Įsibėgėjusios tinklininkės Paulikienė ir Raupelytė Austrijoje pateko į aštuntfinalį

Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pratęsė sėkmingą pasirodymą Badene (Austrija) vykstančiame „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre ir prasibrovė tarp 16 geriausių komandų.
Lietuvos olimpietės dramatiškame F grupės pusfinalyje 1-2 (18:21, 21:18, 15:17) pralaimėjo suomėms Niinai Ahtiainen ir Taru Lahti-Liukkonen, bet vietą atkrintamosiose varžybose išplėšė 2-0 (21:13, 21:18) įveikdamos šveicares Annique Niederhauser ir Menią Bentele.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate M. Paulikienė ir A. Raupelytė 2-0 (23:21, 21:15) palaužė penktas pagal skirstymą olandes Emi van Driel ir Wies Bekhuis.
Tuo pačiu lietuvės šioms olandėms atsirevanšavo už nesėkmę liepos viduryje vykusiame CEV Tautų taurės finaliniame etape.
Penktadienį dėl vietos ketvirtfinalyje Lietuvos paplūdimio tinklininkės žais su prancūzėmis Lezana Placette ir Alexia Richard.
Prasčiau Austrijoje sekėsi kitai Lietuvos porai Danielei Kvedaraitei ir Jekaterinai Kovalskajai. Lietuvės E grupės pusfinalyje 0-2 (21:23, 17:21) nusileido ukrainietėms Valentynai Davidovai ir Anhelinai Khmil, o akistatoje dėl trečiosios vietos 1-2 (18:2121:18, 11:15) pralaimėjo ispanėms Anai Vegarai ir Sofiai Gonzalez.
Vyrų kvalifikacijoje savo jėgas išbandė dvi Lietuvos poros. Pirmajame rate Artūras Vasiljevas ir Robertas Juchnevičius po dramatiškos kovos 1-2 (31:29, 14:21, 13:15) pralaimėjo brazilams Gustavo Carvalhaesui ir Vitorui Felipei, o Arnas Rumševičius su Karoliu Palubinsku 0-2 (19:21, 15:21) turėjo pripažinti austrų Robino Seidlo ir Alexanderio Huberio pranašumą.
Bendrą turnyro Austrijoje prizų fondą sudaro 150 tūkst. JAV dolerių.
