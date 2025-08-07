Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai sužibėjo tarptautiniame „ACL Finland Open“ kornholo turnyre

2025-08-07 18:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 18:20

Savaitgalį Suomijoje vykusiame „ACL Finland Open“ turnyre netrūko azarto, įspūdingų metimų ir aukščiausio lygio kornholo kovų. Tarp dalyvių – ir svečiai iš JAV: legendiniai žaidėjai Shawnas Farrellas ir Denny Mallonas, plačiai žinomi kaip daugiausiai „air mail“ metimų atlikę sportininkai kornholo istorijoje. Jie dar kartą įrodė savo meistriškumą ir tapo dvejetų čempionais.

cornhole.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Suomijoje vykusiame „ACL Finland Open“ turnyre netrūko azarto, įspūdingų metimų ir aukščiausio lygio kornholo kovų. Tarp dalyvių – ir svečiai iš JAV: legendiniai žaidėjai Shawnas Farrellas ir Denny Mallonas, plačiai žinomi kaip daugiausiai „air mail“ metimų atlikę sportininkai kornholo istorijoje. Jie dar kartą įrodė savo meistriškumą ir tapo dvejetų čempionais.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau šį kartą ypač džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos sportininkų pasiekimais – jie įrodė, kad mūsų šalies atstovai gali drąsiai konkuruoti tarptautinėje arenoje.

REKLAMA
REKLAMA

Antrą vietą iškovojo Domantas Šeškus ir Mantas Valeišis (Rokiškis). Lietuvos duetas demonstravo stiprų, taktiškai brandų ir užtikrintą žaidimą nuo pat pirmųjų rungtynių iki finalo. Pirmąjį finalo mačą laimėję rezultatu 26:20, antrajame jie nusileido varžovams – 4:23. Nepaisant to, tai – įspūdingas pasiekimas, kuris parodo aukštą žaidėjų lygį ir potencialą.

Trečia vieta džiaugėsi latviai Juta Alpeusa ir Genadijs Duboviks (Latvija). Tai – dar vienas įrodymas, kad Baltijos šalių regionas stiprėja kornholo sporto žemėlapyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų