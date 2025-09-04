Kinija neigia su Šiaurės Korėja ir Rusija rengianti sąmokslą prieš JAV

„Kinijos diplomatinių santykių plėtojimas su bet kuria šalimi niekada nėra nukreiptas prieš bet kurią trečiąją šalį“, – žurnalistams sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.
Pekine trečiadienį vykusiame didžiuliame parade Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas lydėjo Xi Jinpingą, taip vainikuodami visą savaitę trukusį Kinijos vadovo ir jo sąjungininkų diplomatinį pasirodymą prieš Vakarus.
