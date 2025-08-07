Lietuvos lankininkai sužibėjo Europos čempionate: medaliai, rekordai ir puikūs pasirodymai

Lietuvos komandos medaliai EFAC 2025
Lietuvos lankininkai EFAC 2025 varžybose iškovojo iš viso 11 medalių – 4 aukso, 5 sidabro ir 2 bronzos – įvairiose amžiaus grupėse ir lankų klasėse. Tokio gausaus medalių derliaus dar nebūta – komandos meistriškumą įrodo ne vienas išskirtinis laimėjimas:
Auksas (4) – Europos čempionai:
Paulius Pocius – auksas AMFS-R (suaugusių vyrų „Freestyle Recurve“) klasėje, 1-oji vieta (iš 9 dalyvių).
Lolita Žaliauskienė – auksas VFBB-R (veteranių moterų „Barebow Recurve“) klasėje, 1-oji vieta (iš 3 dalyvių).
Egidijus Sekorskas – auksas VMBB-C (veteranų vyrų „Barebow Compound“) klasėje, 1-oji vieta (iš 1 dalyvio).
Ernestas Pocius – auksas JMBH-R (jaunių vyrų „Bowhunter Recurve“) klasėje, 1-oji vieta (iš 3 dalyvių).
Sidabras (5):
Tomas Pocius – sidabras AMHB (suaugusių vyrų istorinio lanko) klasėje, 2-oji vieta (iš 4 dalyvių).
Neringa Karpavičienė – sidabras AFBU (suaugusių moterų „Bowhunter Unlimited“) klasėje, 2-oji vieta (iš 3 dalyvių).
Arnoldas Jurgaitis – sidabras VMBU (veteranų vyrų „Bowhunter Unlimited“) klasėje, 2-oji vieta (iš 5 dalyvių).
Aivaras Balsys – sidabras CMBH-R (jaunučių berniukų „Bowhunter Recurve“) klasėje, 2-oji vieta (iš 4 dalyvių).
Edita Astapovičienė – sidabras VFBB-R (veteranių moterų „Barebow Recurve“) klasėje, 2-oji vieta (iš 3 dalyvių).
Bronza (2):
Halina Radvilienė – bronza VFBB-R (veteranių moterų „Barebow Recurve“) klasėje, 3-ioji vieta (iš 3 dalyvių).
Jurij Gorbunov – bronza VMLB (veteranų vyrų ilgasis lankas) klasėje, 3-ioji vieta (iš 4 dalyvių).
Nauji Lietuvos rekordai
Be medalių, Lietuvos lankininkai čempionate pagerino net 10 Lietuvos rekordų. Šie rezultatai atspindi aukštą komandos meistriškumo lygį:
Paulius Pocius (AMFS-R) – pasiekė 3 naujus rekordus savo grupėje: Animal rungtyje – 544 tšk., Field rungtyje – 492 tšk., Hunter rungtyje – 505 tšk. (visi – nauji Lietuvos rekordai).
Neringa Karpavičienė (AFBU) – 2 nauji rekordai: Field rungtyje – 495 tšk., Hunter rungtyje – 509 tšk.
Rūtavilė Pauliukaitė (AFBB-R) – 2 nauji rekordai: Field rungtyje – 353 tšk., Hunter rungtyje – 370 tšk.
Ernestas Pocius (JMBH-R) – 2 nauji jaunimo rekordai: Field rungtyje – 299 tšk., Hunter rungtyje – 324 tšk.
Andrius Vaskinas (AMBH-R) – 1 naujas rekordas: Field rungtyje – 352 tšk.
Šie rekordiniai pasiekimai – puikus mūsų lankininkų progreso įrodymas. Pavyzdžiui, N. Karpavičienės rekordiniai šūviai tiesiogiai prisidėjo prie jos iškovoto sidabro medalio, o P. Pocius, pasiekęs rekordus visose rungtyse, užtikrintai tapo Europos čempionu savo klasėje.
Iššūkiai čempionate ir komandinės pastangos
EFAC 2025 sukvietė šimtus lankininkų iš visos Europos, o varžybos Korvemaa miškuose išsiskyrė sudėtingomis trasomis bei alinančiu karščiu. Penkias dienas sportininkai varžėsi miškingose trasose, ir pasiekimai tokiomis sąlygomis yra ypač vertingi. Lietuvos delegaciją sudarė skirtingų klubų atstovai – pavyzdžiui, klubas „Ugninė strėlė“ į čempionatą delegavo 5 sportininkus. Kiekvienas mūsų šalies dalyvis parsivežė neįkainojamos tarptautinių varžybų patirties.
Kai kurie rinktinės nariai pasiekė ir asmeninių laimėjimų. Lankininkė Aistė Stagniūnaitė šiame čempionate įvykdė B kategorijos normatyvą, pakildama į aukštesnę meistriškumo klasę. Nors tai nėra medalis, toks pasiekimas pabrėžia sportininkės tobulėjimą ir užsidegimą siekti vis aukštesnių rezultatų.
Komandos nariai džiaugiasi ir didžiuojasi savo pasirodymais, sveikina naujuosius Europos čempionus bei prizininkus. Lietuvos lankininkų bendruomenė taip pat dėkoja EFAC 2025 organizatoriams už puikiai surengtą čempionatą ir nepamirštamas varžybas Estijoje.
EFAC 2025 Lietuvos komandai buvo itin sėkmingas – iš Estijos parvežta gausybė medalių, pasiekti nauji rekordai, o įgyta patirtis suteikia dar daugiau pasitikėjimo žvelgiant į būsimas tarptautines varžybas. Šie rezultatai ne tik džiugina individualiais laimėjimais, bet ir įrodo, kad Lietuvos lankininkai gali sėkmingai konkuruoti su pajėgiausiais Europos atletais.
