Trumpo komentarai yra pirmieji jo vieši pareiškimai žurnalistams šiuo klausimu. Po oro erdvės pažeidimo naktį į trečiadienį D. Trumpas iš pradžių sureagavo įrašu savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Tuskas: išpuoliai prieš Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pabrėžė, kad šalies valdžia yra visiškai įsitikinusi, jog už šios provokacijos stovi Rusija. Anot jo, bet kokios ateityje vykdomos provokacijos pulti Lenkiją sulauks atitinkamos reakcijos, rašo TVP.
„Kiekvienas, kuris mėgins kokiu nors būdu pulti Lenkiją, sulauks atitinkamos reakcijos“, – sakė jis po Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio.
Lenkijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad Varšuva atidžiai stebi situaciją rytinėje sienoje, susijusią su bendromis Rusijos ir Baltarusijos pratybomis „Zapad“.
„Nepražiūrėsime nė menkiausio įvykio ir, žinoma, apie viską informuosime savo sąjungininkus“, – pabrėžė D. Tuskas.
Premjeras dar kartą pakartojo, jog Lenkijos valdžia yra visiškai tikra, kad už provokacijos slypi Rusija. Varšuva atmeta visus bandymus manipuliuoti, esą už išpuolį prieš Lenkiją atsakinga Ukraina.
„Atsakomybė tenka Rusijai“, – konstatavo D. Tuskas.
Po dronų atakos prieš Lenkiją – žinia iš NATO: pradedamas pajėgų pastiprinimas rytiniame flange
NATO vadovas Markas Rutte penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po šią savaitę įvykusio Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę.
„NATO inicijuoja „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.
„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis, o joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, ištekliai“, – nurodė M. Rutte.