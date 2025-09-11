Kondratovičius atsakė, ar dujų vagonų sprogimas Vilniuje ir dronų ataka Lenkijoje yra susiję

„Yra sumažinta pavojinga zona nuo 2 kilometrų iki 350 metrų ir atverti beveik visi keliai, uždaryta tik viena gatvė. Tai situacija gerėja ir iš tikro einame į lokalizaciją to gaisro“, – dėl situacijos rimtumo TV3 „Dienos komentare“ ramino laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Tai kokia tikroji situacija su gaisru ir kaip ten viskas yra pavojinga?
Pavojus, kad gali užsidegti cisternos ar kiti objektai sumažėjusi tikrai labai ženkliai ir šiai dienai labai svarbu užtikrinti to paties vandens padavimą, kad būtų atitinkamas kiekis, ką ir daro dabar mūsų priešgaisrinės tarnybos ir aišku bandyti maksimaliai apriboti kitų dujų papildomą atėjimą iš kitų cisternų tam, kad tas gaisras būtų kuo greičiau lokalizuotas. Taip yra pakankamai sudėtinga, buvo bandymų privažiuoti, buvo daromi veiksmai, bet net ir visas sklendes užsukus vis tiek dujos eina, greičiausiai įmonė ne visur yra numačiusi schemose, kaip turi būti. Bet einame tuo keliu.
Bet ar galimas dar kažkoks sprogimas, nes vakar buvo keli sprogimai ir ar tai galėtų būti pavojinga?
Buvo cisternų, kurios buvo geležinkelių atvežtos ir buvo pilamos dujos, tai nuo jų tiesiogiai prasidėjo gaisras, nes jos stovėjo šalia viena kitos ir tikrai šiuo atveju ten įvyko tas sprogimas dėl gaisro ir dėl įkaitusių kitų cisternų. Tai būtent pirmas veiksmas, kuris ir buvo, tai aptverta teritorija, kad maksimaliai apsaugoti gyventojus ir antras, buvo iškart pradėta gesinti ugnį ir aušinti kitas cisternas, kad jos neįkaistų iki tokio sprogimo lygio.
Su kolegomis tikriausiai pakalbate, tai kokios yra galimos tokio incidento priežastys ir matome, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo ir sunaikinimo. Tai gal galima daryti kažkokių prielaidų, kad tai buvo specialiai daroma?
Įprasta praktika policijoje, kad pradedame nuo maksimaliausio galimo poveikio, o po to sumažiname. Šiuo atveju, kaip ir aš sakiau, greičiausiai tai yra technogeninė priežastis, tai yra arba įrangos gedimas, arba kažkokių tai sąlygų nesilaikymas, ir tai įvyko. Pirmi duomenys tai ir rodo, bet aišku galutinai pasibaigus tyrimui matysime, kokia yra situacija.
Ugniagesiai sako, kad Lietuvoje yra maždaug 20 tokių vietų pavojingų ir sudėtingų. Ar yra kažkokios sąlygos, kaip tos vietos turi būti saugojamos, prižiūrimos ar apsaugą savo turėti, kad nepatektų niekas iš išorės?
Tikrai, turime nemažai tų energetinių objektų, ypač svarbių valstybės lygmens, kritinės infrastruktūros objektus, kuriuos saugo mūsų viešoji saugumo tarnyba ir turi nustačiusios tam tikras sąlygas, kaip turi būti saugoma ir apsaugoma, būtent jei kalbame apie fizinę apsaugą dėl patekimo arba bandymo sugadinti. Kiti komerciniai objektai apsaugą vykdo savo jėgomis pagal savo numatytas procedūras. Aišku gali naudotis ir tą, ką naudojame ir mes, mūsų viešojo saugumo tarnyba. Tarkime viena didžiausių mūsų degalinių Lietuvoje „Orlen Lietuva“, buvusi mūsų „Mažeikių nafta“, tai jie turi fizinę apsaugą ir patys daro, bet priešgaisrinei apsauga yra mūsų specialus padalinys, kuris visada yra pasiruošęs tam, kad padėtų, jeigu kiltų gaisras ir tą gaisrą užgesinti.
Šiuo atveju čia yra privati teritorija. Vienas iš dalykų, ką mes darome kaip valstybė, tai patikriname, ar laikomasi priešgaisrinių sąlygų tam, kad neįvyktų gaisras. Kasmet tokiuose objektuose yra vykdomi patikrinimai, prižiūrima, ar viskas tvarkoje pagal numatytas taisykles, ar atitinka procedūros. Galbūt po šito gaisro mes pamatysime, kokios yra priežastys ir tikrai kartu su priešgaisrine tarnyba analizuosime tą situaciją, ar nereikia kažkur pastiprinti procedūras tam, kad neįvyktų panašaus pobūdžio technogeninės katastrofos.
Vakar visi išgirdome apie dronus Lenkijoje ir kartu įvyko šitas gaisras. Atsirado nemažai žmonių, siejančių šiuos įvykius ir sakančių, kad ir pas mus kažkoks dronas užklydo ir ar galima daryti tokių prielaidų?
Tikrai ne. Kaip ir paminėjau, šiuo atveju čia greičiausiai buvo technogeninė katastrofa, priežastis yra gedimas tam tikros įrangos arba susieta su tuo gedimu. Bet į tai konkrečiai atsakys tyrimas, kas įvyko. Taip, gyvename tokiame laikotarpyje, kai labai daug įvykių per vieną dieną ir jau taip yra, kad kažkur atskrenda dronai, kažkur sprogsta ir ne vieną kartą tokių dalykų mes turėjome ir pastebėjome. Nieko nepadarysi, svarbu, kad nenukentėtų žmonės, viską turime daryti taip, kad būtų apsaugotas ir jų turtas. Tą ir stengiamės daryti maksimaliai, kiek galime.
