Mažeikių rajone iš gaisro išsigelbėjo 6 žmonės

21.55 val. buvo gautas pranešimas, kad Papilės seniūnijoje, Kairiškių kaime, gaisras kilo Pakalnės gatvėje esančiame daugiabučiame name: pirmajame aukšte laiptinėje atvira liepsna degė elektros skydinė.
Trys suaugę ir trys vaikai iš namo išėjo patys iki ugniagesių atvykimo. Gaisro metu apdegė elektros skydinė, siena, aprūko laiptinės lubos, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Pastatas, kuriame kilo gaisras, mūrinis, dviejų aukštų, jame įrengti keturi butai.
Įtariama, kad gaisras kilo dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų.
