Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškas gaisras Kelmės rajone pasiglemžė vyro gyvybę

2025-09-01 08:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 08:03

Per gaisrą Kelmės rajone sekmadienį žuvo vyras.

112 BNS Foto

Per gaisrą Kelmės rajone sekmadienį žuvo vyras.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 8 val. 49 min. Kelmės rajone, Tytuvėnų miestelyje, užgesinus gaisrą name, rastas mirusio vyro (gim. 1963 m.) apdegęs kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Pirminiais duomenimis, per gaisrus Lietuvoje šiemet žuvo 47 žmonės, dar 112 apdegė ar apsinuodijo dūmais.

Nuo metų pradžios šalyje užgesinta 6,9 tūkst. gaisrų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų