Vos 26-erių vyrui smogė smegenų vėžys: ligą išdavė 3 simptomai

Sunkvežimio vairuotojas, kuris iš pradžių manė, kad serga gripu ar COVID-19, buvo šokiruotas, kai sužinojo, jog simptomus sukėlė smegenų navikas, rašoma express.co.uk.
Pasireiškė trys įprasti gripo simptomai
26-erių Kieranas Shingleris 2022 m. laužų vakaro šventės metu pajuto galvos ir gerklės skausmą bei susidūrė su sloga. Po neigiamo COVID-19 testo jis ir jo draugė, 26-erių Abbie Henstock, manė, kad tai paprastas gripas.
Vis tik po kelių savaičių Kierano būklė pablogėjo – jis nebegalėjo valgyti. Šeimos gydytojas patarė kreiptis į Warringtono ligoninę (Češyras), kur iš pradžių buvo įtartas meningitas. Tačiau kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimas atskleidė, kad tai – smegenų auglys.
Vėliau Kieranas buvo perkeltas į Waltono centrą Liverpulyje, kur jam buvo atliktos keturios procedūros, įskaitant biopsiją. Rezultatai parodė – jis serga trečiojo laipsnio astrocitoma, turi greitai augantį vėžinį naviką.
Po radioterapijos ir chemoterapijos gydymo, kuris iš pradžių sumažino naviką, nauji tyrimai parodė, kad jis vėl pradėjo augti.
Atsižvelgdamas į savo diagnozę, Kieranas iš Warringtono sakė: „Kai man buvo diagnozuotas smegenų auglys, buvau išsigandęs, supykęs ir nuolat klausdavau savęs, kodėl taip atsitiko.“
Jis pridūrė: „Be draugų ir šeimos, ypač mamos ir Abbie, paramos nebūčiau išgyvenęs pastaruosius kelerius metus.
Jie visada stengėsi mane prioretizuoti ir aš jiems už tai būsiu amžinai dėkingas. Abbie ypač man padėjo ir liko stipri, kai praėjusiais metais netekau mamos. Be jos nebūčiau ten, kur esu šiandien.“
Kieranas kovojo su gripui būdingais simptomais – nuovargiu, stipriais galvos skausmais, užgulusia nosimi ir gerklės skausmu.
Prireikė ne vienos operacijos
Abbie, komunikacijos specialistė iš Warringtono, sakė: „Kieranui tiesiog negerėjo – jis vemdavo ir kentėjo nuo nepakeliamų galvos skausmų. Iš tiesų, jis buvo labai geros fizinės formos, dalyvavo triatlone, sportavo, todėl mes žinojome, kad vyksta kažkas labai negero.“
Lapkričio 21 d. Kierano mama Lisa (mirė praėjusiais metais, būdama 52-ejų) susisiekė su gydytoju, kuris patarė kreiptis į Warringtono ligoninę. Ten atliktas KT tyrimas parodė smegenų auglį ir jis buvo skubiai nugabentas į Waltono centrą Liverpulyje.
Abbie pasakojo: „Kieranui buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas (MRT), ir mums pasakė, kad navikas trukdo skysčiui patekti į stuburą. Jie sakė, kad reikės skubios endoskopinės trečiosios ventrikulostomijos (ETV) – procedūros, naudojamos hidrocefalijai, kai smegenyse kaupiasi skystis, gydyti.“
Operacija buvo sėkminga ir Kieranas pradėjo sveikti. Vėliau jam atlikta kraniotomija – siekiant sumažinti naviką ir paimti biopsiją. Po šios operacijos jis vis dar kenčia nuo trumpalaikės atminties praradimo, kas yra įprastas šalutinis poveikis.
Laukdamas biopsijos rezultatų, Kieranas pradėjo karščiuoti ir patyrė stiprius skausmus. Paaiškėjo, kad ETV nepavyko, todėl buvo atlikta dar viena operacija – įdėtas išorinis šuntas skysčiui nukreipti.
2022 m. gruodžio 29 d., likus vos valandai iki operacijos, kurios metu turėjo būti įdėtas nuolatinis šuntas, šeima gavo žinią, kad jis serga trečiojo laipsnio astrocitoma.
Abbie prisimena: „Iki tol jie mums nebuvo pasakę biopsijos rezultatų dėl artėjančių Kalėdų. Vis tik gruodžio 29 d. sužinojome, kad tai vėžys – greitai augantis navikas, bet jie negalėjo tiksliai nustatyti stadijos. Po valandos jis jau buvo operuojamas. Viską prisimenu kaip per miglą.“
Skyrė radioterapiją ir chemoterapiją
2023 m. sausio 5 d. Kieranas susitiko su onkologu Liverpulio Clatterbridge vėžio centre. Jam buvo paskirta 30 radioterapijos ir chemoterapijos sesijų, kurios baigėsi tų pačių metų vasarį. MRT ir KT tyrimai parodė, kad navikas mažėja.
Po mėnesio pertraukos, kad galėtų pailsėti, Kieranas pradėjo dar šešis stipresnės chemoterapijos ciklus. Visgi 2023 m. liepą buvo pranešta, kad gydymas nebepadeda ir navikas vėl auga.
Abbie sakė: „Kai sužinojome, kad navikas vėl pradėjo augti, Kieranui buvo paskirta kita chemoterapija. Tyrimai parodė, kad ji veikia, ir navikas vėl pradėjo mažėti.“
2023 m. lapkritį gydymą teko nutraukti dėl kepenų pažeidimo požymių. Kadangi kepenys gali atsinaujinti, buvo padaryta pertrauka, o tyrimai rodė, jog navikas toliau traukiasi.
Abbie pasakojo: „Kiekvieną kartą, kai kas tris mėnesius eidavome į tyrimus, mums sakydavo, kad navikas vis mažėja. Jis buvo 5,5 cm, o mažiausias dydis – 0,35 cm po 19 mėnesių be gydymo!“
Visgi paskutinis tyrimas, atliktas 2025 m. birželį, parodė, kad navikas vėl pradėjo augti.
Pora sukūrė lėšų rinkimo puslapį „Kieran’s Krew“. Iš pradžių jis buvo skirtas paramai smegenų auglių labdaros organizacijoms, bet vėliau išaugo į platesnę veiklą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!