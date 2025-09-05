Translytė lietuvė Zofija medaus mėnesį leidžia karštai: kadrai atima žadą

Įrašais ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Jų kelionė prasidėjo Kanadoje, Pembertono mieste. Ten ji su sutuoktiniu įsiamžino kvapą gniaužiančios gamtos apsuptyje.
Nuotraukose Zofija su vyru pozuoja prie krioklių, upių, kalnų ir miškuose.
Ji taip pat pasidalijo ir daugiau nuotraukų iš Kanados. Jose galima matyti ne tik įspūdingą gamtą, bet ir jaukų namelį, kuriame ji su Luke leido laiką.
Po kadrais Zofija rašė: „Magija visada atsiskleidžia, kai nori ją pamatyti“.
Keliavo ir po JAV
Vėliau pora pasidalijo ir kadrais iš JAV. Ten jie aplankė garsųjį Yellow Stone nacionalinį parką.
Kadruose iš nacionalinio parko užfiksuoti laukiniai gyvūnai bei nuostabi gamta.
Po įamžintomis akimirkomis ji rašė: „Nuo nuotakos iki Yellow Stone kaubojės“.
Ji taip pat pasidalijo ir vaizdo įrašu iš medaus mėnesio, o jo prieraše papasakojo, kaip jaučiasi. Taip pat atskleidė, į kokią šalį jie keliaus netrukus.
„Pastarosios dvi savaitės neatrodė kaip sapnas – jos atrodė kaip kelionės, kurią pradėjau prieš daugelį metų, kai buvau pakankamai pamišusi, kad žengčiau pirmąjį žingsnį, tikslas. Ir man taip pasisekė, kad šiame kelyje sutikau nepažįstamąjį vardu @lukem336, kurį dabar dar labiau pasisekė vadinti savo vyru.
Esu be galo dėkinga visatai ir visiems mažiems, keistiems sutapimams, kurie susidėliojo tarsi dėlionės detalės ir sudarė gražiausią atlygį: galimybę patirti šias akimirkas, išsibarsčiusias po Kanadą ir JAV – prisiminimus, kurie amžinai ne tik ilsėsis mano širdyje, bet ir mane įkvėps bei sušildys.
Linkiu visiems būti pakankamai drąsiems gyventi savo autentišką gyvenimą, kad visata galėtų įsimylėti ir padaryti jus giliai, beprotiškai laimingus – kiekvieną dieną.
Kita stotelė: Dominikos Respublika. Iki pasimatymo ten.“
