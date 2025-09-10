Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniuje parduodamas restoranas „La Pasta makaronų namai“

2025-09-10 13:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 13:03

Parduodamas beveik dešimtmetį Vilniuje, Ogmios mieste veikęs itališkos virtuvės restoranas „La Pasta makaronų namai“, praneša „Verslo žinios“.

Makaronai (Nuotr. 123rf.com)

Parduodamas beveik dešimtmetį Vilniuje, Ogmios mieste veikęs itališkos virtuvės restoranas „La Pasta makaronų namai“, praneša „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

Nurodoma, kad restoranas parduodamas už 55 tūkst. eurų.

Pats prekių ženklas įkurtas 2014 m., kai pirmieji makaronų namai veiklą pradėjo Klaipėdoje, restoraną Vilniuje valdo bendrovė „Žalias kotas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot portalo, bendrovė „Žalias kotas“ 2020–2023 m. laikotarpiu dirbo pelningai, praėjusių metų nuostolis sudarė 5,7 tūkst. eurų, bendrovės pajamos siekė beveik 300 tūkst. eurų.

5 darbuotojus turinti įmonė rugsėjo 3 d. turėjo 2,6 eurų skolą „Sodrai“ ir 11,65 eurų skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. ELTA / Dainius Labutis
Grindų danga prekiaujančios įmonės direktorė kaltinama bandžiusi išvengti 520 tūkst. eurų mokesčių
Teismas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Teismui perduota apgaulingai apskaitą tvarkiusios ir mokesčius slėpusios įmonės direktorės byla

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų