Įspėja dėl populiaraus gėrimo: gali sukelti vėžį, demenciją ir ankstyvą mirtį

JAV generalinio chirurgo ataskaita paneigia šį mitą, atskleisdama, kad net vienas gėrimas per dieną gali padidinti vėžio riziką, todėl raginama persvarstyti kasdienius įpročius, rašo theconversation.com.
Net vienas gėrimas per dieną – žingsnis link vėžio
Ar tikrai viena vyno taurė vakarienės metu gali kelti riziką susirgti vėžiu? Neseniai paskelbta JAV generalinio chirurgo ataskaita pateikia aiškų atsakymą – taip.
Ir įspėjimai tokie rimti, kad specialistai siūlo alkoholio butelius žymėti taip pat, kaip cigaretes – su įspėjimais apie vėžį.
Pastaraisiais dešimtmečiais moksliniai tyrimai vis aiškiau rodo – vos 1–2 alkoholiniai gėrimai per dieną gali padidinti kelių rūšių vėžio riziką.
Tai paskatino JAV generalinį chirurgą Viveką Murthy 2025 m. sausio 3 d. paskelbti naują visuomenės sveikatos įspėjimą, pabrėžiantį alkoholio ir vėžio ryšį bei siūlantį įvesti naujas įspėjimo etiketes alkoholiniams gėrimams.
Ne tik kepenys – rizika daug platesnė
Daug žmonių alkoholį sieja tik su kepenų ligomis, tokiomis kaip kepenų cirozė, tačiau jis yra trečia pagal dažnumą išvengiama vėžio priežastis JAV – po rūkymo ir nutukimo.
Kiekvienais metais alkoholis siejamas su maždaug 100 tūkst. vėžio atvejų ir 20 tūkst. mirčių, įskaitant krūties, kepenų, storosios žarnos, burnos, ryklės, stemplės ir balso stygų vėžius.
Kas ypač kelia nerimą – alkoholis lemia daugiau mirčių nuo vėžio nei nuo avarijų, kurias sukelia neblaivūs vairuotojai.
Nors daugiau išgeriantys žmonės rizikuoja labiau, net 25 proc. alkoholio sukeliamų vėžio atvejų diagnozuojami „saikingiems“ vartotojams – tiems, kurie geria mažiau nei du gėrimus per dieną.
Ypač ryškus ryšys pastebimas tarp alkoholio ir krūties vėžio, o tai kelia nerimą, atsižvelgiant į augantį alkoholio vartojimą tarp moterų.
Kaip alkoholis skatina vėžio vystymąsi? 4 pagrindiniai keliai
Mokslininkai nurodo keturis pagrindinius mechanizmus:
- Acetaldehido poveikis – organizmui skaidant alkoholį susidaro acetaldehidas, kuris pažeidžia DNR ir sukelia chromosomų pakitimus. Ši medžiaga kaip kancerogenas pripažinta nuo 1999 m.
- Laisvieji radikalai – alkoholis skatina reaktyviųjų deguonies formų susidarymą, kurios pažeidžia DNR, baltymus ir riebalus.
- Hormonų pusiausvyros sutrikdymas – alkoholis didina estrogeno kiekį organizme, o tai ypač siejama su krūties vėžiu.
- „Tirpiklio“ efektas – alkoholis padeda kitoms kancerogeninėms medžiagoms (pvz., iš cigarečių ar elektroninių cigarečių) lengviau patekti į organizmą.
Ar yra „saugi“ dozė?
Trumpas atsakymas – ne. Net vienas gėrimas per dieną gali padidinti tam tikrų vėžio rūšių, tokių kaip krūties, burnos ar gerklės, riziką. Rizikos lygį lemia ir genetiniai veiksniai, gyvenimo būdas, mityba bei uždegiminiai procesai organizme.
CDC rekomenduoja, jei geriate, apsiriboti ne daugiau kaip vienu standartiniu gėrimu per dieną moterims ir dviem – vyrams, tačiau generalinis chirurgas siūlo šias ribas mažinti bei stiprinti švietimą apie alkoholio ir vėžio ryšį.
Be to, alkoholio vartojimas prisideda ne tik prie išaugusios vėžio rizikos – tyrimai rodo, kad jis gali paskatinti demencijos išsivystymą ir tapti ankstyvos mirties priežastimi.
Tad jei norite sumažinti alkoholio vartojimą, specialistai siūlo atrasti alternatyvias veiklas ir hobius, atpažinti situacijas, kurios skatina norą išgert, ir jų vengti.
Taip pat verta turėti planą, kaip atsisakyti alkoholio socialinėse aplinkose ir išbandyti „sausąjį mėnesį“ kaip eksperimentą, t. y. mėnesiui atsisakyti alkoholio visai.
