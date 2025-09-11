Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NKVC pastebi išaugusį dezinformacijos kiekį, susijusį su gaisru: įvykis nesusijęs su išoriniais veiksmais

2025-09-11 12:18 / šaltinis: BNS
2025-09-11 12:18

Suskystintų dujų išpilstymo stotyje Vilniuje kilus gaisrui, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) ketvirtadienį pranešė viešojoje erdvėje fiksavęs išaugusį dezinformacijos bei sąmokslo teorijų srautą.

Para po gaisro dujų stotyje: nauji vaizdai iš drono (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

„Tai technogeninis įvykis, neturintis nieko bendro su išoriniais veiksmais, – žurnalistams nurodė centras. – Tačiau priešiškų valstybių kontroliuojami informaciniai kanalai deda dideles pastangas siekdami Lietuvos gyventojams sukurti nesaugumo jausmą, diskredituoti už nacionalinį saugumą atsakingų ir gaisro likvidavimo operacijoje dalyvaujančių valstybės institucijų darbą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.

Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.

„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje.

Šiuo metu gaisravietėje dirba apie 50 ugniagesių gelbėtojų, gaisras slopsta, bet dar nėra lokalizuotas.

NKVC teigimu, dezinformaciją skleidžia tie patys kanalai, kurie skleidė melagingas žinias apie pernai lapkritį įvykusią DHL orlaivio avariją Lietuvoje, pavyzdžiui, „Pravda – News“.

„Gaila, tačiau šio naratyvo sklaidą matome ir Lietuvos viešoje erdvėje. Raginame piliečius nesivelti į sąmokslo teorijų sklaidą, nelengvinti darbo priešiškoms valstybėms ir išlikti budriais“, – sako centras.

