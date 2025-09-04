Demencija sergančio Bruce Willis žmona pribloškė atvirumu: papasakojo apie santykius

Willisas 2022-aisiais pasitraukė iš Holivudo, kai jam buvo diagnozuota afazija – smegenų liga, silpninanti kalbos gebėjimus. 2023 m. šeima pranešė, kad liga progresavo – aktoriui nustatyta frontotemporalinė demencija (FTD).
FTD pirmiausia paveikia kalbą ir asmenybę, o ne atmintį. Dabar Emma, perkėlusi Bruce į atskirus namus su nuolatine slaugytojų komanda, išleido knygą „The Unexpected Journey“ apie patirtį slaugant vyrą, pranešė portalas „Daily Mail“.
„FTD nerėkia, ji šnabžda. Labai sunku suprasti, kur baigėsi Bruce ir kur prasidėjo jo liga,“ – ji sakė „People“ interviu, reklamuodama atsiminimus. – „Pradėjau pastebėti, kad jo mikčiojimas grįžo, o pokalbiai nebesutapo. Buvo sunku suprasti, kodėl ir kas vyksta.“
Įtampa santuokoje
Moteris pripažino, kad šeimos kasdienybę netikėtai apėmė sumaištis, o su tuo atsirado ir įtampa santuokoje.
„Manau, kad daugeliui, kai jau gauni diagnozę, esi tame vaidmenyje,“ – aiškino Emma.
Ji prisiminė palengvėjimą, kai gavo oficialų vyro diagnozės patvirtinimą:
„Buvo palengvėjimas supratus: „O, gerai, tai ne mano vyras, o liga, kuri atima jo smegenų dalis.“ Aš tiesiog suminkštėjau.“
Anot jos, ankstyvosios ligos stadijos buvo itin sunkios: Emma jautėsi „labai izoliuota“ ir „per daug išsigandusi, kad ką nors kam nors pasakytų“, kai vienu metu teko rūpintis vyru, auginti jų dukras Mabel (13 m.) ir Evelyn (11 m.) bei saugoti šeimos privatumą.
„Labai ilgai buvau dideliame liūdesyje ir tamsoje,“ – sakė ji.
Kalbėjo atvirai
Ilgainiui moteris suprato, kad atvirumas yra išeitis – dalintis patirtimi gali būti naudinga ne tik jai, bet ir kitiems.
„FTD dažnai klaidingai diagnozuojama kaip bipolinis sutrikimas, vidurio amžiaus krizė ar depresija. Ji tiesiog nėra niekieno akiratyje, todėl manau, kad viešai paskelbti apie Bruce diagnozę buvo taip svarbu,“ – sakė Emma.
Ji pabrėžė, kad jos parašyta knyga yra „ta knyga, kurią būtų norėjusi gauti tą dieną, kai gavome diagnozę.“
Nepaisant nuolatinio liūdesio, Emma atrado būdą, kaip gyventi toliau: „Nors liūdesys, skausmas ir trauma yra visą laiką, išmokau, kad man taip pat galima mėgautis mūsų gyvenimu. Bruce norėtų, kad aš ir mūsų vaikai taip darytume – ne murkdytis liūdesyje, o pakilti virš jo.“
Gyvena atskirai
Willis šeima, įskaitant buvusią žmoną Demi Moore ir jų dukras Rumer, Scout bei Tallulah, aktyviai palaiko aktorių. Pasak šaltinių, „jis nušvinta, kai pamato savo vaikus.“
Vis dėlto sunkiausias sprendimas Emmai buvo atskirti šeimos gyvenimus. Bruce dabar gyvena vieno aukšto name, pritaikytame jo poreikiams, kartu su visa priežiūros komanda, o žmona su dukromis dažnai jį lanko: „Bruce'as norėtų, kad mūsų dukros gyventų namuose, pritaikytuose jų, o ne jo poreikiams.“
Emma pripažįsta, kad toks sprendimas susilaukė visuomenės kritikos, tačiau tikina pasirinkusi geriausią kelią.
Per specialią „ABC“ laidą su Diane Sawyer ji sakė: „Bruce vis dar labai judrus. Apskritai Bruce yra labai geros sveikatos, žinote. Tik jo smegenys jį paveda. Mes turime savo bendravimo būdą – tiesiog kitokį, bet aš esu dėkinga. Dėkinga, kad mano vyras vis dar labai čia.“
