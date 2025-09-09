Paaiškėjo iš degančio buto 12-metį išgelbėjusio lietuvio tapatybė: vertas didžiausias pagarbos

Vitalij, kurio ieškota nuo vakar, pasakojimu socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
12-metį iš gaisro išgelbėjęs vyras papasakojo, kaip viskas vyko
Grigiškėse, su šeima ruošiantis pasivažinėti dviračiais, išgirdęs pagalbos besišaukiantį vaiką Vitalijus neliko abejingas – griebęs kirvį atidarė duris ir išgelbėjo berniuką.
„Išgirdęs pagalbos šauksmą, vyras nesudvejojo nė akimirkos <...>
Vakar socialiniai tinklai ir naujienų portalai ūžė ieškodami žmogaus, kuris sekmadienį iš gaisro Grigiškėse išgelbėjo dvylikametį berniuką.
Pasak kaimynų, vyras, išvedęs vaiką į lauką ir perdavęs jį jų globai, nepastebimai pasitraukė iš įvykio vietos. Jį surasti padėjo aktyvūs Grigiškių bendruomenės nariai. Paaiškėjo, kad šis didvyris ir gelbėtojas – jų kaimynas Vitalij Baniukevič.
Pakalbintas Vitalijus sakė buvo nustebęs, kad tapo ieškomiausiu žmogumi:
„Apie tai, kad čia galbūt manęs ieško, pranešė draugai, paskui pamačiau informaciją ir internete. Sekmadienį su šeima ketinome pasivažinėti dviračiais ir, tvirtindamas juos ant automobilio, išgirdau vaiko šauksmą.
Pakėlęs akis, pamačiau, kad ketvirtajame namo aukšte, išlindęs pro langą, pagalbos šaukiasi berniukas. Nedelsdamas nubėgau į šio namo laiptinę. Buto, kuriame buvo vaikas, durys buvo užrakintos. Tačiau laiptinėje buvęs vaikinas turėjo kirvį, tad greitai pavyko atidaryti duris.“
Pasak gelbėtojo, jam atidarius duris, pro dūmus jau nieko nesimatė.
„Šūktelėjau ir vaikas atbėgo, – pasakojo V. Baniukevič. – Jis dar užsiminė, kad bute liko katinas, tačiau butas jau degė atvira liepsna. Laiptinėje taip pat buvo neįmanoma kvėpuoti, nes buvo daug dūmų.
Palydėjau vaiką į kiemą, atėjo daugiau žmonių. Berniukas pasakė, kad jo mobilusis liko namuose ir jis neatsimena mamos telefono numerio.“
Gelbėtojo teigimu, toks atvejis jo gyvenime pirmas:
„Labai baisu, kai vaikas išlindęs pro langą šaukiasi pagalbos, o bute – gaisras. Pats turiu ketverių metų dukrytę, jos vienos nepaliekame net penkioms minutėms. Bet jeigu susidarytų tokia situacija kaip nutiko šiam vaikui, norėčiau, kad ir jai kas nors padėtų“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Iš degančio buto išgelbėjo 12-metį
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie šį didvyrišką V. Baniukevič poelgį socialiniuose tinkluose Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pranešė vakar, pirmadienį, ir prašė pagalbos randant berniuką išgelbėjusį vyrą.
„Drąsus praeivis iš degančio buto išgelbėjo berniuką – kviečiame atsiliepti!
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nuoširdžiai dėkoja vyrui, kuris sekmadienį, kilus gaisrui Grigiškėse, Šviesos gatvėje, daugiabutyje, išgelbėjo vaiką.
Ugniagesiai gelbėtojai, gesinę gaisrą, pasakojo, kad išgelbėjęs vaiką vyras iškart pasišalino. Jo poelgis vertas didžiausios pagarbos.
Departamentas labai norėtų asmeniškai padėkoti šiam žmogui už drąsą ir kilnumą, ir prašo jį susisiekti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu telefonu 0707 56866 arba el. paštu [email protected].
Pranešimas apie gaisrą buvo gautas 11.55 val. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, 4-ajame aukšte atvira liepsna degė virtuvė. Išdegė virtuvės patalpa, išdužo langai, aprūko buto sienos. Iki ugniagesių atvykimo mažametį iš degančio buto išvedė nežinomas praeivis – jis, kaimynų paskolintu kirviu išlaužęs duris, pateko į vidų ir išvedė vaiką į lauką. Berniuką apžiūrėjo greitosios pagalbos medikai ir išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai iš namo evakavo dar keturis žmones iš ketvirto ir penkto aukštų“, – rašyta vakar pasidalintame įraše.
