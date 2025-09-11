Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skelbia naujausią informaciją apie gaisrą Vilniaus pakraštyje: dujos dega iki šiol

2025-09-11 07:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 07:11

Praėjus beveik parai po didžiulio gaisro Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje esančioje dujų pilstymo stotyje, dujos dega iki šiol, gaisro lokalizacija dar nėra paskelbta. Per naktį gaisravietėje budėjo ugniagesiai, medikai, policija, Viešojo saugumo tarnyba.

Praėjus beveik parai po didžiulio gaisro Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje esančioje dujų pilstymo stotyje, dujos dega iki šiol, gaisro lokalizacija dar nėra paskelbta. Per naktį gaisravietėje budėjo ugniagesiai, medikai, policija, Viešojo saugumo tarnyba.

14

„Situaciją galima pavadinti stabiliai gerėjančia. Tebėra du ugnies židiniai iš tų pačių vietų, bet liepsnos nėra tokios intensyvios. Per naktį budėjo gausios ugniagesių pajėgos. Po rytinės žvalgybos gelbėjimo darbų vadovas nusprendė mažinti pavojaus zoną iki 250 metrų spindulio. Liks uždaryta tik Baltosios Vokės gatvė, kitose apribojimai bus atšaukti“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, gaisro gesinimo teritorijoje yra nutiesta apie 3 kilometrai gaisrinių žarnų, rezervuarų aušinimui per sekundę išnaudojama apie 60 litrų vandens.

Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje

Toliau bus stengiamasi užsukti sklendes, trečiadienio vakarą sklendės buvo užsuktos pasitelkus Antiteroristinių operacijų „Aras“ šarvuotį, juo ugniagesiai kelis kartus vyko į karščio paveiktas vietas.

Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.

Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.

5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.

Dėl gyventojų saugumo trečiadienį buvo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Trakų Vokėje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintųjų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.

