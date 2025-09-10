Loretos Sungailienės gyvenime – džiugi diena

L. Sungailienės gimimo dienos proga naujienų portalas tv3.lt kviečia pažvelgti į moters gyvenimo akimirkas:
Loreta Sungailienė atsivėrė apie asmeninį gyvenimą
Naujienų portalui tv3.lt praėjusios Mamos dienos proga L. Sungailienė davė atvirą interviu, kuriame pravėrė šydą į savo asmeninį gyvenimą, papasakojo apie tris auginamus vaikus.
L. Sungailienės sūnus Girius ir dukra Liepa – paaugliai, o juk ne paslaptis, kad šis laikotarpis tėvams būna vienas sunkesnių. Tačiau Loreta turi kuo pasidžiaugti – vaikai yra sukalbami, bendraujantys, drauge su tėvais sprendžiantys įvairias problemas ir iššūkius. Pasak moters, didelę įtaką tam turi šeimą supantys žmonės ir prasmingos veiklos.
„Džiaugiuosi, kad mūsų šeima, taip pat ir vaikai, dalyvauja įvairiose kultūrinėse veiklose, renginiuose, folkloro ansambliuose. Tai yra tam tikras socialinis burbulas, kuriame yra labai daug šviesos, pozityvo ir vertės. Dalyvavimas tame bei bendravimas su tokiais žmonėmis vaikams duoda labai daug.
Manau, kad dėl to tam tikri iššūkiai mums yra lengviau įveikiami. Tai, ką kartais išgirstu vaikų gimnazijoje, mane apstulbina. Suprantu, kad paauglystė ne tik vaikams, bet ir tėvams yra labai sunkus laikotarpis. Tad vis pagalvoju, kad jei vaikai neturėtų tokių veiklų ir bendraminčių, ko gero, viskas būtų kur kas sunkiau, nei yra dabar“, – tąkart atviravo L. Sungailienė.
Vyriausiajam Loretos ir Daliaus sūnui Viliui – jau devyniolika. Kaip atskleidė moteris, baigęs mokyklą jis nusprendė Vilniuje studijuoti inžinerinę kryptį. Be visa to, Loreta pasidžiaugė, kad su sūnumi jau retkarčiais lipa ir į vieną sceną!
„Laikas parodys, ar pasirinko teisingą kelią, bet kol kas viskas klostosi gerai. Labiausiai džiaugiuosi, kad sūnus nėra perkrautas mokslais, sugeba suderinti darbą ir veiklą folklore. Vilius lanko kelis kolektyvus, labai mėgsta tradicinius šokius, puikiai dainuoja. Jis – labai protingas, patikimas ir talentingas jaunuolis.
Kartais pasiimu jį į kompaniją ir kartu jau pravedame vieną kitą renginį. Mano patirtis, tradicinės kultūros išmanymas ir folklorą pažįstančio sūnaus šiuolaikiškumas – visai geras derinys scenoje. Be to, kartais renginius pagražiname savo kartu atliekamomis dainomis – jos mums itin gerai suskamba“, – šyptelėjo ji.
Pokalbio metu L. Sungailienė papasakojo ir apie savo mamą Danutę Mukienę. Ji – žurnalistė, muziejininkė, poetė, knygų ir periodinių leidinių redaktorė bei leidėja. Kalbėdama apie mamą, Loreta pabrėžė, kad tai – labai stipri moteris, viena užauginusi dvi dukras. Gyvenimas jai išties nepagailėjo skaudžių išbandymų, mat jai iki šiol tenka nuolat rūpintis sergančia dukra.
„Mamai teko labai sunki užduotis. Mano sesė turi neįgalumą ir jai, net ir suaugus, yra reikalinga nuolatinė priežiūra. Tad mama tą kryželį taip ir neša per visą savo gyvenimą. Kai buvau paauglė, ji išsiskyrė, liko viena su dvejomis dukromis. Tačiau visada buvo labai stipri, ryžtinga asmenybė“, – su pasididžiavimu kalbėjo ji.
