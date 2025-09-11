Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gurevičius: Baltosios Vokės gatvėje liko vienas gaisro židinys

2025-09-11 15:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 15:41

Bendrovės „Jozita” dujų pilstymo stotyje Vilniaus pakraštyje, kur daugiau nei prieš parą kilo didelis gaisras, liko vienas gaisro židinys.

Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para (nuotr. TV3)
17

Bendrovės „Jozita” dujų pilstymo stotyje Vilniaus pakraštyje, kur daugiau nei prieš parą kilo didelis gaisras, liko vienas gaisro židinys.

REKLAMA
1

„Nuo pat pradžių buvo du gaisro židiniai: traukinių vagonai ir stacionarus rezervuaras. Dabar liko vienas gaisro židinys – užsukus tam tikras sklendes, nelikus dujų pratekėjimo, užgeso židinys prie vagono liekanų. Bet vis dar dega rezervuaras. Matom, pagal likusį kiekį, kad dega tik rezervuare likusios dujos. Panašu, kad niekas į jį neatiteka. Ką galėjime, tą užsukome“, – ketvirtadienio popietę Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para

Pasak jo, visgi, gesinant paskutinį gaisro židinį, egzistuoja sprogimo tikimybė. Todėl vyks ir aušinimo, ir sandarinimo darbai. 

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba į vakarą.

ELTA primena, kad trečiadienį pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4. 

REKLAMA

Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui. 

Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją. 

PAGD vadovas Renatas Požėla sako, kad apie gaisro priežastis negalima kalbėti, kol gaisras nėra likviduotas ir gaisravietės neapžiūrėjo Gaisrinių tyrimo centro specialistai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų