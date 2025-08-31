Šis paprastas testas parodys, ar turite padidėjusią riziką sirgti demencija

Specialistai pabrėžia: ankstyvas rizikos nustatymas leidžia greičiau imtis priemonių, galinčių sulėtinti smegenų veiklos prastėjimą ir pagerinti gyvenimo kokybę senatvėje, rašoma express.co.uk.
Kas yra demencija?
Demencija – tai sindromas, apibūdinantis kelių susijusių simptomų grupę, siejamą su laipsnišku smegenų funkcijų silpnėjimu.
Ji dažniausiai pasireiškia vyresniems nei 65 metų žmonėms, sukeldama atminties sutrikimus bei elgesio pokyčius.
Nors dažnai simptomai tampa pastebimi tik ligai progresuojant, neurologai ieško būdų, kaip kuo anksčiau nustatyti didesnę riziką susirgti demencija.
Paprastas testas – stovėjimas ant vienos kojos
Neurologas Baibingas Chengas, socialiniuose tinkluose žinomas kaip Dr. Bing, „TikTok“ platformoje pasidalijo patarimais, kaip įvertinti demencijos riziką. Vienas pagrindinių – 10 sekundžių stovėjimo ant vienos kojos testas.
„Jeigu jums 70 ar mažiau metų (ir turite sveikas kojas), turėtumėte sugebėti išstovėti ant vienos kojos bent 10 sekundžių.
Jei nepavyksta, tai siejama su padidėjusia demencijos rizika, nes sutrikusi pusiausvyra rodo ankstyvą smegenų sričių, atsakingų už motoriką, pavyzdžiui, smegenėlių ar bazalinių ganglijų, disfunkciją“, – aiškino medikas.
Moksliniai tyrimai tai patvirtina: 2009 m. „Journal of Alzheimer’s Disease“ publikuotame tyrime nustatyta, kad žmonės, negalintys ant vienos kojos išstovėti net penkias sekundes, turi didesnę kognityvinių funkcijų silpnėjimo riziką sergant Alzheimerio liga.
2015 m. Japonijos Kioto universiteto tyrimas parodė, kad nesugebėjimas stovėti ant vienos kojos ilgiau nei 20 sekundžių gali būti siejamas su mikrohemoragijomis bei „tyliaisiais“ insultais.
Tyrimo autorius dr. Yasuharu Tabara teigė: „Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ant vienos kojos yra svarbus smegenų sveikatos rodiklis.“
Kiti požymiai, galintys įspėti apie demenciją
1. Sunku atlikti pritūpimus
Dr. C. Bingas paaiškino, kad nesugebėjimas atlikti pritūpimų be papildomo svorio ar pakilti nuo kėdės taip pat gali būti siejamas su didesne demencijos rizika. Silpnos apatinės galūnės rodo ankstyvą motorinių ir kognityvinių funkcijų ryšių silpnėjimą.
2. Neramus miegas
Dažnas spardymasis, rėkimas ar neramumas miegant gali rodyti REM miego elgesio sutrikimą (RBD). Pasak gydytojo, tai stiprus būsimos demencijos, ypač susijusios su Lewy kūnelių liga ar Parkinsono liga, prognozuotojas. Šis sutrikimas atsiranda dėl ankstyvos smegenų kamieno struktūrų degeneracijos.
3. Vienatvė
Lėtinis vienišumo jausmas didina demencijos riziką, nes skatina streso mechanizmus, uždegiminius procesus bei sumažina neurotrofinių faktorių palaikymą. Tai lemia greitesnį nervinių ląstelių nykimą. Tyrimai rodo, kad vienatvė siejama su pilkųjų ląstelių kiekio sumažėjimu bei pakitusiu BDNF baltymo raiškos lygiu.
4. Silpnas rankos paspaudimas
Silpnas rankos paspaudimas, pasak neurologo, rodo bendrą fizinį silpnumą ir siejamas su sumažėjusiu smegenų tūriu bei sutrikusia vykdomąja funkcija.
