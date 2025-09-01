Tragiškas gaisras Kelmės rajone pasiglemžė vyro gyvybę

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 8 val. 49 min. Kelmės rajone, Tytuvėnų miestelyje, užgesinus gaisrą name, rastas mirusio vyro (gim. 1963 m.) apdegęs kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Pirminiais duomenimis, per gaisrus Lietuvoje šiemet žuvo 47 žmonės, dar 112 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Nuo metų pradžios šalyje užgesinta 6,9 tūkst. gaisrų.
