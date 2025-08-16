Apsilankius šiame Vilniaus restorane niekaip negalėjo suprasti vieno: „Kodėl?“

Viešėdami Vilniuje, dažnai rekomendacijų klausiame pas šeimos draugus, gyvenančius sostinėje, nes jie ne ką mažiau už mus išmano patiekalų gaminimo subtilybes, tad jų rekomendacijomis dar nė karto neteko nusivilti.
Šį kartą, bandydami man pagelbėti, jie turėjo rekomenduoti kažką paprastesnio – greitiems dienos pietums, be kažkokio privalomo aprangos kodo. Trumpiau tariant – restoranai atkrenta.
Tad sulaukę jų rekomendacijos ir nuvykę nurodytu adresu su Katiniene patyrėme lengvą šoką. Lyg pokalbio metu jie ir minėjo, kad nurodytu adresu atrasime jaukią valgyklėlę, bet virš įėjimo mus pasitikusi iškaba skelbė priešingai – „Dienos pietūs restoranas RO“.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Apžvalga
Gerai, kad nečiupau telefono ir neapšaukiau draugo, o pirmiau užsukau su Katiniene į vidų apsižvalgyti.
O viduje jau buvo taip, kaip pasakojo draugas: savitarna su padėkliukais kaip valgykloje. O ir salės baldai labiau priminė valgyklą, nei restoraną.
Dienos sriubą įsipylėme patys, šaltibarščius patiekė iš virtuvės. Garnyrą prie troškinio iš siūlomų taip pat įsidėjau pats.
Garnyro pasirinkimas buvo platesnis, bet aš pirmenybę suteikiau agurkėliams.
Na ir ką, kaip valgyklėlėje, prisikrovę padėklą judame kasos kryptimi…
Prie kasos manęs laukė dar vienas siurprizas. Kadangi dažnai pamirštu pasiimti čekį, kurio po mano apžvalgos dažnai reikalauja akylieji skaitytojai, tai šį kartą, kai kasininkė čekį suglamžiusi bandė išmesti, paprašiau jos to nedaryti.
Padavusi suglamžytą čekį, moteris manęs atsiprašydama pasakė: „Atleiskite, pas mus tiesiog niekas neima čekių.“
Neimu ir aš dažniausiai, bet kai norisi pamaloninti heiterius, stengiuosi čekius, esant progai, įamžinti.
Meniu apžvalga
Dienos sriuba (ryžių – pomidorų) – 1,70 €
Ryžių – pomidorų sriubai iki aukščiausio įvertinimo trūko bent vieno joje plaukiojančio mėsos gabaliuko. Bet, žinant kokia maža jos kaina, o kartu komplekse už sriubą su BBQ troškiniu aš sumokėjau 6 €.
Paminėjęs, kiek kainavo komplektas, prisiminiau, kad jūsų dėmesiui nepateikiau tos dienos restorano meniu, tad skubu pasitaisyti.
O dabar, kai supažindinau jus su dienos meniu, pereikime prie šaltibarščių, kuriuos valgė Katinienė.
Šaltibarščiai su bulvėmis – 3,20 €
Tiršti ir su lengva rūgštele, šaltibarščiai paliko gerą įspūdį. Tik valgykloje už šaltibarščius aš nepamenu, kada mokėjau daugiau nei 3 €.
Tiesa, pamiršau – čia restoranas. Tad skubu pataisyti prieš tai išsakytą mintį – dar nepamenu, kada restorane už šaltibarščius mokėjau tiek mažai.
Žemaičių blynai su mėsa – 6,50 €
Žemaičių blynus su mėsa Katinienė įvertino 4/5, pasakydama man, jog juos valgydama negalėtų teigti, kad jie naminiai.
Žodį „naminiai“ mes šeimoje dažniausiai naudojame kai norime apibendrinti skanų patiekalą, valgytą maitinimo įstaigoje.
Abejonių, kad žemaičių blynai negaminti vietoje, man kilo dar juos užsakant, kai man įdėjo juos iš „marmito”, kuriame žemaičių blynai buvo vienodos formos.
Kai virėja gamina kiekvieną rankytėmis, jų forma šiek tiek skiriasi.
Troškinta kiauliena BBQ – 5,80 €
Pirmi kiaulienos gabaliukai buvo sausoki, bet toliau sekė minkštutė troškinta kiauliena. Tai spėju, kad tie du gabaliukai buvo priklydę nuo kitos kiaulės ir, bandydami sugadinti man nuotaiką, įsimaišė tarp minkštučių.
Jei tų dviejų gabaliukų buvo būtent toks tikslas, tai turiu juos nuliūdinti, nes jiems sugadinti man nuotaikos nepavyko.
Apibendrinimas
Reziumuoju. Vertinsiu „Dienos pietų restoraną „RO“ kaip valgyklą, nes jei reiktų vertinti kaip restoraną, to padaryti negalėčiau, nes jie nieko bendro su restorano statusu neturi.
O tiems, kas nežino, kas gali būti vadinama restoranu, tai paminsiu tik kelis restoraną atitinkančius reikalavimus:
– svečiai aptarnaujami prie staliukų,
– maistą jums gamina tik užsakius, o neįdeda iš marmitų, kur jis jau yra pagamintas ir sudėtas iš anksto.
Tad vertindamas šią valgyklą rašau 4 / 5, ir, jei ne keli mažyčiai priekaištai, būtų galima rašyti ir aukštesnį balą.
O dabar klausimas maitinimo įstaigos savininkams: kodėl maitinimo įstaigos pavadinime, kuri nieko bendro su restoranu neturi, jūs naudojate žodį restoranas?
Suprantu, kad niekas to nedraudžia, bet taip pat jūs sau galėtumėte suteikti ir kelias Michelin žvaigždes…
Video apžvalga:
Dienos Pietų Restoranas „RO”
Lukiškių g. 5, Vilnius
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!