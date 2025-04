Patikrino Šiaulių gimnazijos valgyklą: porcijos – per mažos

Šią savaitę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Šiaulių apygardos priežiūros skyrius atliko patikrinimą Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. Mokinių maitinimo paslaugą gimnazijoje teikė įmonė UAB „Sotega“.

Patikrinimo dieną pietums buvo ruošti vištienos kukuliai su morkomis, kvietinių kruopų košė ir burokėlių salotos. Remiantis valgiaraščiu, 6–10 metų vaikų porcijoje turėjo būti 70 gr kukulis, 100 gr košės ir 100 gr burokėlių, tačiau porcijas pasvėrus nustatyta, kad buvo patiekta žymiai mažiau – tik 54 gr kukulis, 60 gr košės ir 32 gr burokėlių, o 11 metų ir vyresniems vaikams vietoj 90 gr kukulis svėrė tik vidutiniškai 71,8 gr.

Be to, ruošiant maistą buvo naudojami ne visi ingredientai – vietoj receptūroje numatytų 13 kiaušinių panaudoti tik 2, papildomai į patiekalą buvo įdėta batono, kuris pagal receptūrą nėra numatytas. Nustatyta, kad maistas buvo ruošiamas ne pagal viešai skelbiamą, bet pagal kitą, nepatvirtintą, valgiaraštį. Tiekiamų šaltų užkandžių sąrašas nebuvo suderintas su vaikų tėvais ar globėjais, kaip to reikalauja vaikų maitinimo organizavimo taisyklės. Fiksuota, kad naudoti nekokybiški produktai: pageltę minkšti ilgavaisiai agurkai, o raudonieji burokėliai – su puvimo požymiais.

Gamybos patalpose naudotas nusidėvėjęs maisto ruošimo inventorius buvo netinkamas saugiai ruošti maistą. Daržovių tvarkymo vietoje rasta patiekalų gamyboje nenaudojamų įrankių ir neatskirti žalios mėsos peiliai. Netinkamai buvo tvarkomi šalutiniai gyvūniniai produktai, t. y. gyvūninės kilmės maisto produktų atliekos – inspektoriams buvo paaiškinta, jog dalis jų dedama į kibirus, kuriuos išsiveža nežinomi asmenys.

Apie patikrinimo rezultatus VMVT informuos Šiaulių miesto savivaldybę. Dėl padarytų pažeidimų pradėta administracinio nusižengimo teisena, atsakingiems asmenims bus taikoma administracinė atsakomybė.

VMVT primena, kad, vadovaujantis vaikų maitinimo tvarkos aprašu, už vaikų maitinimo organizavimą atsakingi ugdymo įstaigų vadovai ir ragina juos tam skirti daug daugiau dėmesio – vaikų sveikata ir gerovė turi būti kiekvienos mokyklos prioritetas.

Jei pastebite ar įtariate, kad vaikų maitinimas ugdymo įstaigose vykdomas pažeidžiant nustatytus reikalavimus, nedvejodami praneškite apie tai Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, užpildydami anketą internetu: https://vmvt.lrv.lt/lt/praneskite-mums/