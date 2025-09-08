Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Marijono Mikutavičiaus – džiugi žinia

2025-09-08 10:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:42

Marijonas Mikutavičius praneša apie vienintelį savo areninį šou šiais metais. Koncertas pavadintas „360“ įvyks gruodžio 19 d. Vilniuje, „Twinsbet“ arenoje.

Marijonas Mikutavičius (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
5

Marijonas Mikutavičius praneša apie vienintelį savo areninį šou šiais metais. Koncertas pavadintas „360" įvyks gruodžio 19 d. Vilniuje, „Twinsbet" arenoje.

Pats koncerto pavadinimas gana tiksliai nusako, kas laukia žiūrovų. 360° koncerte scena statoma salės viduryje. Publika ją tarsi apgaubia ir gali pasirodymą stebėti iš visų pusių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marijonas Mikutavičius su šeima
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marijonas Mikutavičius su šeima

Tai pirmas toks koncertas Marijono karjeroje, iki šiol jis stebino publiką pirmą kartą Lietuvoje surengęs 3D Show, kuriame vaizdo projekcijos įgijo trimatį formatą bei ypač techniškai sudėtingą šou „Ore“. Jame scenos dalys buvo judančios, o ir patys muzikantai kilo į įspūdingą aukštį.

„O dabar suksiuosi 360° kaip helikopteris“, – šmaikštavo Marijonas Mikutavičius, paklaustas, kaip įsivaizduoja būsimą koncertą.

360° – vienas geidžiamiausių publikos formatų, nes tokiame koncerte sceną gali matyti iš labai arti, nesvarbu, kurioje arenos vietoje bebūtum.

Kai minia supa sceną iš visų pusių, jos energija sklinda ratu ir pojūčiai stiprėja. 360  koncertų idėja kilo iš sporto varžybų, kai buvo pastebėta, kaip  įspūdingai publiką veikia jų stebėjimas iš visų pusių. 

360 koncertai privalo būti itin energingi muzikiniai pasirodymai. Tokie, kur publika šėlsta, tarsi jų mylima komanda ką tik laimėjo auksą.

Energingi pasirodymai

Marijono pasirodymai ir pasižymi milžiniška energija, emocijų pliūpsniais, plačia jausmų amplitude.

Dainininkas koncerte 360 žada 120 minučių trukmės programą, kurioje rikiuosis visi geriausi jo kūriniai. Juos dėlioti jis pradeda jau dabar.

Pasirinkti tikrai yra iš ko: „Pasveikinkit vieni kitus“, „Velnias man patinka Kalėdos“, „Drąsių nieks nežudo“, „Balintos sienos“, „Nebetyli sirgaliai“, „Trys milijonai“, „Atidaryk duris“, „Nemirtingi“, „Ši vasara“, „Leidom pasileidom“, „Ar mylėsi tu mane“, „Aš gyvenau“, „Geriausi mūsų vakarai“, „Pakeliui namo“, „Benzinas“, „Mūsų meilė nevienoda“, „Ar prisimeni tu mus“, „Geros žiemos“ ir dar daugiau puikių, visiems gerai žinomų kūrinių, iš kurių kuriama būsimo šou programa.

Marijonas Mikutavičius 360. Gruodžio 19 d. Vilnius, „Twinsbet“ arena.

 

