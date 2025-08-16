Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šiaulietė Ineta Jokubauskienė gydytis onkologinės ligos važinėja į Vilnių. Išlaidų yra ne tik kelionėms, bet ir vaistams.
„Pusmečiui gydymui mes skaičiavome, kad tūkstantis eurų išėjo. Čia su kompensuojamais vaistais“, – sakė moteris.
Ineta iš kitų, tokių pat kaip ji ligonių, sužinojo, kad susirgus vėžiu paramos galima kreiptis į savivaldybę, bet Šiaulių valdžia jai skirti atsisakė – neva per gerai gyvena.
„Mūsų pajamos turėjo būt vienam asmeniui 550 eurai. Kadangi tuo metu vyras dirbo viršvalandžius – nes tikrai reikia pinigų, reikia važinėtis į Vilnių, taipogi vaistams – mes viršijome tą limitą“, – pasakojo šiaulietė.
Šiaulių mieste gyvenanti moteris piktinasi, kad tokias pat pajamas kaip ji gaunantys Šiaulių rajono gyventojai išmokas gauna.
„Pavyzdžiui, Kuršėnai, Radviliškis – jie gauna tas paramas“, – sakė Ineta.
„Pas mus gali kreiptis asmuo, onkologinio susirgimo metu gaunantis pajamas ne didesnes kaip 4 VRP (valstybės remiamos pajamos – red. past.). VRP dydis šiais metais yra 221 euras“, – aiškino Šiaulių rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Šiuparienė.
Taigi, gaunantys beveik 900 eurų – kone dukart didesnę pajamų sumą nei leidžiama kompensacijos prašančiam šiauliečiui.
„Jei visi negaunam, tai visi negaunam. Bet kai netoli sėdi, netoli mūsų miestelio ir girdim tokią neteisybę, tai yra be galo skaudu. Mes jaučiamės nuskriausti, nesuprasti, nepriimti“, – guodėsi Ineta.
Teisinasi, kad biudžetas ribotas
Šiaulių valdžia teisinasi – miesto biudžetas ribotas, bet paramos skyrimo tvarką sutiktų keisti.
„Jeigu esi vienas gyventojas, siekia kiek daugiau nei 700 eurų, jeigu gyveni kartu, siekia apie 550 eurų. Tai ką noriu paminėti šiame kontekste, čia turbūt yra ta demokratinė vieta, kur gali būti inicijuojami pokyčiai, nes būtent taryba nusprendžia, koks tas pajamų dydis yra, kurį galima nustatyti“, – kalbėjo Šiaulių miesto vicemeras Justinas Švėgžda.
„Kelios savivaldybės yra gerieji pavyzdžiai – tai tarkim Pakruojis, Plungė, Kupiškis, Skuodas – kur ir dabar, bent jau aktyvaus gydymo metu, nevertina žmogaus pajamų“, – sakė Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentė Neringa Čiakienė.
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija jau ne vienerius metus prašo savivaldybes taisyti paramos sergantiesiems vėžiu tvarką.
„Didesnės savivaldybės, nors jos ir turtingesnės, tačiau su sudėtingais iššūkiais susiduriančiais žmonėmis, yra mažiau jautrios ir mažiau atliepia jų poreikius“, – tikino asociacijos prezidentė.
Reikalauja pateikti išlaidų kvitus
Vienos savivaldybės skiria išmokas, o kitos kompensuoja išlaidas, kai ligonis pateikia surinktus išlaidų kvitus. Tokių čekių reikalauja kas trečia – 18 iš 60 – savivaldybė.
„Žmonės paprastai nekaupia čekių už pusę metų. Kiti, kurie kaupia, tai čekiai jau būna išblukę. Jeigu degalinių čekius kaupiat, tai matot, kad po trijų mėnesių juose nieko neįžiūrėsi“, – sakė N. Čiakienė.
Net jei ir surinkai čekiukus, paramą skirtinguose rajonuose gausi skirtingą. Pavyzdžiui, Vilniaus rajone – per 2000 eurų, o Klaipėdoje – kiek daugiau nei 200 eurų. O kai kuriose savivaldybėse susirgę pirmos ir antros stadijos vėžiu paramos iš viso negauna.
„Kauno miesto savivaldybė, Kretingos rajono ir Raseinių rajono savivaldybės vis dar taiko, kad ne visi onkologiniai pacientai gali kreiptis, o tik tie, kas serga trečia, ketvirta stadija“, – teigė N. Čiakienė.
„Mes nesam didelė šalis, esam tikrai pakankamai maža šalis ir aš manau, kad vienodos sąlygos turėtų būti visiems onkologiniams, tiek sunkiai sergantiems pacientams“, – sakė Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkė.
Vienodinti sąlygų neplanuoja
Savivaldybių asociacija vienodinti sąlygų paramai sergantiems vėžiu neplanuoja.
„Savivaldybės skirtingos pagal savo finansinį pajėgumą, pagal savo dydžius. Vieni metai būna geresni, kiti būna blogesni. Tačiau, kad galbūt sprendimo variantas galimas toks, kad POLOS organizacija kalbėtųsi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jog būtent ministerija pati galėtų skirti vienas ar kitas išmokas“, – kalbėjo Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nelinkusi kištis į paramą onkologiniams ligoniams.
„Jei kriterijai būtų nustatomi įstatyminiu lygmeniu, tai ribotų savivaldybių savarankiškumą. Juolab išskirti tik asmenis, sergančius onkologinėmis ligomis, būtų socialiai neteisinga“, – komentavo ministerijos atstovai.
Seimo sveikatos reikalų komitetas, anot jo vadovės, vienodinti reikalavimus paramai gauti imtųsi tuomet, jei kas nors kreiptųsi.
