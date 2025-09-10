Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žmonės bijo dėl namų, ugniagesiai – pavojuje: gaisras Vilniaus pakraštyje plečiasi, bandoma išvengti blogiausio

Tarnybos įspėja vilniečius: lauke pavojinga – iš namų geriau nežengti
2025-09-10 14:00 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-09-10 14:00

Didelis ir pavojingas gaisras Vilniaus pakraštyje trečiadienį išsiplėtė – be vagonų dar dega rezervuaras su dujomis. Vieno kilometro spinduliu paskelbta gyventojų evakuacija. Ji galbūt labiau palies netoli įvykio vietos įvairiose įmonėse Aukštuosiuose Paneriuose dirbančius žmones, nes arti gyvenamųjų namų nėra.

„Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja įvykio valdyme. Arti namų nėra, arti yra pramoninis objektas, jis yra miške. Yra keletas veikiančių įmonių. Evakuacija paskelbta imantis saugumo priemonių. Būtų gerai, kad gyventojai evakuotųsi,  kad jie atsitrauktų, to siekiama dėl žmonių saugumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

To imamasi, kad blogiausio scenarijaus atveju mes neturėtume blogų pasekmių“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Donatas Gurevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo informacijos atstovas.

Vilniuje užsidegė dujų vagonas
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje užsidegė dujų vagonas

Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegęs ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.

Ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.

„Paduoti vandens čiurkšlę kelių dešimčių metrų atstumu kol kas neįmanoma. Yra pavojinga dirbti ugniagesiams. Kai dega dujos, tenka laukti kol jos išdegs“, – Eltai teigė D. Gurevičius.

Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.

Įvykio vietoje yra apie 10 gaisrinių automobilių.

Tarnybos įspėja vilniečius: lauke pavojinga – iš namų geriau nežengti

Dėl gaisro, kilusio dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje, trečiadienį prieš 15 val. PAGD į vilniečių telefonus išsiutė įspėjamuosius pranešimus apie didėjančią taršą mieste. Gyventojams patariama vengti buvimo lauke, užsidaryti langus.

Vairuotojai perspėjami apie uždarytą eismą.

„Orlen Lietuvos“ atstovas: incidentas įvyko „Jozitai“ iškraunant cisternas su „Orlen“ dujomis

 Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomos naftos importo ir perdirbimo bendrovės „Orlen Lietuva“ atstovas BNS patvirtino, kad Vilniuje trečiadienį užsidegusios ir sprogusios dujų cisternos priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltojoje Vokėje. 

„Mūsų yra aštuoni vagonai ten su suskystintomis dujomis, tai mums priklausantys vagonai, septynis iš jų nuomojamės, o vieną turime nuosavą“, – BNS sakė „Orlen Lietuvos“ komunikacijos vadovas Tomas Digaitis.

„Tai krovinys iš Mažeikių gamyklos, mes jį pagaminome, pakrovėme ir išsiuntėme, bet incidentas įvyko klientui išsikraunant vagonus, mūsų žmonės niekaip nedalyvavo šitoje operacijoje. (...) Jei galėčiau tokią sentenciją pasakyti, orkaitė – „Jozitos“, o mūsų – kruasanai. Bet dega orkaitė, ne kruasanai“, – pridūrė jis.

Daugiau incidento detalių jis nekomentavo.  

Gyventojams patariama neiti į lauką

Apie gaisrą trečiadienį ryte pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC). Anot jo, pradžioje pranešta apie vieno vagono gaisrą Baltosios Vokės gatvėje. 

Tačiau vėliau PAGD atstovė Edita Zdanevičienė BNS nurodė, kad dega aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.

Į vietą nusiųstos ir papildomos pajėgos – dvi vandenvežės ir dvejos autokopėčios.

Pirminėmis PAGD žiniomis, nukentėjo vienas žmogus.

Kilus gaisrui Vilniaus meras Valdas Benkunskas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.

Aplinkiniai gyventojai įspėjami apie galimą oro taršą.

Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams Vilniaus savivaldybę pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.

Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.

Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.  

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė praneša, kad šiuo metu likviduojamas gaisras nesusijęs su jos įmonių veikla.

„Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei“, – teigiama pranešime.

Anot LTG grupės, kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – trečiadienį jie bus nukreipiami per Vilnių.

Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės

„Jei sprogs visos, viską nušluos su mūsų namais“

Įvykio liudininkai, netoliese gyvenantys žmonės – ypač sunerimę. Evakuotis sako galimybių neturintys, bijo dėl grėsmės turtui, sveikatai ar net gyvybei.

„Jei sprogs visos, viską nušluos su mūsų namais. Net dėl pirmųjų sprogimų name virpėjo vidinės pertvaros, savaime darinėjosi neuždarytos buvusios durys. Tai – labai arti. Žiniasklaida praneša, kad gyventojams gali būti bloga dėl pasklidusių nuodingų medžiagų, kilti alerginės reakcijos ir kt. Greta manęs – labai sunkus 92 metų ligonis. Aš negaliu išeiti, o ligonis (mama) nepaeis. Keliai užtverti, kaip ir rašiau anksčiau, SMS niekas nesiunčia, kad žinotume, kaip elgtis. Vis dar matau išeinančius pėsčius žmones tolumoje.

O galimybės evakuoti šį rajoną aprašytos vietos gyventojo poste. Tai tolimas labai apžėlęs keliukas... Tik tiek visai Aukštųjų Panerių vietovei... O kažkam juokinga, mačiau, buvo. Rašė, kad man pasimaišė ir kt. Oficialu: net apsinuodyti čia galima, būti nušluotam su namais ir po sprogimo kraujospūdis gali tirk.pakilti, kad ir pasimaišyt galėtų visai teisėtai“, – rašo moteris.

