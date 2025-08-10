Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

33-ejų brolį nuo vėžio palaidojusi sesuo įspėja kitus: tai turi žinoti kiekvienas

2025-08-10 16:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 16:25

33-ejų metų anglas Benjaminas Millardas du kartus per dieną eidavo į sporto salę ir jam buvo diagnozuotas 4 stadijos žarnyno vėžys – jis mirė prieš pat 34-ąjį gimtadienį. Dabar jo sesuo nori įspėti kitus, kokia klastinga gali būti ši liga.

0

Benjaminas mirė praėjus vos aštuoniems mėnesiams nuo diagnozės – tai įvyko likus kelioms dienoms iki jo 34-ojo gimtadienio. Nors nuo netekties praėjo jau šešeri metai, jo sesuo Abby nusprendė, kad jo istorija turi būti išgirsta. Ji įkūrė iniciatyvą „The Bowel Movement“ ir iki šiol aktyviai šviečia visuomenę apie žarnyno vėžio pavojus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai svarbu užginčyti klaidingą sampratą, kad jauni žmonės neserga žarnyno vėžiu. Ankstyva diagnostika gali išgelbėti gyvybes, o šeimos gydytojai turi būti atidūs net ir jauniems pacientams“, – pabrėžia ji.

Abby ne tik dalyvauja informacinėse kampanijose ir rengia paskaitas, bet ir kalba žiniasklaidai, dalijasi įrašais socialiniuose tinkluose, siekdama, kad žmonės nebijotų kalbėti net apie jautrias temas.

Žarnyno vėžys Jungtinėje Karalystėje yra antra dažniausia mirties nuo vėžio priežastis. Medicinos ekspertai primena – kuo anksčiau liga diagnozuojama, tuo didesnės išgyvenimo galimybės.

„Kol gyva, kalbėsiu apie tai. Tikiu, kad tylėjimas kainuoja gyvybes. Jei bent vienas žmogus, išgirdęs Benjamino istoriją, kreipsis į gydytojus ir bus išgelbėtas – vadinasi, mano brolio mirtis nebuvo beprasmiška“, – sako Abby.

Atrodė sveikas

Kaip pasakoja sesuo, iš pirmo žvilgsnio Benjaminas atrodė visiškai sveikas – sportavo, prižiūrėjo save, jautėsi gerai. Tačiau jam nepasireiškė įprasti žarnyno vėžio simptomai.

„Jis tikrai rūpinosi savo kūnu ir buvo sveikas – bent jau taip atrodė. Tad kai jam, vos 33-ejų, nustatė ketvirtos stadijos progresavusį vėžį su labai prasta prognoze, mus visus tai sukrėtė. Išgirsti tokią žinią buvo baisu – sunku buvo patikėti, kad tai vyksta su tokiu stipriu žmogumi“, – sako Abby.

Pagal Benjamino istoriją buvo sukurtas buvusio BBC korespondento Clintono Rogerso filmas. Jo tikslas – paskatinti žmones pastebėti simptomus ir nedelsti kreiptis į gydytojus.

Kolorektalinis chirurgas Paulas Mackey filme pabrėžia: „Žmonės nenori kalbėti apie savo žarnyno simptomus ir tualeto įpročius, ir tai yra didelė problema. Jei nuolat kraujuojate ar jūsų žarnyno įpročiai keičiasi, nelaukite – išsitirkite.“

