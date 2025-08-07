Garsiai Lietuvos vizažistei smogė vėžys: pro akis praleido 1 aiškų simptomą

Žinia apie skausmingą diagnozę pašnekovė pasidalijo savo socialiniuose tinkluose. Pokalbio metu ji pasakojo, kad išdrįso prabilti apie ligą tam, kad kitos moterys nueitų pasitikrinti sveikatą laiku.
Išsamiau apie savo neseniai išgirstą diagnozę ir simptomus, kurie signalizavo ligą, Collete papasakojo naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.
Sveikata anksčiau niekada nesiskundė
Pokalbį Collete pradėjo nuo to, kad tik dabar, prisiminus praeitį, ji supranta, kad pirmųjų vėžio požymių buvo, tačiau nė vienas iš jų nepasirodė įtartinas.
Ji pasakojo, kad turbūt jų nesureikšmino, nes visuomet jautėsi sveika ir atrodė, kad gyvenimas eina tik geryn.
„Tuo metu absoliučiai nieko nepastebėjau, viskas buvo normos ribose ir dar juokavau su viena savo pažįstama, kad mano vaistinėlėje namuose, geriausiu atveju, buvo aspirinas ir lūpų balzamas, nes neturėjau jokių vaistų“, – atskleidė pašnekovė.
Pašnekovė pasakojo, kad su jos mėnesinių ciklu taip pat viskas buvo gerai – jos ateidavo laiku, būdavo reguliarios, o jokių skausmų nebuvo.
Vis tik vieną dieną pasirodė neįprastas ženklas – prasidėjo didelis kraujavimas, o jį lydėjo skausmas. Nepaisant to, Collette apie vėžį tuo laiku net nepagalvojo.
„Pagalvojau, kad man jau 51-eri, tad čia bus nelaimingas perėjimas į menopauzę, bet nieko blogo tada neįtariau.
Nuvykau pas ginekologę į privačią kliniką ir ji pradėjusi žiūrėti iškart pamatė, kad yra negerai, pasakė, kad reikia imti biopsiją, daryti visus reikiamus tyrimus ir žiūrėti, kas ten yra.
Aš nesupratau, kas man yra, išsigandau, o žinote, kaip elgiasi gydytojai – jie tarsi įsijungę „tausojantį“ režimą. Jie negąsdina žmogaus, jie sako, kad gal viskas gerai, gal uždegimas, gal dar kas“, – pasakojo pašnekovė.
Diagnozė – gimdos kaklelio vėžys
To paties vizito metu Collette buvo paimta biopsija ir ji turėjo 14 dienų laukti atsakymų. Vis tik tyrimų atsakymai vėlavo ir praėjus 15, 16, o vėliau ir 17 dienai pašnekovė pradėjo ieškoti priežasties.
„Norėjau skambintis su ginekologe, bet privačioje klinikoje negavau jos asmeninio telefono numerio. Skambinau į registratūrą, pasakė, kad norėdama susisiekti turiu vėl registruotis, vėl eiti, tad vėl ėmė groti ta pati dainelė.
Pasakiau, kad man tik reikia sužinoti, kodėl taip ilgai neateina tyrimų atsakymai, nes aš ėmiau jaudintis, galvojau, kad gal negerai paėmė mėginį, gal koks nevykęs, reikia naują daryti.
Tada jau aš pati savo ruožtu susiradau tą laboratoriją, kuri tyrė mano mėginį, prisiskambinau į ją ir man labai gražiai paaiškino, kad tyrimas dar daromas, o atsakymą gavau praktiškai tos pačios dienos vakarą“, – atsiduso Collette.
Atsakymas smogė pašnekovei tiesiai į paširdžius – gimdos kaklelio vėžys. Ji pasakojo, kad tokio blogo scenarijaus net blogiausiame sapne nebūtų sapnavusi, tad tuo metu nežinojo, kaip reaguoti.
Moteris atvirai kalbėjo, kad buvo šokiruota, o smegenys tokios gniuždančios informacijos visai nenorėjo priimti. „Vaikščiojau kaip sapne“, – sakė ji.
Žymi vizažistė pasakojo, kad visa laimė, jog tas dienas ji leido su savo mama, tad turėjo į ką atsiremti. Vis tik jau trečią dieną po atsakymų gavimo jos organizmas parodė, kad psichologinę būseną žinia apie ligą labai paveikė.
„Trečią dieną man įvyko panikos ataka. Man ėmė kietėti liežuvis, negalėjau įkvėpti oro, o tada mama kvietė greitąją. Medikai man suleido raminančių vaistų, panikos ataka praėjo, bet, matyt, organizmui suvokti tai, kas man buvo nustatyta, buvo labai sunku“, – susigraudino pašnekovė.
Collette pasakojo, kad liūdniausia tai, jog tuo metu tikrai jautėsi sveika ir turėjo prisiplanavusi daug filmavimų bei darbų vasarai. Ji aiškino, kad sunkiausia buvo suprasti, kad tam jau viskas.
„Ateina didelis baimės jausmas, nes kai pasakoma „vėžys“, tai šią ligą mes mintyse prilyginame mirčiai. Tuo momentu turbūt ir įvyko panikos ataka, nes pagalvojau, kad man jau viskas. Tai buvo tikrai labai siaubinga...
Dėl to gimdos kaklelio vėžys ir yra toks šlykštus, toks blogas, nes jis neturi išreikštų simptomų. Vienintelis, ką man vėliau gydytojai sakė, buvo naktinis prakaitavimas. Čia, pasirodo, yra vienas iš požymių“, – atskleidė ji.
Laukia lemtingų tyrimų atsakymų
Sulaukus atsakymų ir pamažu pradėjus dėliotis mintis, Collette suprato, kad dabar laikas veikti, nes jos liga jau buvo pažengusi.
Ji pasakojo, kad mėgino susisiekti su Vilniaus gydytojais, tačiau į visur, kur skambindavo, sulaukdavo atsakymo, kad gydytojai nedirba, atostogauja.
„Kur beskambinau, visur susidūriau su tokiu dalyku – „mieloji, juk vasara“. O aš turiu gydytis, negaliu delsti nė vienos dienos... Skambinu vienur – gydytojas atostogose, skambinu kitur – specialistas atostogauja. Visi atostogose.
Paklausiau, ką man daryti, man pasakė, kad turiu kreiptis į Nacionalinį vėžio centrą. Kreipiausi į ten, man pasakė, kad pas gydytoją yra dviejų mėnesių eilė, o aš tai juk jau dabar jaučiausi blogai“, – pasakojo ji.
Collette pasakojo, kad pasvarsčiusi apie tuos du mėnesius, kuriuos jai buvo siūloma laukti, ji suprato, kad jeigu fiziškai pavyks sulaukti vizito, psichologiškai ji to nebepakels.
Dėl to pagalbos pašnekovė pradėjo ieškoti Kaune ir vos po keturių dienų nuo skambučio ji gavo vietą apsilankyti pas gydytoją, docentę Joaną Celiešiūtę.
„Ji mane tada priėmė po keturių dienų. Aš nuvažiavau į Kauną, ji mane apžiūrėjo, pasakė, kad situacija labai nekokia, nes vėžys jau pažengęs ir kol dar nepadaryta kompiuterinė tomografija, nes vėlgi visi atostogauja, tol nėra aišku, kokia yra galutinė mano stadija, ar yra metastazių.
Jei nėra metastazių – vienoks gydymas, jei yra – kitoks gydymas. Dabar gyvenu tame laukime, kai nežinau, koks yra variantas. Geruoju variantu – lauks mėnesis arba du chemoterapijos ir po jos operacija. O blogasis variantas yra kompleksinis gydymas.
Esu tokioje tarsi pakabintoje stadijoje ir tai labai sunku ištverti psichologiškai. Bet kokiu atveju, turiu krautis lagaminus į Kauną, nes ten turėsiu būti gana ilgai. Tai nebus savaitės ar dviejų vizitas, tai bus mažiausiai trys mėnesiai. Gydytoja sakė – laukia ilgas ir sunkus gijimas“, – pasakojo Collette.
Dėl ligos palaikymo sulaukė net iš žymios aktorės
Išgirdusi tokius gydytojos žodžius Collette prisipažino, kad tikrai nesijautė gerai. Vis tik tuo pat metu ji ryžosi pasidalinti žinia apie savo ligą socialiniuose tinkluose.
Ji pasakojo, kad šis sprendimas atnešė jai šiokio tokio optimizmo – sekėjos pasidalijo, kad žymios vizažistės gyvenime dar ne viskas prarasta.
„Aš sulaukiau labai didelio palaikymo, kai apie savo diagnozę socialiniuose tinkluose prabilau viešai. Man moterys rašė, kad reikia džiaugtis, kad yra gydymas, nes blogiau būtų buvę, jeigu būtų pasakę, kad gali tik pristabdyti simptomus“, – pasakojo ji.
Pasiteiravus, ką šiomis dienomis Collette veikia, kol laukia lemtingų atsakymų, ji pasakojo, kad stengiasi prižiūrėti savo psichologinę sveikatą ir susitelkti į rutiną.
„Aš labai daug dirbu su savimi. Man gydytoja patarė susirasti psichologą, o aš jį jau turėjau prieš tai, tad man jo ieškoti nereikėjo. Visgi, visoms kitoms tikrai patarčiau tai padaryti.
Žinoma, aš be viso to turiu dar 23 valandas per parą, kai esu su liga akis į akį. Šalia gali būti draugai, mama, bet iš tiesų aš viena kovoju su liga, jie yra tik mano atramos taškai. Dėl to turiu kiekvieną rytą keltis kaip anksčiau – dušas, lengvas makiažas, pasikvėpinu ir einu pasivaikščioti.
Aš stengiuosi judėti ir neišsimušti iš rutinos. Vienas onkologas pasakė, kad kovą su liga laimi tas, kuris stengiasi išlaikyti rutiną, o ne guli ir žiūri į lubas“, – ryžtingais sprendimais dalijosi pašnekovė.
Ji taip pat pridėjo, kad didelę svarbą jai turėjo žinia, gauta iš Lietuvą už Atlanto garsinančios aktorės Rutos Lee. Collette atskleidė, kad šiuo metu rašo apie aktorę knygą, o taip pat žavisi jos darbais.
„Visai neseniai gavau iš Rutos Lee laiškelį, kuriame ji pasakė, kad aš negaliu paimti ir pasiduoti, nes esu nugalėtoja. Man tai paglostė širdį ir sutarėme, kad aš tikrai pabaigsiu rašyti knygą apie ją ir negaliu pasiduoti“, – susigraudino Collette.
Siunčia žinią visoms moterims
Po savo pastarojo laiko patirčių žymi vizažistė taip pat norėjo pasidalinti svarbia žinute. Anot jos, svarbiausia sulaukus tokių žinių yra neįklimpti į depresiją, o stiprinti savo psichologinę būseną, nes tai – vienas svarbiausių ginklų prieš ligą.
„Kovojant su onkologine liga turi būti labai stiprus psichologiškai. Mes patys gydymo procese turime labai daug padaryti, negalime pasikliauti tik gydytojais, vaistais ir gydymu“, – aiškino ji.
Taip pat žinoma dzūkė pranešė, kad svarbu priminti kiekvienai moteriai vis pasitikrinti savo sveikatą, kol tam dar nėra per vėlu.
Collette pasakojo, kad idiliškai atrodžiusį gyvenimą liga gali imti ir staigiai sugriauti, tad skatino visas išvengti gimdos kaklelio vėžio, kol tam dar yra laiko.
„Aš diagnoze dalijausi su visais ir nors nėra malonu tai daryti, bet norėjau perduoti palaikymą jau sergantiems žmonėms, o kitas dalykas, užrašyti ant kaktos visoms moterims – eikite tikrintis.
Kai pasieksite tą momentą, kaip aš, kuri nebuvau šešis ar septynis metus tikrintis iš žmoniško durnumo, nes nieko neskaudėjo, dariau karjerą, tam jau nebus laiko.
Labai žiauru su tuo susidurti ir suprasti, kad niekas kitas nėra kaltas, kaip tik tu pats“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį pašnekovė.
