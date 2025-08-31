Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis paprastas testas parodys, ar turite padidėjusią riziką sirgti demencija

2025-08-31 06:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 06:54

Paprastas 10 sekundžių testas gali padėti atskleisti padidėjusią demencijos riziką dar prieš pasireiškiant aiškiems ligos simptomams. Tokie testai gali būti itin reikšmingi, nes demencija dažniausiai išryškėja tik vyresniems nei 65 metų žmonėms, o pirmieji simptomai neretai lieka nepastebėti.

Demencija (nuotr. 123rf.com)

Paprastas 10 sekundžių testas gali padėti atskleisti padidėjusią demencijos riziką dar prieš pasireiškiant aiškiems ligos simptomams. Tokie testai gali būti itin reikšmingi, nes demencija dažniausiai išryškėja tik vyresniems nei 65 metų žmonėms, o pirmieji simptomai neretai lieka nepastebėti.

REKLAMA
0

Specialistai pabrėžia: ankstyvas rizikos nustatymas leidžia greičiau imtis priemonių, galinčių sulėtinti smegenų veiklos prastėjimą ir pagerinti gyvenimo kokybę senatvėje, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas yra demencija?

Demencija – tai sindromas, apibūdinantis kelių susijusių simptomų grupę, siejamą su laipsnišku smegenų funkcijų silpnėjimu.

REKLAMA
REKLAMA

Ji dažniausiai pasireiškia vyresniems nei 65 metų žmonėms, sukeldama atminties sutrikimus bei elgesio pokyčius.

REKLAMA

Nors dažnai simptomai tampa pastebimi tik ligai progresuojant, neurologai ieško būdų, kaip kuo anksčiau nustatyti didesnę riziką susirgti demencija.

Paprastas testas – stovėjimas ant vienos kojos

Neurologas Baibingas Chengas, socialiniuose tinkluose žinomas kaip Dr. Bing, „TikTok“ platformoje pasidalijo patarimais, kaip įvertinti demencijos riziką. Vienas pagrindinių – 10 sekundžių stovėjimo ant vienos kojos testas.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu jums 70 ar mažiau metų (ir turite sveikas kojas), turėtumėte sugebėti išstovėti ant vienos kojos bent 10 sekundžių.

Jei nepavyksta, tai siejama su padidėjusia demencijos rizika, nes sutrikusi pusiausvyra rodo ankstyvą smegenų sričių, atsakingų už motoriką, pavyzdžiui, smegenėlių ar bazalinių ganglijų, disfunkciją“, – aiškino medikas.

Moksliniai tyrimai tai patvirtina: 2009 m. „Journal of Alzheimer’s Disease“ publikuotame tyrime nustatyta, kad žmonės, negalintys ant vienos kojos išstovėti net penkias sekundes, turi didesnę kognityvinių funkcijų silpnėjimo riziką sergant Alzheimerio liga.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2015 m. Japonijos Kioto universiteto tyrimas parodė, kad nesugebėjimas stovėti ant vienos kojos ilgiau nei 20 sekundžių gali būti siejamas su mikrohemoragijomis bei „tyliaisiais“ insultais.

Tyrimo autorius dr. Yasuharu Tabara teigė: „Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ant vienos kojos yra svarbus smegenų sveikatos rodiklis.“

REKLAMA

Kiti požymiai, galintys įspėti apie demenciją

1. Sunku atlikti pritūpimus

Dr. C. Bingas paaiškino, kad nesugebėjimas atlikti pritūpimų be papildomo svorio ar pakilti nuo kėdės taip pat gali būti siejamas su didesne demencijos rizika. Silpnos apatinės galūnės rodo ankstyvą motorinių ir kognityvinių funkcijų ryšių silpnėjimą.

2. Neramus miegas

Dažnas spardymasis, rėkimas ar neramumas miegant gali rodyti REM miego elgesio sutrikimą (RBD). Pasak gydytojo, tai stiprus būsimos demencijos, ypač susijusios su Lewy kūnelių liga ar Parkinsono liga, prognozuotojas. Šis sutrikimas atsiranda dėl ankstyvos smegenų kamieno struktūrų degeneracijos.

REKLAMA

3. Vienatvė

Lėtinis vienišumo jausmas didina demencijos riziką, nes skatina streso mechanizmus, uždegiminius procesus bei sumažina neurotrofinių faktorių palaikymą. Tai lemia greitesnį nervinių ląstelių nykimą. Tyrimai rodo, kad vienatvė siejama su pilkųjų ląstelių kiekio sumažėjimu bei pakitusiu BDNF baltymo raiškos lygiu.

4. Silpnas rankos paspaudimas

Silpnas rankos paspaudimas, pasak neurologo, rodo bendrą fizinį silpnumą ir siejamas su sumažėjusiu smegenų tūriu bei sutrikusia vykdomąja funkcija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų