Gurevičius: Baltosios Vokės gatvėje liko vienas gaisro židinys

„Nuo pat pradžių buvo du gaisro židiniai: traukinių vagonai ir stacionarus rezervuaras. Dabar liko vienas gaisro židinys – užsukus tam tikras sklendes, nelikus dujų pratekėjimo, užgeso židinys prie vagono liekanų. Bet vis dar dega rezervuaras. Matom, pagal likusį kiekį, kad dega tik rezervuare likusios dujos. Panašu, kad niekas į jį neatiteka. Ką galėjime, tą užsukome“, – ketvirtadienio popietę Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Pasak jo, visgi, gesinant paskutinį gaisro židinį, egzistuoja sprogimo tikimybė. Todėl vyks ir aušinimo, ir sandarinimo darbai.
Manoma, kad gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba į vakarą.
ELTA primena, kad trečiadienį pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
PAGD vadovas Renatas Požėla sako, kad apie gaisro priežastis negalima kalbėti, kol gaisras nėra likviduotas ir gaisravietės neapžiūrėjo Gaisrinių tyrimo centro specialistai.
