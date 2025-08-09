Ši Lietuvos pajūrio vieta tapo tikra sensacija: štai kiek dabar teks pakloti už 1 čebureką

Naujienų portalui tv3.lt apie šį čeburekų pardavimo sezoną sutiko pakomentuoti restorano įkūrėjai Auksė Keciorytė ir Emilis Poškevičius.
Jie pasakojo, kad nors vasara nėra dėkinga savo orais, vis tik klientų jie sulaukia pakankamai nemažai, o kartais grįžta ir klientai iš praėjusiųjų metų.
„Šiemet mums sekasi labai neblogai. Žinoma, vasara nėra tokia, kokia buvo praeitais metais, nėra tokių gerų orų, rečiau pasimėgaujame karštais saulės spinduliais, bet vis tiek daugelis yra jau iš anksto susiplanavę atostogas, tad vis tiek atvyksta pailsėti.
Iš tiesų, srautai išliko panašūs. Tiesa, mums sunkiau įvertinti, nes nuo šių metų atsidarėme dar vieną savo tašką už maždaug 300 metrų.
Dabar srautai jau pasiskirsto, tad neretai, kai žmonės jau stovi eilėje, mes jiems galime pasiūlyti laukti trumpiau ir apsilankyti netoliese esančioje mūsų vietoje“, – pasakojo Emilis.
Kartais suplauti indus ar padirbti padavėjais tenka patiems
Pasiteiravus, ar kartais pasitaiko atvejų, kai pačiam Emiliui ir Auksei tenka stotis už baro ar padirbti padavėjais, jie prisipažino, kad tikrai taip.
Emilis pasakojo, kad nors jie šiemet turi daugiau darbuotojų, tačiau stengiasi ir patys prisidėti prie darbo bei padėti kolegoms.
„Auksė dirba už barmenę, ji nemažai laiko praleidžia ten, o aš daugiau dirbu su prekių užsakymais, priežiūra, technikos demontavimu, bet tenka ir indus paplauti ar padavėju pabūti. Toks jau darbas, turi dirbti ir pats.
Kai kiekvieną dieną esi vietoje, taip pat gali tiesiogiai išgirsti klientų nuomonę. Visą laiką, kai ateinu ir man pasako, kad reikia padėti priimti užsakymą, visada paklausiu klientų, ar viskas skanu, ar patiko, ar turi pastebėjimų.
Žmonės tada labai atsiveria, kai pamato, kad nuoširdžiai domiesi, jiems įdomu ir smagu, jie dalijasi įžvalgomis“, – apie darbą kalbėjo Emilis.
Auksė pridėjo, kad toks artimas ryšys su klientais kartais taip pat perauga į draugystes. Pasak jos, jau ne vieni klientai papildė jų su Emiliu draugų ratą.
„Iš tiesų turime tokių klientų, kurie iš pradžių ateina, pasisveikina, pasikalbame apie gyvenimą ir galiausiai jie tampa mūsų draugais. Mes taip nemažai draugų susiradome“, – šyptelėjo ji, o Emilis šmaikščiai pridėjo – „čeburekai tikrai vienija“.
Čeburėkų dydis stebina visus
Pasiteiravus restobaro savininkų, ar klientai vis dar taip pat stebisi čeburekų dydžių, jiedu pripažino, kad taip.
Emilis pasakojo, kad netgi tie klientai, kurie užsuka jau nebe pirmą kartą, net išsižioja pamatę tokio dydžio valgį.
„Mano tėvai visai neseniai buvo užsukę pas mus pasisvečiuoti. Mes stovėjome šalia jų ir sako man Auksė: „Pažiūrėk, tavo tėvai net išsižioję žiūri į čeburekus“. Atrodo, jie ne kartą matę juos, bet kiekvieną kartą dideli čeburekai sukelia tam tikrą emociją (juokiasi).
Tai ką kalbėti apie žmones, ateinančius pirmą kartą. Jie pirmiausia nufotografuoja, o tik paskui jau ima pirštines, įrankius ir valgo čeburekus“, – atskleidė Emilis.
Pasak jo, smagu yra suteikti žmonėms nuostabos emociją. Jis aiškino, kad paragavę čeburekų žmonės džiaugiasi – nes nustebina ne tik dydis, bet ir skonis.
Tiesa, jis pridūrė, kad kartais susiduria su ne taip pozityviai nusiteikusiais klientais. Emilis papasakojo apie vieną iš situacijų ir pasidalijo, kaip ją išsprendė:
„Kai kurie atvyksta pas mus ir klausia, šaukia, kodėl reikia čebureko laukti po 20–30 minučių, juk čia tik miltai ir vanduo, argi negalime pašildyti mikrobangų krosnelėje. Aš tada sakau, kad nepyktų, mes viską gaminame vietoje, rankomis, šviežiai.
Tada perklausiu, ar tiktų, jeigu nupirkčiau čebureką parduotuvėje ir pašildyčiau mikrobangų krosnelėje, bet jie atsisako, taip netinka“, – šyptelėjo jis.
Populiariausi čeburekų skoniai ir kainos
O štai paklaustas apie populiariausius čeburekų skonius, Emilis paaiškino, kad pirmą vietą vis dar pelno tradiciniai čeburekai su kiauliena.
Tiesa, jis pridėjo, kad taip pat ne ką rečiau žmonės renkasi čeburekus su kiauliena ir sūriu. Šios dvi rūšys tarpusavyje konkuruoja.
„Aišku, turime pasiūlymą pasirinkti šiek tiek aštresnį čebureką su jautiena, tačiau jį žmonės renkasi tikrai rečiau. Įdomu ir tai, kad žmonės dabar dažnai renkasi čeburekus su varške ir špinatais“, – dalijosi jis.
Auksė papildė Emilį pasakodama, kad jiedu turi vieną klientą, kuris kaskart atvyksta ir perka tik čeburekus su varške ir špinatais.
Svarstydama apie šį pasirinkimą, Auksė aiškino, kad tikriausiai taip yra dėl to, kad čeburekai suteikia gaivumo pojūtį.
„Kai kurie žmonės atvažiuoja tik dėl šių čeburekų. Yra vienas vyriškis, kuris jų atvyksta savo žmonai ir visada užsisako jų išsinešimui. Mes su juo bendravome anksčiau, šiais metais jis sugrįžo. Tų čeburekų labai gaivus skonis, jie tikrai kitokie. Jie patinka žmonėms“, – sakė ji.
O galiausiai, pasiteiravus apie šio sezono čeburekų kainas, Emilis atskleidė, kad jos nuo praėjusiųjų metų nepatiko.
„Kainos abiejuose baruose išliko tokios pačios, kaip ir pernai. Tik naujame bare atsidarėme daug naujovių – turime jau įprastus čeburekus, turime ukrainietiškos virtuvės, turkiškas bulves.
O visų čeburekų kainos yra po dešimt eurų“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!