TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„La Liga“ naujokų registracijos chaosas: pusė žaidėjų vis dar negavo leidimo žaisti

2025-08-09 16:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 16:48

2025–2026 metų „La Liga“ startas paženklintas dar neregėta administracine suirute – likus vos šešioms dienoms iki sezono pradžios, daugiau nei pusė naujų žaidėjų vis dar neturi oficialaus statuso ir negali atstovauti savo klubams čempionato starte.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

0

Perėjimų rinkoje įkaitusi atmosfera šiais metais išsiplėtė iš sportinės aikštės į biurokratinių taisyklių džiungles: klubai kovoja su atlyginimų lubomis, finansinio sąžiningumo reikalavimais ir nuolatiniais pokyčiais „La Liga“ administracijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bene daugiausiai su tuo problemų turi „Barcelona“. Marcusas Rashfordas, Joanas Garcia, Gerardas Martinas, Wojciechas Szczesny, Hectoras Fortas, Marcas Bernalas ir Roony Bardghji vis dar laukia registracijos. Finansinės taisyklės ir vėluojantis VIP ložių auditavimas stabdo procesą, o Inigo Martinezo išvykimas į Saudo Arabiją tik iš dalies sumažino spaudimą, bet problemų neišsprendė.

Tuo tarpu Madrido „Real“ stovykloje – visiška ramybė. Iš naujų keturių žaidėjų jie tris jau užregistravo – Trentą Alexanderį-Arnoldą, Deaną Huijseną ir Alvaro Carrerasą, o Franco Mastantuonas liks neregistruotas iki 18-ojo gimtadienio.

„Atletico Madrid“ ir „Athletic“ savo naujokus užregistravo laiku, tačiau likusios komandos, tokios kaip „Getafe“, „Levante“, „Elche“, „Celta“, „Espanyol“ ir „Real Oviedo“ rimtai stringa. Kai kurios iš jų neregistravo nė vieno iš atvykusių žaidėjų.

Iš viso iš 104 perėjimų šią vasarą, tik apie pusė, 50 žaidėjų, kol kas sėkmingai gavo leidimą žaisti pirmąją sezono savaitę. Klubų atstovai ir sirgaliai kritikavo „La Liga“ vadovybę dėl neaiškiai ir lėtai keičiamų taisyklių, papildomų reikalavimų ir biurokratinių vėlavimų, kurie tapo kasmetiniu futbolo galvos skausmu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

