Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Įspėja dėl populiaraus gėrimo: gali sukelti vėžį, demenciją ir ankstyvą mirtį

2025-08-16 16:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-16 16:30

Nuo šampano taurės per šventes iki taurės vyno vakarienaujant – daugelis tiki, kad saikingas alkoholio vartojimas yra nekenksmingas, tačiau ekspertai įspėja apie milžinišką jo grėsmę sveikatai.

Lašelinė (nuotr. 123rf.com)

Nuo šampano taurės per šventes iki taurės vyno vakarienaujant – daugelis tiki, kad saikingas alkoholio vartojimas yra nekenksmingas, tačiau ekspertai įspėja apie milžinišką jo grėsmę sveikatai.

REKLAMA
5

JAV generalinio chirurgo ataskaita paneigia šį mitą, atskleisdama, kad net vienas gėrimas per dieną gali padidinti vėžio riziką, todėl raginama persvarstyti  kasdienius įpročius, rašo theconversation.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Net vienas gėrimas per dieną – žingsnis link vėžio

Ar tikrai viena vyno taurė vakarienės metu gali kelti riziką susirgti vėžiu? Neseniai paskelbta JAV generalinio chirurgo ataskaita pateikia aiškų atsakymą – taip.

REKLAMA
REKLAMA

Ir įspėjimai tokie rimti, kad specialistai siūlo alkoholio butelius žymėti taip pat, kaip cigaretes – su įspėjimais apie vėžį.

REKLAMA

Pastaraisiais dešimtmečiais moksliniai tyrimai vis aiškiau rodo – vos 1–2 alkoholiniai gėrimai per dieną gali padidinti kelių rūšių vėžio riziką.

Tai paskatino JAV generalinį chirurgą Viveką Murthy 2025 m. sausio 3 d. paskelbti naują visuomenės sveikatos įspėjimą, pabrėžiantį alkoholio ir vėžio ryšį bei siūlantį įvesti naujas įspėjimo etiketes alkoholiniams gėrimams.

REKLAMA
REKLAMA

Ne tik kepenys – rizika daug platesnė

Daug žmonių alkoholį sieja tik su kepenų ligomis, tokiomis kaip kepenų cirozė, tačiau jis yra trečia pagal dažnumą išvengiama vėžio priežastis JAV – po rūkymo ir nutukimo.

Kiekvienais metais alkoholis siejamas su maždaug 100 tūkst. vėžio atvejų ir 20 tūkst. mirčių, įskaitant krūties, kepenų, storosios žarnos, burnos, ryklės, stemplės ir balso stygų vėžius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kas ypač kelia nerimą – alkoholis lemia daugiau mirčių nuo vėžio nei nuo avarijų, kurias sukelia neblaivūs vairuotojai.

Nors daugiau išgeriantys žmonės rizikuoja labiau, net 25 proc. alkoholio sukeliamų vėžio atvejų diagnozuojami „saikingiems“ vartotojams – tiems, kurie geria mažiau nei du gėrimus per dieną.

REKLAMA

Ypač ryškus ryšys pastebimas tarp alkoholio ir krūties vėžio, o tai kelia nerimą, atsižvelgiant į augantį alkoholio vartojimą tarp moterų.

Kaip alkoholis skatina vėžio vystymąsi? 4 pagrindiniai keliai

Mokslininkai nurodo keturis pagrindinius mechanizmus:

  • Acetaldehido poveikis – organizmui skaidant alkoholį susidaro acetaldehidas, kuris pažeidžia DNR ir sukelia chromosomų pakitimus. Ši medžiaga kaip kancerogenas pripažinta nuo 1999 m.
  • Laisvieji radikalai – alkoholis skatina reaktyviųjų deguonies formų susidarymą, kurios pažeidžia DNR, baltymus ir riebalus.
  • Hormonų pusiausvyros sutrikdymas – alkoholis didina estrogeno kiekį organizme, o tai ypač siejama su krūties vėžiu.
  • „Tirpiklio“ efektas – alkoholis padeda kitoms kancerogeninėms medžiagoms (pvz., iš cigarečių ar elektroninių cigarečių) lengviau patekti į organizmą.

Ar yra „saugi“ dozė?

Trumpas atsakymas – ne. Net vienas gėrimas per dieną gali padidinti tam tikrų vėžio rūšių, tokių kaip krūties, burnos ar gerklės, riziką. Rizikos lygį lemia ir genetiniai veiksniai, gyvenimo būdas, mityba bei uždegiminiai procesai organizme.

REKLAMA

CDC rekomenduoja, jei geriate, apsiriboti ne daugiau kaip vienu standartiniu gėrimu per dieną moterims ir dviem – vyrams, tačiau generalinis chirurgas siūlo šias ribas mažinti bei stiprinti švietimą apie alkoholio ir vėžio ryšį.

Be to, alkoholio vartojimas prisideda ne tik prie išaugusios vėžio rizikos – tyrimai rodo, kad jis gali paskatinti demencijos išsivystymą ir tapti ankstyvos mirties priežastimi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tad jei norite sumažinti alkoholio vartojimą, specialistai siūlo atrasti alternatyvias veiklas ir hobius, atpažinti situacijas, kurios skatina norą išgert, ir jų vengti.

Taip pat verta turėti planą, kaip atsisakyti alkoholio socialinėse aplinkose ir išbandyti „sausąjį mėnesį“ kaip eksperimentą, t. y. mėnesiui atsisakyti alkoholio visai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų