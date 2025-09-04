Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kinija neigia su Šiaurės Korėja ir Rusija rengianti sąmokslą prieš JAV

2025-09-04 11:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 11:29

Kinija ketvirtadienį gynė savo sprendimą pakviesti Rusijos ir Šiaurės Korėjos vadovus į Antrojo pasaulinio karo minėjimo iškilmes Pekine po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino juos sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.

JAV vėliava, Kinijos vėliava BNS Foto

Kinija ketvirtadienį gynė savo sprendimą pakviesti Rusijos ir Šiaurės Korėjos vadovus į Antrojo pasaulinio karo minėjimo iškilmes Pekine po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino juos sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.

0
Kinijos diplomatinių santykių plėtojimas su bet kuria šalimi niekada nėra nukreiptas prieš bet kurią trečiąją šalį“, – žurnalistams sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.

Pekine trečiadienį vykusiame didžiuliame parade Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas lydėjo Xi Jinpingą, taip vainikuodami visą savaitę trukusį Kinijos vadovo ir jo sąjungininkų diplomatinį pasirodymą prieš Vakarus.

