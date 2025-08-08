Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

18-metė Victoria Mboko įspūdingai įveikė Naomi Osaką ir tapo WTA 1000 turnyro Kanadoje čempione

2025-08-08 10:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 10:04

Monrealyje (Kanada) baigėsi elitinis WTA 1000 serijos „Omnium Banque Nationale presente par Rogers“ moterų teniso turnyras, kuriame fantastiškai savo kurtą pasaką užbaigė 18-metė Kanados tenisininkė Victoria Mboko.

Victoria Mboko | Scanpix nuotr.

Victoria Mboko | Scanpix nuotr.

0

Ne vieną netikėtumą šiame turnyre pateikusi V. Mboko (WTA-24) per 2 val. 5 min. 2:6, 6:4, 6:1 įveikė keturių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionę Naomi Osaką (WTA-25) ir iškovojo pirmąjį WTA titulą karjeroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Mboko tapo tik trečiąja čempione iš Kanados šiame turnyre atvirojo teniso eros laikotarpiu po Faye Urban 1969 metais ir Biancos Andreescu 2019-aisiais. Ji taip pat yra tik trečia vardinį kvietimą gavusi žaidėja po Marijos Šarapovos (Sinsinatis 2011 m.) ir Biancos Andreescu („Indian Wells“ 2019 m.)., laimėjusi WTA 1000 turnyrą nuo tada, kai ši serija pradėta 2009 metais.

Pirmą kartą WTA finale žaidusi V. Mboko neleido 27-erių N. Osakai laimėti pirmojo turnyro po 2021 m. „Australian Open“ čempionato, palauždama japonę, kuri nuo sugrįžimo po motinystės atostogų 2024 m. pradžioje vis dar ieškojo stabilumo savo žaidime.

Sezoną pradėjusi už pirmojo 300-uko ribos, o šią savaitę pradėjusi būdama 85-oje vietoje WTA reitinge, V. Mboko dabar pakils į 34-ą poziciją.

V. Mboko finale realizavo aštuonias iš devynių susikurtų „break point“ galimybių ir pasiekė ketvirtą pergalę šią savaitę prieš „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempiones.

Antrajame rate ji eliminavo buvusią „Australian Open“ čempionę Sophią Kenin, ketvirtfinalyje įveikė dabartinę „Roland Garros“ čempionę Coco Gauff, o pusfinalyje nugalėjo buvusią Vimbldono čempionę Eleną Rybakiną.

„Tai neįtikėtina akimirka, – sakė V. Mboko. – Žodžiais sunku nusakyti, kaip viskas šiandien klostėsi.“

Diena prasidėjo magnetinio rezonanso tyrimu dėl dešinės riešo traumos, patirtos pusfinalyje, o baigėsi pergale po pralaimėto pirmojo seto prieš vieną iš vaikystės herojų.

„Manau, kad kai pasiekiau pergalę ir pamačiau tiek daug žmonių atsistojusių bei plojančių man, tai buvo tarsi siurrealus išgyvenimas, – kalbėjo V. Mboko. – Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad kažkas tokio gali įvykti taip staiga. Manau, tai tik įrodo, kad tavo svajonės yra arčiau, nei atrodo.“

Pirmajame sete demonstravusi savo geriausią jėgą ir tikslumą, N. Osaka neleido nepatyrusiai varžovei turėti daug erdvės. Ji anksti perėmė iniciatyvą, išsiveržė į priekį 3:0 ir laimėjo setą, kai V. Mboko dviem netaikliais smūgiais iš dešinės antrą kartą pralaimėjo savo padavimą.

Antrajame sete situacija apsivertė – abi žaidėjos kartu pralaimėjo net septynis padavimus. N. Osakai pasimetus, V. Mboko laimėjo jos padavimą „sausai“ ir išsiveržė į priekį 5:2.

Vis dėlto tada V. Mboko padarė tris dvigubas klaidas ir pralaimėjo geimą, o N. Osaka tuo pasinaudojo ir savo padavimą laimėjo užtikrintai. Lemiamu metu V. Mboko žaidė tiksliau ir kitame geime sugebėjo užbaigti setą savo naudai.

Trečią setą N. Osaka pradėjo pralaimėdama padavimą „sausai“ ir atrodė praradusi motyvaciją.

Nors V. Mboko nesugebėjo iš karto įtvirtinti pranašumo, japonė trečiojo geimo metu pralaimėjo savo padavimyų seriją ir gavo įspėjimą už tai, kad iš nervų smūgiavo kamuoliuką aukštyn.

Po to sekė penki laimėti V. Mboko geimai iš eilės.

Į turnyrą atvykusi būdama kaip 49-a pasaulio raketė, N. Osaka Monrealyje atrodė atgavusi energiją po pasikeitimų trenerių štabe, tačiau ji nesugebėjo išlaikyti pozityvaus nusiteikimo, kai V. Mboko ėmė nuo jos tolti.

„Tai šiek tiek juokinga. Šįryt buvau labai dėkinga. Nežinau, kodėl mano emocijos taip greitai pasikeitė, bet esu laiminga, kad žaidžiau finale, – sakė N. Osaka. – Manau, Victoria žaidė tikrai gerai.“

N. Osaka buvo tokios prastos nuotaikos, kad per apdovanojimų ceremoniją net nepasisveikino varžovės.

Kai V. Mboko praleis jau prasidėjusį Sinsinačio turnyrą, N. Osaka nekantriai laukia, kaip jai seksis paskutinėje repeticijoje prieš „US Open“ čempionatą.

„Jaučiau, kad galėjau žaisti geriau, bet nesu tikra, kokiu aspektu... Bus įdomu pamatyti, koks bus mano kitas mačas ir kaip jame pasirodysiu“, – sakė N. Osaka.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Monrealyje prizų fondą sudarė beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

