Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mažeikių rajone iš gaisro išsigelbėjo 6 žmonės

2025-09-01 12:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 12:14

Mažeikių rajone, sekmadienį kilus gaisrui, 6 žmonės paliko namus ir taip išsigelbėjo. 

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Mažeikių rajone, sekmadienį kilus gaisrui, 6 žmonės paliko namus ir taip išsigelbėjo. 

REKLAMA
0

21.55 val. buvo gautas pranešimas, kad Papilės seniūnijoje, Kairiškių kaime, gaisras kilo Pakalnės gatvėje esančiame daugiabučiame name: pirmajame aukšte laiptinėje atvira liepsna degė elektros skydinė. 

Trys suaugę ir trys vaikai iš namo išėjo patys iki ugniagesių atvykimo. Gaisro metu apdegė elektros skydinė, siena, aprūko laiptinės lubos, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Pastatas, kuriame kilo gaisras, mūrinis, dviejų aukštų, jame įrengti keturi butai.

Įtariama, kad gaisras kilo dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų