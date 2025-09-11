Vilniuje turėjęs leistis lėktuvas nukreiptas į Rygą: pranešta apie galimą skraidantį objektą

Apie tai portalui patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.
„Vilniaus oro uosto vienas iš aviacijos saugumo specialistų pranešė apie įtariamą skraidantį objektą virš oro uosto. Apie tai informuota „Oro navigacija“, buvo priimtas sprendimas kuriam laikui stabdyti skrydžius, kol bus patvirtinta informacija. Operacijoje dalyvavo ir kitos tarnybos, kurios jokio objekto neužfiksavo, todėl Vilniaus oro uosto veikla buvo atnaujinta“, – „Delfi.lt“ teigė T. Vasiliauskas.Pasak jo, informacija apie įtariamą objektą gauta apie 21 val. Apie 21.30 val. visi skrydžiai vėl buvo atnaujinti.
Kaip portalui pažymėjo T. Vasiliauskas, būtent per tą pusvalandį, kol informacija buvo tikrinama, minimas lėktuvas nukreiptas į Rygos oro uostą.
Kaip jau buvo skelbta, dėl pastebėto įtartino objekto Vilniaus oro uoste skrydžiai buvo laikinai sustabdyti ir antradienį.
Kaip teigė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos radarais stebėjo neatpažintą objektą, kuris judėjo iš Baltarusijos link Lietuvos. Nurodoma, kad taip pat signalą radaruose trumpai fiksavo ir antžeminę oro gynybą atliekantys vienetai, tačiau be vizualaus objekto kontakto.
Vis dėlto, pagrindinė versija yra, kad tai galėjo būti meteorologinis reiškinys.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone. Prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!