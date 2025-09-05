Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Translytė lietuvė Zofija medaus mėnesį leidžia karštai: kadrai atima žadą

2025-09-05 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 10:55

Neseniai už savo širdies draugo Luke ištekėjusi translytė Zofija Krocaitė medaus mėnesį leidžia JAV ir Kanadoje. Įspūdingomis nuotraukomis iš kelionės ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje bei atskleidė, kur keliaus toliau.

Zofijos Krocaitės medaus mėnuo (nuotr. Instagram)
15

Neseniai už savo širdies draugo Luke ištekėjusi translytė Zofija Krocaitė medaus mėnesį leidžia JAV ir Kanadoje. Įspūdingomis nuotraukomis iš kelionės ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje bei atskleidė, kur keliaus toliau.

REKLAMA
12

Įrašais ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Zofija Krocaitė
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zofija Krocaitė

Jų kelionė prasidėjo Kanadoje, Pembertono mieste. Ten ji su sutuoktiniu įsiamžino kvapą gniaužiančios gamtos apsuptyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukose Zofija su vyru pozuoja prie krioklių, upių, kalnų ir miškuose.

Ji taip pat pasidalijo ir daugiau nuotraukų iš Kanados. Jose galima matyti ne tik įspūdingą gamtą, bet ir jaukų namelį, kuriame ji su Luke leido laiką.

REKLAMA
REKLAMA

Po kadrais Zofija rašė: „Magija visada atsiskleidžia, kai nori ją pamatyti“.

Keliavo ir po JAV

Vėliau pora pasidalijo ir kadrais iš JAV. Ten jie aplankė garsųjį Yellow Stone nacionalinį parką.

REKLAMA

Kadruose iš nacionalinio parko užfiksuoti laukiniai gyvūnai bei nuostabi gamta.

Po įamžintomis akimirkomis ji rašė: „Nuo nuotakos iki Yellow Stone kaubojės“.

Ji taip pat pasidalijo ir vaizdo įrašu iš medaus mėnesio, o jo prieraše papasakojo, kaip jaučiasi. Taip pat atskleidė, į kokią šalį jie keliaus netrukus.

REKLAMA
REKLAMA

„Pastarosios dvi savaitės neatrodė kaip sapnas – jos atrodė kaip kelionės, kurią pradėjau prieš daugelį metų, kai buvau pakankamai pamišusi, kad žengčiau pirmąjį žingsnį, tikslas. Ir man taip pasisekė, kad šiame kelyje sutikau nepažįstamąjį vardu @lukem336, kurį dabar dar labiau pasisekė vadinti savo vyru.

Esu be galo dėkinga visatai ir visiems mažiems, keistiems sutapimams, kurie susidėliojo tarsi dėlionės detalės ir sudarė gražiausią atlygį: galimybę patirti šias akimirkas, išsibarsčiusias po Kanadą ir JAV – prisiminimus, kurie amžinai ne tik ilsėsis mano širdyje, bet ir mane įkvėps bei sušildys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Linkiu visiems būti pakankamai drąsiems gyventi savo autentišką gyvenimą, kad visata galėtų įsimylėti ir padaryti jus giliai, beprotiškai laimingus – kiekvieną dieną.

Kita stotelė: Dominikos Respublika. Iki pasimatymo ten.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Klausimas
Klausimas
2025-09-05 11:33
Kokiu tikslu LT žurnalistai tokius straipsnius rašinėja? Už pinigus, ar jie patys tokie yra.
Atsakyti
tv3
tv3
2025-09-05 11:08
matyt gerai iškrypėliai moka, kad tokį sh ūdą rašot?...
Atsakyti
tai
tai
2025-09-05 11:41
padaro viens kitam i bezde....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų