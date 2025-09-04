Lietuvių šefas tapo geriausiu sušių meistru pasaulyje: „Užtikrinti judesiai sudaro didelę dalį laimėjimo“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Iškelta taurė ir plati šypsena puošia Airio Zapašniko veidą – pirmą kartą lietuvis šefas tapo geriausiu sušių meistru pasaulyje. Osle įkurto „Michelin“ restorano savininkas sako, kad negalėjo patikėti, jog tapo čempionu, mat antrą kartą atvykus į tokį renginį laimėti pirmą vietą, anot šefo, yra tiesiog nerealu.
„Labai pozityvaus palaikymo, tikrai labai smagu tiek prieš save, prieš šeimą, prieš pačius tautiečius, kaip sakant, prieš šalį – fantastika. Iki šiol nesuprantu, kas čia įvyko ir tikrai labai smagu“, – pasakoja sušių meistras Airis Zapašnikas.
Šefas pasakoja, kad šis laimėjimas atnešė netgi didesnį laimės pojūtį nei gavus „Michelin“ žvaigždę – lietuvį užplūdo sveikinimų lavina.
„Iš draugų, iš šeimos tiek žinučių, galvojau, kad nesu gyvenime gavęs, net nesugebėjau atrašyti žmonėms. Aš manau, aš iki šiol neatrašęs visiems žmonėms. Nespėju“, – džiaugiasi Airis.
Griežtos čempionato taisyklės
Lietuvis Japonijos sostinėje Tokijuje dvi dienas vykusiame čempionate varžėsi su 26 sušių meistrais iš viso pasaulio. Kovoje dėl geriausio sušių meistro titulo teko susigrumti su pagrindiniais konkurentais iš Prancūzijos, Brazilijos, kurioje sušiai populiarūs kone kaip Japonijoje.
O konkurso taisyklės buvo itin griežtos – visoms užduotims duodamas trumpas laiko tarpas, o jei dirbi pasibaigus laikui, esi diskvalifikuojamas. Teisėjai vertino kaip meistrai valo žuvį, ruošia daržoves, jūros gėrybes. Vertinamas čempionate, pasak šefo, itin smulkmeniškas ir griežtas.
„Jeigu tu paėmei kažkokį žuvies gabalėlį, tu į jį pasižiūrėjai ir padėjai atgal – viskas. Minus taškai. Reiškia, tu neturi kontrolės, tu pasimetęs. Tai netgi ta ramybė, užtikrinti judesiai sudaro didelę dalį laimėjimo“, – pasakoja sušių meistras.
Teisėjai ypač atidžiai vertino dalyvių techninius sugebėjimus: peilio laikymą, netgi jo aštrumą, pjūvį, kiek dažnai tarp skirtingų produktų meistrai plauna pjaustymo lentą, peilį.
„Turi viską apgalvoti, net išsilyginti uniformas idealiai. Aš šiaip barzdą dažniausiai turiu ir pas mane rankos irgi plaukuotos būna, tai viską skutau, nes kažkur plaukelį pamatys – viskas. Minus balai. Tai nehigieniška jau skaitosi“, – teigia A. Zapašnikas.
Tapo technikos ir skonio čempionu
Tad dalyviai buvo vertinami ir kaip žmonės, ir kaip specialistai, ir kaip japonų virtuvės meistrai. Negana to, nulio atliekų kultūrą puoselėjantys japonai griežtai atsižvelgė ir į nepanaudoto, išmesto maisto kiekį.
„Jie netgi tikrina šiukšlių dėžę. Po čempionato jie ateina, pasiima šiukšlių dėžę ant stalo ir pasitikrina, kiek yra išmetamų produktų. Jie pagal tai gali atimti taškų. Reiškia, kad tu kaip dirbi, kad pas tave būtų kuo mažesnis išmetimas“, – čempionato užkulisius atskleidžia Airis.
Tiesa, lietuvis tapo visapusišku čempionu – technikos ir skonio. Airio paruoštas suši ritinukas su viduje išformuota gyvate ir padažas, pagardintas spirituotu lietuvišku gėrimu sužavėjo simbolizmą vertinančius japonus.
Ir nors Airis šefu dirba jau 14 metų, šiam čempionatui lietuvis ruošėsi pusantro mėnesio, kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro. Šefas juokauja, kad gyveno kaip vietinis japonas, mat būdamas Tokijuje vyras neaplankė nei vieno turistinio objekto.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.