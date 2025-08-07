Lietuviai sužibėjo tarptautiniame „ACL Finland Open“ kornholo turnyre

Tačiau šį kartą ypač džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos sportininkų pasiekimais – jie įrodė, kad mūsų šalies atstovai gali drąsiai konkuruoti tarptautinėje arenoje.
Antrą vietą iškovojo Domantas Šeškus ir Mantas Valeišis (Rokiškis). Lietuvos duetas demonstravo stiprų, taktiškai brandų ir užtikrintą žaidimą nuo pat pirmųjų rungtynių iki finalo. Pirmąjį finalo mačą laimėję rezultatu 26:20, antrajame jie nusileido varžovams – 4:23. Nepaisant to, tai – įspūdingas pasiekimas, kuris parodo aukštą žaidėjų lygį ir potencialą.
Trečia vieta džiaugėsi latviai Juta Alpeusa ir Genadijs Duboviks (Latvija). Tai – dar vienas įrodymas, kad Baltijos šalių regionas stiprėja kornholo sporto žemėlapyje.
