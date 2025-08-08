Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kauno fechtuotojoms – bronza Tarptautinėse vaikų žaidynėse Taline

2025-08-08 09:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 09:37

2025 m. rugpjūčio 6–7 d. Taline (Estija) vyko Tarptautinės vaikų žaidynės, kuriose dalyvavo Kauno fechtuotojų delegacija. Jaunieji sportininkai rungėsi špaga tiek asmeninėse, tiek komandinėse varžybose.

Tarptautinės vaikų žaidynės Taline | Organizatorių nuotr.

0

Mergaičių komanda – Beatričė Žilionytė, Veronika Klivytė ir Smiltija Serbentaitė – atkrintamosiose varžybose dramatiškai 43:42 įveikė Ukrainos rinktinę. Kovoje dėl patekimo į finalą kaunietės 27:45 nusileido Estijos-1 komandai, tačiau mažajame finale dėl bronzos užtikrintai 45:39 nugalėjo Austrijos ekipą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asmeninėse varžybose geriausiai sekėsi Beatričei Žilionytei. Pogrupyje ji laimėjo 4 kovas iš 6, atkrintamosiose praleido pirmąjį ratą, tačiau kovoje dėl patekimo į aštuntuką 13:15 nusileido estei A. Rosen ir galutinėje įskaitoje užėmė 9-ą vietą tarp 23 dalyvių.

Veronika Klivytė, pogrupyje iškovojusi 2 pergales, ir Smiltija Serbentaitė, pogrupį pabaigusi be pergalių, atkrintamosiose suklupo jau pirmajame rate ir galutinėje įskaitoje užėmė atitinkamai 19-ą ir 21-ą vietas.

Berniukų varžybose sėkmė buvo kuklesnė. Asmeninėse rungtyse Simonas Lalas ir Algirdas Palčinskas laimėjo pirmojo rato kovas, tačiau tarp aštuonių geriausiųjų nepateko – užėmė atitinkamai 15-ą ir 16-ą vietas iš 25 dalyvių. Emilijus Bobina pogrupyje laimėjo dvi kovas, bet atkrintamosiose pralaimėjo pirmąją dvikovą ir galutinėje įskaitoje liko 20-as.

Komandinėse varžybose berniukų ekipa 30:45 nusileido Estijos-1 komandai, tačiau kovoje dėl vietų net 45:24 pranoko Vengrijos jaunųjų talentų rinktinę.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno miesto savivaldybei ir sporto mokyklai „Gaja“ už nuolatinį palaikymą, rūpestį ir galimybę jauniems talentams dalyvauti Tarptautinėse vaikų žaidynėse. Jūsų indėlis į mūsų sportininkų ugdymą ir jų keliones į tarptautines varžybas yra neįkainojamas.

 

