Kei Nishikori po neištikimybės skandalo patyrė pralaimėjimą Sinsinatyje

K. Nishikori mačo pradžioje panaikino 3 geimų deficitą (0:3, 3:3), o septintajame geime galėjo netgi perimti iniciatyvą, tačiau nerealizavo „break pointo“. Aštuntajame geime „break pointą“ iššvaistė ir argentinietis, tačiau dvyliktajame geime jis laimėjo japono padavimų seriją ir užbaigė setą.
Antrajame sete japonas „break pointų“ neturėjo ir jautė spaudimą savo padavimų metu. Šeštajame geime K. Nishikori dar atsilaikė, bet aštuntajame geime argentinietis „break pointų“ nebešvaistė ir netrukus įtvirtino pergalę.
Buvusi ketvirtoji pasaulio raketė šiame mače padarė 22 neišprovokuotas klaidas, o jo varžovas – tik 10.
K. Nishikori tai buvo pirmas mačas po atskleisto neištikimybės skandalo – japonas apgaudinėjo žmoną ir turėjo meilužę. Dar 2022 m. K. Nishikori Havajuose susitiko su Japonijos modeliu Azuki Oguchi. K. Nishikori tuo metu jau buvo vedęs, o A. Oguchi turėjo vaikiną, bet jiems tai nerūpėjo.
2023 m. A. Oguchi vaikinas išsiaiškino, kas čia vyksta ir įsiuto, bet K. Nishikori pasamdė teisininkus, kad šie susitartų su A. Oguchi vaikinu ir romanas būtų nuslėptas nuo visuomenės. 2023 m. pabaigoje K. Nishikori ir A. Oguchi nustojo susitikinėti, bet 2024 m. savo romaną atnaujino. K. Nishikori modeliui neva aiškino, kad jis savo žmonos nebemyli ir neišsiskiria su ja tik dėl vaikų.
„Nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriems sukėliau nepatogumų – teniso gerbėjų, asociacijų, rėmėjų ir kitų su susijusių asmenų – dėl savo nesąžiningo elgesio, kuris sukėlė rūpesčių ir nusivylimą. Taip pat labai gailiuosi, kad įskaudinau savo žmoną, vaikus ir kiekvieną iš tėvų.
Nuo šiol, kaip atsakingas visuomenės narys, skirsiu visą dėmesį teniso varžyboms ir rezultatams. Darysime viską, kad atgautume jūsų pasitikėjimą“, – rašė K. Nishikori.
K. Nishikori ilgametę savo merginą Mai Yamauchi vedė 2020 m. gruodį. Pora susilaukė 2 vaikų.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
