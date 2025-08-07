Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Laukia pokyčiai prie populiaraus sostinės paplūdimio: keisis parkavimas ir eismas

2025-08-07 15:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 15:59

Keliaujančiųjų prie Vilniaus Balsio ežero laukia svarbūs pokyčiai, kurie padės užtikrinti patogesnį, saugesnį ir sklandesnį atvykimą tiek važiuojantiems lengvaisiais automobiliais, tiek keliaujantiems viešuoju transportu. Nuo šiandien (rugpjūčio 7 dienos) pradės veikti nauja eismo organizavimo tvarka ir automobilių srautų reguliavimo sistema, praneša JUDU.

Pokyčiai prie Žaliųjų ežerų paplūdimio: nauja stovėjimo aikštelė ir perorganizuotas eismas

Keliaujančiųjų prie Vilniaus Balsio ežero laukia svarbūs pokyčiai, kurie padės užtikrinti patogesnį, saugesnį ir sklandesnį atvykimą tiek važiuojantiems lengvaisiais automobiliais, tiek keliaujantiems viešuoju transportu. Nuo šiandien (rugpjūčio 7 dienos) pradės veikti nauja eismo organizavimo tvarka ir automobilių srautų reguliavimo sistema, praneša JUDU.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ties nuvažiavimu link paplūdimio įrengtas užtvaras, kuris skaičiuos įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kiekį. Tai leis išvengti chaoso, kai automobilių stovėjimo aikštelė prie Žaliųjų ežerų paplūdimio, nuo šiol vadinama P1, yra užpildyta, ir užtikrins, kad prie Balsio ežero būtų galimybė patogiai privažiuoti. Tokia sistema padės sumažinti spūstis ežero prieigose ir užtikrins didesnį saugumą.

REKLAMA
REKLAMA

Šalia užtvaro įrengiama nauja 39 vietų automobilių stovėjimo aikštelė (P2) su vienpusio eismo kryptimi ir galimybe lengvai sugrįžti į Žaliųjų Ežerų gatvę. Jei aikštelė prie paplūdimio bus pilna, vairuotojai galės patogiai palikti automobilį naujoje P2 aikštelėje ir toliau keliauti pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku. Toks sprendimas leis išvengti bereikalingo eismo trikdymo ir padarys keliones prie ežerų patogesnes visiems.

REKLAMA

Keičiasi ir eismo organizavimo tvarka.

Važiuojant Žaliųjų Ežerų gatve iš centro link paplūdimio, kairiojo posūkio atlikti nebegalima. Vietoje to reikės važiuoti tiesiai iki žiedinės sankryžos, joje apsisukti ir tik tada sukti dešinėn link paplūdimio. Šis pokytis įgyvendintas tam, kad nebūtų stabdomas eismas pagrindine gatve važiuojantiems vairuotojams ir užtikrinamas sklandesnis transporto srautas. Jeigu užtvaras neįleis dėl užpildytos P1 aikštelės, vairuotojai turėtų sukti į P2 aikštelę, o jai taip pat esant pilnai – neblokuoti eismo ir grįžti į Žaliųjų Ežerų gatvę.

REKLAMA
REKLAMA

Susisiekimas viešuoju transportu link Žaliųjų ežerų

Tiems, kurie renkasi kelionę be automobilio, galimybės keliauti prie vieno populiariausių paplūdimių mieste jau yra geresnės. Viešojo transporto keleiviams į Žaliuosius ežerus dabar kursuoja dažnesni 36 maršruto autobusų reisai. Šiuo maršrutu važiuoja tik talpiausi, 18 metrų ilgio autobusai, kurie užtikrina patogią kelionę net ir piko metu.

Daugiau informacijos apie atnaujintus tvarkaraščius rasite www.judu.lt.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų