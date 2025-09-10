Milžiniškas gaisras Vilniaus pašonėje – 2 nukentėjo, skubiai evakuojami gyventojai: atskleidžia, koks blogiausias scenarijus

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo informacijos atstovas Donatas Gurevičius spaudos konferencijos metu žurnalistams patvirtino, kad šiuo metu dėl kilusio gaisro yra nukentėję 2 žmonės.
„Patvirtinam, kad yra 2 traumuoti žmonės šito įvykio metu. Pirmasis buvo įmonės darbuotojas, pirminiais duomenimis, kuris buvo toje teritorijoje ir išvežtas medikų su įvairiais kūno nudegimais. Antrasis žmogus tiesiog įmonės teritorijoje buvęs pasijuto blogai“, – nurodė D. Gurevičius.
PAGD atstovas taip pat tvirtino, kad šiuo metu yra galimi keli šio gaisro scenarijai.
„Blogiausias scenarijus yra tas, kurio ėmėsi gelbėjimo darbų vadovas, informuodamas, kad kilometro spinduliu gali būti poveikio zona. Tai yra, jeigu užsidegtų daugiau nei 1 rezervuaras ir būtų daugiau tų sprogimų, kurių girdėjome keletą, kai sproginėjo cisternos degančios ant sąstato.
Geriausias scenarijus, tų rezervuarų degančių nėra daug arba jis yra vienas, arba keletas ir jie paprasčiausiai išdegs ir šalia esantys rezervuarai neužsidegs“, – apie galimus scenarijus kalbėjo D. Gurevičius.
Anot PAGD atstovo, šiuo metu ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak D. Gurevičiaus, tebėra per daug pavojinga.
Jis taip pat nurodė, kad šiuo metu ugniagesiai aušina tam tikrus rezervuarus.
„Yra aušinami tam tikri rezervuarai, ten kur yra saugu prieiti ugniagesiams, kad neužsidegtų kiti rezervuarai. Sąstatas 8 cisternų, kuriomis buvo atvežtos dujos, dar yra degimo požymių, tikimybė, kad dar bus kažkokių sprogimų būtent tame sąstate mažėja“, – pridėjo jis.
Šiuo metu gaisro lokalizacijos, pasak D. Gurevičiaus, paskelbti negalima.
„Negalime kol kas pasakyti, kad pilnai valdome situaciją ir ji yra suvaldyta ir galime bent jau pasakyti, kad lokalizacijos momentas yra pasiektas“, – teigė D. Gurevičius.
PAGD atstovas pridūrė, kad Vilniaus miesto savivaldybė taip pat turėtų paskelbti ekstremaliąją situaciją.
„Kiek aš žinau, Vilniaus miesto yra savivaldybė yra susirinkusi ir, matyt, skelbs, kaip įprasta, ekstremaliąją situaciją, lokalią situaciją“, – komentavo D. Gurevičius.
Tokio lygio pavojingumo objektų, kaip šis, kuriame kilo gaisras, pasak D. Gurevičiaus, Lietuvoje yra 20.
Paskelbta gyventojų evakuacija
Didelis ir pavojingas gaisras Vilniaus pakraštyje trečiadienį išsiplėtė – be vagonų dar dega rezervuaras su dujomis. 1 kilometro atstumu paskelbta gyventojų evakuacija. Ji galbūt labiau palies netoli įvykio vietos įvairiose įmonėse Aukštuosiuose Paneriuose dirbančius žmones, nes arti gyvenamųjų namų nėra.
„Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja įvykio valdyme. Arti namų nėra, arti yra pramoninis objektas, jis yra miške. Yra keletas veikiančių įmonių. Evakuacija paskelbta imantis saugumo priemonių. Būtų gerai, kad gyventojai evakuotųsi, kad jie atsitrauktų, to siekiama dėl žmonių saugumo.
To imamasi, kad blogiausio scenarijaus atveju mes neturėtume blogų pasekmių“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Donatas Gurevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo informacijos atstovas.
Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegęs ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.
Ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.
„Paduoti vandens čiurkšlę kelių dešimčių metrų atstumu kol kas neįmanoma. Yra pavojinga dirbti ugniagesiams. Kai dega dujos, tenka laukti kol jos išdegs“, – Eltai teigė D. Gurevičius.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Įvykio vietoje yra apie 10 gaisrinių automobilių.
„Jei sprogs visos, viską nušluos su mūsų namais“
Įvykio liudininkai, netoliese gyvenantys žmonės – ypač sunerimę. Evakuotis sako galimybių neturintys, bijo dėl grėsmės turtui, sveikatai ar net gyvybei.
„Jei sprogs visos, viską nušluos su mūsų namais. Net dėl pirmųjų sprogimų name virpėjo vidinės pertvaros, savaime darinėjosi neuždarytos buvusios durys. Tai – labai arti. Žiniasklaida praneša, kad gyventojams gali būti bloga dėl pasklidusių nuodingų medžiagų, kilti alerginės reakcijos ir kt. Greta manęs – labai sunkus 92 metų ligonis. Aš negaliu išeiti, o ligonis (mama) nepaeis. Keliai užtverti, kaip ir rašiau anksčiau, SMS niekas nesiunčia, kad žinotume, kaip elgtis. Vis dar matau išeinančius pėsčius žmones tolumoje.
O galimybės evakuoti šį rajoną aprašytos vietos gyventojo poste. Tai tolimas labai apžėlęs keliukas... Tik tiek visai Aukštųjų Panerių vietovei... O kažkam juokinga, mačiau, buvo. Rašė, kad man pasimaišė ir kt. Oficialu: net apsinuodyti čia galima, būti nušluotam su namais ir po sprogimo kraujospūdis gali tirk.pakilti, kad ir pasimaišyt galėtų visai teisėtai“, – rašo moteris.
Gyventojai praneša apie sprogimus
Vilniaus pakraštyje trečiadienį sprogę traukinio vagonai su dujomis galėjo užsidegti dėl darbo saugos pažeidimo, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu gyventojai praneša vis dar girdintys sprogimus.
„Situacija yra sudėtinga. Dujoms degant, prieiti prie jų nėra taip labai paprasta. Pirminiais duomenimis, gaisras yra sukeltas, greičiausiai galbūt pažeidus darbo saugos sąlygas, bet tikrinamos visos versijos“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Naujienų portalo tv3.lt skaitytoja pranešė, kad 12.04 val. Vilniuje, Baltosios Vokės g., girdėjosi dar vienas sprogimas.
Įvestas planas „Skydas“
V. Kondartovičius feisbuke pranešė, kad dėl įvykusio sprogimo geležinkelio stotyje įvestas planas „Skydas“.
„Gaisrą gesina 6-ios ugniagesių komandos. Vietoje dirba policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba patruliuoja iš oro – į įvykio vietą išsiųstas sraigtasparnis. Dėl šio incidento sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jį saugo du VST ekipažai. Traukinys bus nukreiptas kitu maršrutu.
5 km spinduliu gyventojams išsiųsti perspėjimo pranešimai.
SVARBI INFORMACIJA DĖL GALIMOS ORO TARŠOS:
Gyventojams rekomenduojama neiti į lauką. Jei esate lauke ir matote dūmus ar jaučiate kvapą – pasitraukite prieš vėjo kryptį. Gyvenantiems arčiau incidento vietos – likite namuose: Neatidarykite langų, durų ir orlaidžių.
Išjunkite vėdinimo, rekuperacijos ar kondicionavimo sistemas Pasijutus blogai – nedelsdami kreipkitės į medikus Kirtimų g. ir Eišiškių pl. šiuo metu uždarytas eismas. Policija rekomenduoja rinktis alternatyvius maršrutus. Pirminė incidento priežastis – įtariama neatsargus geležinkelių darbuotojo elgesys“, – rašė V. Kondratovičius.
