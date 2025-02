Pietūs už 90 centų – vieta Lietuvoje, kur tiek kainuoja sriuba, antras patiekalas ir kompotas

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos dvyliktokas Ignas per pietų pertrauką atskuba į valgyklą. Vaikinas atviras – viskas skanu kaip namie.

„Kai cepelinai, labai primena močiutės maistą“, – sako Ignas.

Ir svarbiausia, kaip sako besimokančių ir jaunesnių, ir vyresnių gimnazistų tėvai – maistas – kokybiškas. Tris vaikus auginanti, iš Vilniaus į Švenčionių rajoną atsikėlusi, šeima palygina kaip vaikai valgo Vilniuje, ir kaip maitinasi čia.

„Vilniuje mokyklose sakė valgyti neįmanoma, kainos didelės, o čia sakė aukščiausios kokybės maistas. Tai va, čia vaiko pastebėjimai“, – pasakoja Inga.

Ne ką mažiau svarbu – maistas vaikams kainuoja pigiai. Ingos vaiko vienos dienos meniu – kalakutienos plovas – kainuoja vos 59 euro centus, o obuolių kompotas – 4 ct.

Gimnazijos vyriausioji vyrėja vardija ir kitas kainas.

„Tai brangiausias yra lašiša, šiandien 1,41 euro. Pigiausias – 0,51 euro kotletukas, šnicelis“, – pasakoja gimnazijos vyriausioji vyrėja Aistė Girdziušienė.

Varškės apkepas ten kainuoja – 64 centus. „Tauro ragas“ jautiena su įdaru – 51 centą. Bulvių plokštainis – 53 centai. Vištienos kepsnys – 58 ct. Garnyras – atskirai. Ir štai, pavyzdžiui, ryžiai – 7 centai, ryžiai su daržovėmis – 13 centų, salotos – 20 centų. O morkų salotos su ridiku – 11 centų. Salotos daugiausiai kainuoja 25 centus – garnyrai – iki 19 centų.

Investicija į sočius vaikus

Tiesa, pašaliniai nei į gimnazijos vyresnių vaikų, nei į kitą, mažylių, valgyklą patekti negali. Visi patiekalai ir kainos skirti tik mokyklos bendruomenei. Gimnazijos steigėja – Švenčionių savivaldybė – sako, kad tokiomis kainomis ir tokia maisto kokybe jau beveik dešimt metų džiaugiasi keturios rajono gimnazijos. Tiesa, kiek tai kainuoja mokesčių mokėtojams, meras nelinkęs išduoti.

„Aš tai daugiau vertinu kaip investiciją į vaikus ir į sočius vaikus. Nes, ką mes norime pasiekti: pirmiausia norime pasiekti, kad vaikai valgytų mokykloje“, – pasakoja Švenčionių meras Rimantas Klipčius.

O ne pirkdami pusfabrikačius degalinėse ar parduotuvėse, kaip priduria meras. Be to, savivaldybė siekė suvienodinti sąlygas visiems vaikams – ir gaunantys maistą nemokamai, ir už jį mokantys vaikai atsiskaito elektroniniu būdu, niekas nežino, kas yra socialiai remtinas, o be to, tėvai mato, ką vaikas valgė ir kiek išleido pinigų.

„Turbūt ta kaina gaunasi maža, nes vaikas atsiskaito už produkto kainą, visos kitos sąnaudos dengiamos savivaldybės per mokyklų asignavimus“, – sako R. Klipčius.

Kodėl Vilniuje vaikai valgo brangiau, savivaldybė neatsakė

Panašiai sekasi ir Pabradės, Varėnos Ąžuolo gimnazijos ir Eišiškių mokiniams. O Vilniaus mokymo įstaigose vaikai už pietus pakloja ir iki 3,5 euro, kai kur ir dar brangiau. Vilniaus Gedimino technikos universiteto licėjuje direktorė paaiškina, kodėl šiemet kainos dar didesnės palyginti su pernai.

„Nereikia pamiršti, kad pernai PVM padidėjo dvigubai. Net daugiau nei dvigubai. Akivaizdu, kad pakilo kainos“, – pasakoja licėjaus direktorė Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė.

Neslepia vadovė, kad vaikai kartais ir pasiskundžia – valgyti neskanu.

„Būna, nes pas mus daug mokinių. Skonių yra labai įvairių, bet jie labiau skundžiasi, kad norėtų eiti į parduotuvę apsipirkti. Bet mes sudarę sąlygas, kad vaikai gali ir iš namų atsinešti maisto ir jį pasišildyti. Matau, kad ir termosus atsineša“, – sako direktorė.

Vilniaus savivaldybė, žadėjusi paaiškinti, kodėl kitų rajonų ar miestų mokyklose vaikai gali gauti maistą pigiau ir skaniau, o sostinės mokiniai skuba valgyti bet kur, tik ne mokykloje, taip ir neatsakė į žurnalistų klausimus.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.