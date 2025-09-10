Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilnius skelbia lokalią ekstremaliąją situaciją

2025-09-10 16:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 16:19

Vilniaus miesto savivaldybė dėl trečiadienį dujų pilstymo stotyje kilusio gaisro paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.

Vilniaus pakraštyje užsiliepsnojo aštuoni vagonai su dujomis. ELTA | Andrius Ufartas
15

Vilniaus miesto savivaldybė dėl trečiadienį dujų pilstymo stotyje kilusio gaisro paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.

0

„Kad visi procesai vyktų sklandžiau ir greičiau, skelbiama lokali ekstremalioji situacija adresu Baltosios Vokės g. 35“, – teigiama savivaldybės pranešime spaudai.

Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės

Anot sostinės savivaldybės, dėl užsidegusių traukinio vagonų su dujomis, vykdoma gyventojų evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokiu būdu norima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Situaciją lengvina tai, kad teritorija nėra tankiai apgyvendinta“, – teigia savivaldybė.

Žmonės apie evakuaciją informuojami Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos pranešimais.

Vilniaus savivaldybė nurodo pasirūpinsianti evakuotų gyventojų laikinu apgyvendinimu, maitinimu, higienos priemonėmis ir kitais svarbiausiais poreikiais. 

Anot savivaldybės, 5 km spinduliu nuo įvykio vietos ketvirtadienį neveiks mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10). Jau dabar vaikai ir švietimo įstaigų darbuotojai yra evakuojami.

Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. 

Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.

