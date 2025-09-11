Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje turėjęs leistis lėktuvas nukreiptas į Rygą: pranešta apie galimą skraidantį objektą

2025-09-11 22:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 22:36

Ketvirtadienį vakare dėl neva pastebėto įtartino skaidančio objekto Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas, jis su keleiviais buvo nukreiptas į Rygą, praneša portalas „Delfi.lt“.

„Air Baltic“ (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį vakare dėl neva pastebėto įtartino skaidančio objekto Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas, jis su keleiviais buvo nukreiptas į Rygą, praneša portalas „Delfi.lt“.

REKLAMA
1

Apie tai portalui patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.

„Vilniaus oro uosto vienas iš aviacijos saugumo specialistų pranešė apie įtariamą skraidantį objektą virš oro uosto. Apie tai informuota „Oro navigacija“, buvo priimtas sprendimas kuriam laikui stabdyti skrydžius, kol bus patvirtinta informacija. Operacijoje dalyvavo ir kitos tarnybos, kurios jokio objekto neužfiksavo, todėl Vilniaus oro uosto veikla buvo atnaujinta“, – „Delfi.lt“ teigė T. Vasiliauskas.Pasak jo, informacija apie įtariamą objektą gauta apie 21 val. Apie 21.30 val. visi skrydžiai vėl buvo atnaujinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip portalui pažymėjo T. Vasiliauskas, būtent per tą pusvalandį, kol informacija buvo tikrinama, minimas lėktuvas nukreiptas į Rygos oro uostą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip jau buvo skelbta, dėl pastebėto įtartino objekto Vilniaus oro uoste skrydžiai buvo laikinai sustabdyti ir antradienį.

REKLAMA

Kaip teigė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos radarais stebėjo neatpažintą objektą, kuris judėjo iš Baltarusijos link Lietuvos. Nurodoma, kad taip pat signalą radaruose trumpai fiksavo ir antžeminę oro gynybą atliekantys vienetai, tačiau be vizualaus objekto kontakto. 

Vis dėlto, pagrindinė versija yra, kad tai galėjo būti meteorologinis reiškinys. 

ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone. Prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų