18-metė Victoria Mboko įspūdingai įveikė Naomi Osaką ir tapo WTA 1000 turnyro Kanadoje čempione

Ne vieną netikėtumą šiame turnyre pateikusi V. Mboko (WTA-24) per 2 val. 5 min. 2:6, 6:4, 6:1 įveikė keturių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionę Naomi Osaką (WTA-25) ir iškovojo pirmąjį WTA titulą karjeroje.
V. Mboko tapo tik trečiąja čempione iš Kanados šiame turnyre atvirojo teniso eros laikotarpiu po Faye Urban 1969 metais ir Biancos Andreescu 2019-aisiais. Ji taip pat yra tik trečia vardinį kvietimą gavusi žaidėja po Marijos Šarapovos (Sinsinatis 2011 m.) ir Biancos Andreescu („Indian Wells“ 2019 m.)., laimėjusi WTA 1000 turnyrą nuo tada, kai ši serija pradėta 2009 metais.
In good company 🤝
Victoria Mboko becomes the second-youngest player in the Open Era to defeat four Grand Slam
champions in a single tournament, older only than Serena Williams at the US Open 1999.#OBN25 pic.twitter.com/60jJ0oPx1p— wta (@WTA) August 8, 2025
Pirmą kartą WTA finale žaidusi V. Mboko neleido 27-erių N. Osakai laimėti pirmojo turnyro po 2021 m. „Australian Open“ čempionato, palauždama japonę, kuri nuo sugrįžimo po motinystės atostogų 2024 m. pradžioje vis dar ieškojo stabilumo savo žaidime.
Sezoną pradėjusi už pirmojo 300-uko ribos, o šią savaitę pradėjusi būdama 85-oje vietoje WTA reitinge, V. Mboko dabar pakils į 34-ą poziciją.
V. Mboko finale realizavo aštuonias iš devynių susikurtų „break point“ galimybių ir pasiekė ketvirtą pergalę šią savaitę prieš „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempiones.
Antrajame rate ji eliminavo buvusią „Australian Open“ čempionę Sophią Kenin, ketvirtfinalyje įveikė dabartinę „Roland Garros“ čempionę Coco Gauff, o pusfinalyje nugalėjo buvusią Vimbldono čempionę Eleną Rybakiną.
„Tai neįtikėtina akimirka, – sakė V. Mboko. – Žodžiais sunku nusakyti, kaip viskas šiandien klostėsi.“
Diena prasidėjo magnetinio rezonanso tyrimu dėl dešinės riešo traumos, patirtos pusfinalyje, o baigėsi pergale po pralaimėto pirmojo seto prieš vieną iš vaikystės herojų.
Victoria Mboko after beating Osaka to win 1st WTA 1000 title in Montreal
“I wanna thank Naomi for an incredible match. I’ve always looked up to her when I was really little. It’s great to play with such an amazing player like you” 🥹
pic.twitter.com/Cd0JaYbod— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025
„Manau, kad kai pasiekiau pergalę ir pamačiau tiek daug žmonių atsistojusių bei plojančių man, tai buvo tarsi siurrealus išgyvenimas, – kalbėjo V. Mboko. – Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad kažkas tokio gali įvykti taip staiga. Manau, tai tik įrodo, kad tavo svajonės yra arčiau, nei atrodo.“
Pirmajame sete demonstravusi savo geriausią jėgą ir tikslumą, N. Osaka neleido nepatyrusiai varžovei turėti daug erdvės. Ji anksti perėmė iniciatyvą, išsiveržė į priekį 3:0 ir laimėjo setą, kai V. Mboko dviem netaikliais smūgiais iš dešinės antrą kartą pralaimėjo savo padavimą.
Antrajame sete situacija apsivertė – abi žaidėjos kartu pralaimėjo net septynis padavimus. N. Osakai pasimetus, V. Mboko laimėjo jos padavimą „sausai“ ir išsiveržė į priekį 5:2.
Vis dėlto tada V. Mboko padarė tris dvigubas klaidas ir pralaimėjo geimą, o N. Osaka tuo pasinaudojo ir savo padavimą laimėjo užtikrintai. Lemiamu metu V. Mboko žaidė tiksliau ir kitame geime sugebėjo užbaigti setą savo naudai.
Trečią setą N. Osaka pradėjo pralaimėdama padavimą „sausai“ ir atrodė praradusi motyvaciją.
Nors V. Mboko nesugebėjo iš karto įtvirtinti pranašumo, japonė trečiojo geimo metu pralaimėjo savo padavimyų seriją ir gavo įspėjimą už tai, kad iš nervų smūgiavo kamuoliuką aukštyn.
Po to sekė penki laimėti V. Mboko geimai iš eilės.
The winning moment ✨
Victoria Mboko captures her first WTA title in Montreal, defeating Osaka 2-6, 6-4, 6-1.#OBN25 pic.twitter.com/OveLB47YMZ— wta (@WTA) August 8, 2025
Į turnyrą atvykusi būdama kaip 49-a pasaulio raketė, N. Osaka Monrealyje atrodė atgavusi energiją po pasikeitimų trenerių štabe, tačiau ji nesugebėjo išlaikyti pozityvaus nusiteikimo, kai V. Mboko ėmė nuo jos tolti.
„Tai šiek tiek juokinga. Šįryt buvau labai dėkinga. Nežinau, kodėl mano emocijos taip greitai pasikeitė, bet esu laiminga, kad žaidžiau finale, – sakė N. Osaka. – Manau, Victoria žaidė tikrai gerai.“
N. Osaka buvo tokios prastos nuotaikos, kad per apdovanojimų ceremoniją net nepasisveikino varžovės.
Naomi Osaka after losing to Victoria Mboko in Montreal final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025
“I don’t really wanna take up too much time. I’ll just say thank you to everyone. Thank you to my team, the ball kids, organizers, & volunteers. I hope you guys had a good night.”
pic.twitter.com/2FG17imqmK
Kai V. Mboko praleis jau prasidėjusį Sinsinačio turnyrą, N. Osaka nekantriai laukia, kaip jai seksis paskutinėje repeticijoje prieš „US Open“ čempionatą.
„Jaučiau, kad galėjau žaisti geriau, bet nesu tikra, kokiu aspektu... Bus įdomu pamatyti, koks bus mano kitas mačas ir kaip jame pasirodysiu“, – sakė N. Osaka.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Monrealyje prizų fondą sudarė beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
