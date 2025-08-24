1 gėrimas stipriai padidina demencijos atsiradimo tikimybę: įspėja visus

Visiškai atsisakius alkoholio vyresniame amžiuje galima išsaugoti atmintį, rašoma express.co.uk.
Alkoholio vartojimas prisideda prie demencijos atsiradimo
Nors nėra žinomas nei tikslus ligos priežasties mechanizmas, nei veiksmingas gydymo būdas, įrodyta, kad tam tikri gyvenimo būdo įpročiai gali padidinti arba sumažinti demencijos riziką.
Demencijos ekspertė dr. Helen Moore, dešimtmečius tyrinėjusi gyvenimo būdo įtaką demencijai, pataria žmonėms mesti gerti alkoholį.
Alkoholis riboja kraujo pritekėjimą į smegenis, trikdo neurotransmiterių veiklą, gali sukelti atminties sutrikimus ir paspartinti pažintinių funkcijų silpnėjimą.
Nors alkoholis tiesiogiai nesukelia demencijos, organizacija „Dementia UK“ pažymi, kad per didelis jo vartojimas reikšmingai padidina riziką susirgti šia liga.
Tyrimų apie saikingo alkoholio vartojimo poveikį rezultatai nėra vienareikšmiai. Labdaros organizacija teigia:
„Kai kurie tyrimai rodo, kad visiškai atsisakius alkoholio demencijos rizika gali sumažėti.“
Rekomenduojama nutraukti alkoholio vartojimą
Sveikatos ekspertai įspėja vengti gausaus alkoholio vartojimo – kai vienu kartu suvartojama daugiau nei aštuoni vienetai vyrams ir šeši vienetai moterims.
Dr. H. Moore paaiškina: „Nuo 65 metų alkoholio vartojimas kenkia smegenims ir organizmui labiau nei jaunystėje. Jei norite sumažinti demencijos riziką, saugiausia – visiškai atsisakyti alkoholio.
Senstant organizmas jį skaido lėčiau, smegenys tampa jautresnės, o poveikis pusiausvyrai, atminčiai ir reakcijos greičiui yra daug didesnis.“
Kad pokytis būtų lengvesnis, specialistai siūlo rinktis nealkoholines mėgstamų gėrimų alternatyvas bei keisti socialines veiklas, kuriose įprastai vartojamas alkoholis.
Senstant kepenų funkcija silpnėja, raumenų masė mažėja, todėl alkoholis ilgiau išlieka organizme ir daro stipresnį poveikį.
Dėl to net nedidelis jo kiekis gali labiau paveikti vyresnio amžiaus žmones nei jaunus, taip pat padidinti kritimų riziką – vieną pagrindinių vyresnio amžiaus žmonių traumų bei nepriklausomybės praradimo priežasčių, aiškina „Alderberry Care“ specialistai.
Gyvenimo priežiūros ekspertai savo praktikoje ne kartą pastebėjo teigiamą poveikį tiems, kurie atsisakė alkoholio. Kaip pabrėžė organizacijos atstovas spaudai:
„Daugelis vyresnio amžiaus žmonių, kurie niekada nevartojo alkoholio arba jo nevartoja jau daugelį metų, ilgiau išlaiko geresnę atmintį. Tai nėra garantija, tačiau, atrodo, daro įtaką. Jei esate vyresnis nei 65 metų, alkoholio atsisakymas gali būti vienas svarbiausių sprendimų jūsų gyvenime.“
